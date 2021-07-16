Смертность от COVID-19 выросла в 2 раза за месяц: почему третья волна в России оказалась самой опасной

Вчера Россия побила очередной ковидный антирекорд — за сутки от коронавирусной инфекции умер 791 человек, такого не было с начала пандемии. Для сравнения: в первую волну на пике умерли 232 человека (данные на 29 мая 2020 года), во вторую — 635 человек (24 декабря 2020 года). Резкий прирост ежедневных смертей третьей волны начался около месяца назад, в середине июня.
С тех пор этот показатель увеличился в два раза. При этом ежедневный прирост заболевших происходит менее стремительно: разбег за месяц — с 14 тысяч до 25 тысяч новых случаев в сутки.
Подъем заболеваемости и смертности врачи связывают с новым вариантом вируса, штаммом дельта, который еще называют индийским. Впервые о его распространении в России официальные лица начали говорить менее двух месяцев назад — 20 мая в интервью телеканалу «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране выявлено более десяти случаев. А уже в начале июля стали появляться сообщения, что дельта вытеснила все остальные штаммы — об этом, например, говорили заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова и руководитель крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
— Дельта и другие [современные] варианты [вируса] с высокой степенью передачи вызывают катастрофические волны случаев заболевания, которые приводят к большому количеству госпитализаций и смертей, — подтвердил опасения в отношении нового штамма генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на недавнем брифинге для СМИ по COVID-19.
Он подчеркнул, что даже страны, которым удалось предотвратить ранние волны вируса только с помощью мер общественного здравоохранения, сейчас находятся в эпицентре разрушительных вспышек.
— Штамм дельта заражает гораздо большее количество людей, — говорит врач Иван Коновалов. — Если год назад один человек заражал от трех до пяти человек вокруг себя, то сегодня это восемь-десять человек. Соответственно, это повышает шансы заразить непривитых, в том числе пожилых людей, которые полтора года избегали этой инфекции.
Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ
Врач говорит, что статистически чаще погибают пожилые люди с хроническими заболеваниями, а источниками инфекции для них становятся более молодые и активные. Этим, кстати, эксперт объясняет тот факт, что в предыдущие волны смертности шли на спад позже волн заболеваемости — с момента массового заражения до неблагоприятных исходов, то есть смерти пожилых людей, может пройти несколько недель. Тем не менее теперь и сами молодые и активные всё чаще становятся жертвами COVID-19.
— Однозначно продемонстрировано, что штаммы дельта и дельта-плюс (этот вариант еще новее, впервые его выявили в России в конце июня. — Прим. ред.) ответственны за смещение тяжести инфекции на более молодой возраст, в том числе у людей без хронических заболеваний или избыточной массы тела, — говорит Коновалов. — Такие пациенты сейчас массово не просто поступают в стационары и зависят от кислородной поддержки, но и попадают на аппараты искусственной вентиляции легких.
23 июня глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что в палатах реанимации находятся 3800 пациентов по всей России, более актуальная информация об этом пока не публиковалась. Данные о пациентах в реанимации не все регионы публикуют регулярно, но общую тенденцию вполне можно проследить на примере регионов, которые ежедневно обновляют статистику. Так, например, заполнялись реанимации в Новосибирской области.
Это данные по реанимациям, но и в целом с коечным фондом для лечения коронавирусной инфекции всё выглядит не очень оптимистично. 2 июня в России было занято всего 70 тысяч коек — это минимум с сентября 2020. Уже 17 июня Минздрав говорит про 107 тысяч занятых коек, за неделю число госпитализированных выросло на 53%. Это рекордный прирост госпитализаций: во вторую волну такого не было. К 7 июля число занятых коек выросло еще на 61% — уже до 172 тысяч, к 9 июля — 180 тысяч.
— В настоящее время в стране развернуто чуть более 216 тысяч ковидных коек, из них более 146 тысяч оснащены кислородом и более 26 тысяч оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, — отчитывалась вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяна Голикова на совещании с президентом 7 июля.
— Раньше в стационары попадали тяжелые пациенты с сопутствующими заболеваниями: астма, сахарный диабет, гипертония, ожирение, — рассказывал порталу 72.RU врач-кардиолог Иван Павловский, проработавший в «красной» зоне почти девять месяцев. — Сейчас это люди в возрасте 35–40 лет. Вирус стал заразнее, это нельзя игнорировать. Его симптомы немного отличаются: температура, боль в горле и ломота в мышцах. Кашля стало меньше.
