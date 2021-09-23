А вы готовы к четвертой волне? Какие анализы нужно сдать, чтобы пережить грипп и пандемию

Сейчас самое время проверить иммунитет, потому что скоро его начнут проверять на прочность вирусы и инфекции. На пороге — четвертая волна коронавируса, ОРВИ и грипп. Наш организм должен работать как часы, чтобы защититься от всех атак.
Иммунитет — это не орган, а целая система защиты организма, словно антивирусник на компьютере. Чтобы проверить его работу, нужно обратить внимание на некоторые показатели крови, проверить работу кишечника, щитовидной железы и уровень витамина D. Заведующая екатеринбургской лабораторией Елена Ефимцова объяснила, как работа органов влияет на способность иммунитета защищаться.
Результаты анализов, безусловно, должен расшифровывать врач. Но будет лучше, если вы будете знать, почему вам их назначают.
Какие показатели крови особенно важны
Самый часто сдаваемый и важный тест для оценки иммунитета — общий (клинический) анализ крови. По его показателям можно заметить многие нарушения в работе организма. Например, «увидеть» анемию — снижение гемоглобина и эритроцитов. Это клетки крови, которые переносят кислород. А еще общий анализ крови показывает количество клеток иммунитета в крови (лейкоциты и их виды).
Лейкоциты — это иммунные клетки крови, они есть нескольких типов — нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы.
- Нейтрофилы — отвечают за антибактериальную защиту;
- лимфоциты — отвечают за противовирусную защиту;
- эозинофилы — отвечают за борьбу с аллергическими реакциями или паразитарными инфекциями.
Как проявляется анемия?
- Слабость;
- утомляемость, низкий жизненный тонус;
- сухость и ломкость волос;
- плохое заживление ран и ссадин;
- бледность кожи и слизистых;
- извращение вкуса (желание есть сухие макароны, грызть мел). Нравятся запахи бензина, краски, растворителя.
Заведующая лабораторией Елена Ефимцова рассказала, что чаще всего встречается железодефицитная анемия. Чтобы ее исключить, врач советует проверить уровень железа, трансферрина, ферритина, ЛЖСС (латентную железосвязывающую способность сыворотки). Если вы задались вопросом, отличается ли железо от ферритина, то ответ — да.
Железо входит в состав гемоглобина, эритроцитов и таким образом участвует в переносе кислорода. Он может повышаться и понижаться в зависимости от того, что человек съел накануне. Ферритин — белок, в составе которого железо запасается в тканях.
Когда депо железа (ферритина) недостаточно — организму неоткуда брать этот элемент, а без него невозможна работа организма, например дыхание. Железо входит в состав гемоглобина. Это белок, из которого состоят красные кровяные тельца (эритроциты). Железо захватывает кислород, после чего эритроциты переносят его ко всем органам и системам организма. Эти же кровяные тельца забирают отработанный углекислый газ и транспортируют его в легкие для утилизации. Без железа кислород не попадет к тканям.
— Главная функция организма — доставить кислород во все ткани и затем уже дать иммунный ответ, — сказала заведующая лабораторией. — То есть если железа недостаточно, депо низкое, на какие-то процессы его будет не хватать, поэтому должного иммунного ответа может не быть. По сниженному показателю ферритина мы можем определить латентную анемию. Железо также помогает при разрушении и утилизации токсинов, холестериновом обмене, превращении калорий в энергию. Еще оно помогает иммунной системе организма справляться с агрессорами.
Елена Ефимцова объяснила, что белок трансферрин «переносит на себе» железо в депо — ферритин. Если железа в организме недостаточно, то трансферрин будет повышаться. ЛЖСС также повышается при железодефицитной анемии. Дефицит ферритина — это ранний признак недостатка железа.
По показателям крови можно отследить состояние печени — проверить билирубин (общий, прямой, непрямой).
— Печень — главный орган по детоксикации. Если что-то затрудняет детокс, это затрудняет работу организма, и о качественном иммунном ответе речи не идет, — рассказала заведующая екатеринбургской лабораторией.
Не менее важно проверить общий белок в крови. Врач рассказал, что мы состоим из белка, у нас постоянно идет замещение и обновление всех тканей и органов, и для замещения этих клеток нужен полноценный качественный белок. Также из него строятся иммунные клетки, поэтому белка должно быть достаточно.
Нет ли склонности к диабету?
— Любое отклонение мешает организму работать так, как он должен. Организм долгое время может компенсировать неправильную работу и нарушения, но на это тратится повышенный ресурс. Важно знать, корректно ли у вас вырабатывается инсулин, — обратила внимание Елена Ефимцова.
Инсулин — один из основных гормонов, который регулирует обмен веществ и питает клетку энергией. Он вырабатывается в поджелудочной железе и контролирует уровень глюкозы в крови. Врач рассказал, что этот гормон имеет много функций: помимо углеводного, он влияет на жировой, белковый обмен и состояние стенок сосудов.
Если в организм в избыточном количестве поступают углеводы, усиливается выработка инсулина как защитная реакция организма, чтобы обеспечить нормальный уровень сахара крови. Инсулина становится больше, клетки утрачивают чувствительность к нему, поступление глюкозы в клетки нарушается. Это и называется инсулинорезистентностью.
