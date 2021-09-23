А вы готовы к четвертой волне? Какие анализы нужно сдать, чтобы пережить грипп и пандемию

Сейчас самое время проверить иммунитет, потому что скоро его начнут проверять на прочность вирусы и инфекции. На пороге — четвертая волна коронавируса, ОРВИ и грипп. Наш организм должен работать как часы, чтобы защититься от всех атак.

Иммунитет — это не орган, а целая система защиты организма, словно антивирусник на компьютере. Чтобы проверить его работу, нужно обратить внимание на некоторые показатели крови, проверить работу кишечника, щитовидной железы и уровень витамина D. Заведующая екатеринбургской лабораторией Елена Ефимцова объяснила, как работа органов влияет на способность иммунитета защищаться.