Иван Павловский — врач-кардиолог, проработал в «красной» зоне больше года в общей сложности. Несколько месяцев назад он пытался уйти из медицины в бизнес, но после того как сам переболел коронавирусной инфекцией, вернулся помогать коллегам.
Израильский доктор Борис Бриль согласен с коллегами: если раньше коронавирус поражал более пожилых, то сейчас он более заразен и более смертоносен для молодых людей. И именно это стало одной из причин, приведших к тому, что первые две волны в России оказались менее смертоносны, чем третья.
— В России не было того количества смертей, как в некоторых других странах, по той причине, что нет того количества пожилых людей, — говорит доктор. — Если посмотреть статистику, то мы видим, что Россия была сначала не на самых первых местах по смертности. Просто потому, что той группы населения, которая умирала в Италии или других странах, просто нет в таком объеме, люди не доживают до этого возраста (по данным ВОЗ, Россия в рейтинге стран с наибольшей продолжительностью жизни на 96-м месте. — Прим. ред.). Сейчас вирус «помолодел».
Борис Бриль — врач анестезиологии и реанимации клиники Ramat Aviv Medical Center, эксперт в области доказательной медицины.
В результате совокупности всех факторов летальность коронавируса, то есть процент умерших от общего числа заболевших, в России выросла. Год назад департамент здравоохранения Москвы сообщал о летальности 2,3%, если учитывать только случаи, когда
При этом летальность вируса может меняться от региона к региону в зависимости от ряда факторов. Сейчас антилидер по этому показателю — Краснодарский край, где летальность уже составила более 6%.
— На местах смертность может зависеть в том числе и от доступности специализированных коек и врачей-специалистов, — говорит доктор Иван Коновалов. — В связи с массовым наплывом мы просто не всегда можем помочь всем пациентам одновременно, потому что их очень много поступает в стационары.
Также в разных регионах России объем тестирования различается, поэтому статистика может не демонстрировать истинной картины. Случаи летального исхода невозможно скрыть, а выявление инфекции не всегда адекватно, поскольку зависит от количества тестов. Соответственно, ориентировка специалистов идет в регионах по количеству госпитализированных с внебольничной пневмонией, подтвержденным
Приведенные выше данные строятся на отчетах оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которые публикуются каждый день. А они существенно отличаются от данных Росстата, которые появятся в течение 29 рабочих дней с отчетного периода. Это уже доработанная информация — в нее попадают результаты вскрытий, когда на первый взгляд причина смерти не была очевидна. Так уже получилось по итогам 2020 года, когда 1 января оперштаб сообщил о
— Формирование информации о смертности требует времени на обработку данных: ввод исходных данных в программное обеспечение, расчет показателей, формирование сводных таблиц, а также корректировку причин смерти на основании окончательных медицинских свидетельств, — объясняли ранее в Росстате.
Так что более объективные данные за июнь мы получим только в августе. И они еще могут увеличиться впоследствии, поскольку результаты вскрытий могут обрабатываться до 40 дней. Кроме того, в статистику Росстата попадут люди, которые умерли не непосредственно от
— Мы давно пользуемся четкой классификацией, которую представляют в виде статистики в соответствующие органы: как людей, погибших непосредственно от
Что касается дальнейшей судьбы коронавируса и всех нас, то пока врачи не могут сказать, что полны оптимизма. Борис Бриль говорит, что низкие темпы вакцинации приведут не только к росту заболеваемости, но и к появлению новых вариантов вируса.
— Штаммы появляются при наличии большого количества репликаций вируса: он попадает в человека, размножается, иммунная система пытается победить вирус, а он на это реагирует мутациями, — говорит доктор. — Дальше мутации будут поражать еще больше людей.
Врачи настаивают, что выходом из ситуации может стать вакцинация, однако в России она пока идет не самыми ударными темпами. 7 июля вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщала, что оба компонента вакцины получили
Для коллективного иммунитета, который, как ожидается, существенно снизит заболеваемость, необходимо привить 60% населения. А чтобы сохранить его в дальнейшем, прививаться придется ежегодно.