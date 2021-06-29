Когда закончится третья волна? Почему долго едут скорые? Прямой эфир с замминистра здравоохранения НСО

НГС проведет прямой эфир с замминистра здравоохранения НСО
Утром в эту среду, 30 июня, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с заместителем министра здравоохранения Новосибирской области Еленой Аксёновой. Поговорим с ней о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
Начало в 10:00. Не пропустите!
Обсудим проблемы, с которыми сталкиваются новосибирцы: очереди за вакциной, сложности с вызовом скорой помощи. Кому положена госпитализация? Как долго ждать результатов теста на ковид?
Смотреть прямой эфир можно в нашем Instagram по этой ссылке (подписывайтесь на страничку, и при начале трансляции вам придет уведомление), а после эфира на сайте будет опубликована и текстовая версия.
Вам есть о чём спросить представителя регионального Министерства здравоохранения? Пишите вопросы в эту форму, и журналист сможет зачитать некоторые из ваших обращений в прямом эфире.
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