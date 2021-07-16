Смертность от COVID-19 выросла в 2 раза за месяц: почему третья волна в России оказалась самой опасной

— Штамм дельта заражает гораздо большее количество людей, — говорит врач Иван Коновалов. — Если год назад один человек заражал от трех до пяти человек вокруг себя, то сегодня это восемь-десять человек. Соответственно, это повышает шансы заразить непривитых, в том числе пожилых людей, которые полтора года избегали этой инфекции.



Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова , врач центра диагностики и вакцинопрофилактики «Диавакс».



Врач говорит, что статистически чаще погибают пожилые люди с хроническими заболеваниями, а источниками инфекции для них становятся более молодые и активные. Этим, кстати, эксперт объясняет тот факт, что в предыдущие волны смертности шли на спад позже волн заболеваемости — с момента массового заражения до неблагоприятных исходов, то есть смерти пожилых людей, может пройти несколько недель. Тем не менее теперь и сами молодые и активные всё чаще становятся жертвами COVID-19.



— Однозначно продемонстрировано, что штаммы дельта и дельта-плюс (этот вариант еще новее, впервые его выявили в России в конце июня. — Прим. ред.) ответственны за смещение тяжести инфекции на более молодой возраст, в том числе у людей без хронических заболеваний или избыточной массы тела, — говорит Коновалов. — Такие пациенты сейчас массово не просто поступают в стационары и зависят от кислородной поддержки, но и попадают на аппараты искусственной вентиляции легких.