Чтобы помочь проникновению глюкозы в ткани, поджелудочная железа поддерживает высокий уровень инсулина, он проявляет негативные эффекты — блокирует распад жировой ткани, способствует задержке жидкости, гипертонии, атеросклерозу. Всё это может привести к развитию сахарного диабета 2 типа.
— Повышенный уровень глюкозы в крови приводит к тому, что клетка защищается от избытка — возникает инсулинорезистентность, — сказала Елена Ефимцова. — Всё это как стресс для клетки. Так же как и дефицит железа, витаминов и минералов. При стрессе клетка как бы закрывается и уже плохо всё в себя пропускает и выводит. Энергия внутри клетки не та, а энергия нужна на жизнедеятельность, на борьбу. Клеткам вашего организма становится сложно вывести продукты метаболизма.
Как проверить щитовидку
Как оказалось, от работы щитовидной железы тоже зависит работа иммунитета. Елена Ефимцова рассказала, что нужно сдать основные показатели — это ТТГ, свободный Т4, свободный Т3, АТ-ТПО, антитела к тиреоглобулину. ТТГ регулирует функции щитовидной железы, выработку трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) и обеспечивает поступление йода из крови в щитовидную железу.
— Если по показателям врач увидит гипотериоз, это значит, что функция щитовидной железы снижена, и качественного иммунного ответа не будет. Гипертериоз — это состояние повышенного обмена веществ, и это тоже неблагоприятно для организма, он будет истощать запасы. Щитовидная железа — это дирижер работы всего организма и обмена веществ, — объясняет эксперт.
Как проверить работу кишечника
Заведующая екатеринбургской лабораторией Елена Ефимцова считает, что состояние человека зависит от правильной работы желудочно-кишечного тракта, и оздоровление нужно начинать с восстановления ЖКТ. Врач советует сдать биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры:
— Это поможет определить, какая микрофлора у вас в ЖКТ и какие метаболиты она выделяет. У кишечника своя иммунная система, и на нее приходится 70% нашего иммунитета. Вот чтобы проверить, а что же там происходит в кишечнике, какие метаболиты наша флора выделяет, можно провести такое комплексное исследование и по заключению проверить состояние всего желудочно-кишечного тракта.
Елена Ефимцова советует сдать исследование ХМС по Осипову. Оно покажет, какие микроорганизмы живут в пристеночном слое слизистой кишечника. По этим бактериям можно определить, какие процессы происходят в организме, в кишечнике, а по результатам определяется воздействие бактерий на организм пациента.
Наверняка вы замечали, что какие-то продукты перевариваются хуже? Например, появляется чувство дискомфорта и тяжести от молочных продуктов. Чтобы точно знать, что «недолюбливает» ваш кишечник, врач советует сдать тест на пищевую непереносимость (антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов). В этом исследовании проверяют, как вы перевариваете 88 аллергенов, проверяются продукты, которые чаще всего используются в рационе.
— Если какой-то продукт некачественно у нас переваривается (не до нужных микромолекул), его остатки через поврежденный барьер слизистой кишечника могут попадать в кровоток и вызывать аутоиммунную реакцию, — объясняет врач. — Пищевая молекула рассматривается как антиген, наш организм вырабатывает антитела на этот продукт. Если он вырабатывает антитела, значит, этот продукт раздражает наш организм, и иммунная система тратится на производство этих иммуноглобулинов G4.
Расход белка происходит не на иммунные клетки, которые должны нас защищать от бактерий и вирусов, необходимо дополнительное производство иммуноглобулинов G4, что может приводить к накопительному эффекту непереносимости, и могут быть хронические кожные заболевания. Эти продукты рассматриваются как токсины, и опять возникает нагрузка на печень, — рассказала Елена Ефимцова.
Врач рассказала, что каждый пятый человек реагирует на пищевые аллергены, но не догадывается об этом, так как симптомы неспецифичны. Пищевую непереносимость можно контролировать ограничением или временным исключением продукта из рациона. Коррекция диеты, проведенная на основании результатов анализа, в 70% случаев улучшает состояние пациента.
Непереносимость обладает накопительным эффектом и провоцирует много проблем:
- Лишний вес
Плохо расщепленные жиры уже не являются источником энергии для клеток, а откладываются в тканях.
- Кожные заболевания
Не полностью переваренные белки являются «чужими» для нашего организма, что приводит к формированию аллергии.
- Хронические заболевания
Нарушенное пищеварение поддерживает хронические заболевания, плохо поддающиеся лечению в течение многих лет, и необъяснимую патологию с постоянным болевым синдромом (головные боли, артрит и др.).
Что дает витамин D
— Основная функция витамина D — поддержание гомеостаза кальция и фосфора, что обеспечивает нормальное функционирование клеток и структурную целостность костной системы, — рассказала Елена Ефимцова. — Классифицируется как витамин, но является стероидным гормоном. Регулирует транскрипцию 600 генов. Рецепторы витамина D имеются в ядре у большого числа различных клеток.
Врач обратила внимание, что этот гормон поддерживает работу клеток-киллеров, следящих за появлением раковых клеток и проникновением вирусов. Он помогает коже, легким и кишечнику выполнять антимикробные функции, что обеспечивает защиту от многих инфекций.
Если вам кажется, что этот список слишком большой, Елена Ефимцова выделила
- клинический анализ крови;
- ферритин;
- билирубины;
- гликированный гемоглобин;
- анализы на инсулинорезистентность;
- витамин D;
- скрининг щитовидной железы.