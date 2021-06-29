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Когда закончится третья волна? Почему долго едут скорые? Прямой эфир с замминистра здравоохранения НСО

Прямой эфир с замминистра здравоохранения, которая ответит на ваши вопросы

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Елена Аксёнова расскажет о ситуации с ковидом в регионе

Елена Аксёнова расскажет о ситуации с ковидом в регионе

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НГС проведет прямой эфир с замминистра здравоохранения НСО

Утром в эту среду, 30 июня, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с заместителем министра здравоохранения Новосибирской области Еленой Аксёновой. Поговорим с ней о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Начало в 10:00. Не пропустите!

Обсудим проблемы, с которыми сталкиваются новосибирцы: очереди за вакциной, сложности с вызовом скорой помощи. Кому положена госпитализация? Как долго ждать результатов теста на ковид?

Смотреть прямой эфир можно в нашем Instagram по этой ссылке (подписывайтесь на страничку, и при начале трансляции вам придет уведомление), а после эфира на сайте будет опубликована и текстовая версия.

Вам есть о чём спросить представителя регионального Министерства здравоохранения? Пишите вопросы в эту форму, и журналист сможет зачитать некоторые из ваших обращений в прямом эфире.

Сибирячка находится в больнице, но пока лежит на кушетке в коридоре — пациентов с ковидом так много, что все места в палатах пока заняты. Женщина рассказала, каково это — болеть в третью волну и какая сейчас обстановка в ковидном госпитале Новосибирска. Читайте подробнее тут.

В России выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Что это значит? Также врачи объяснили, почему этот штамм поражает молодых.

О том, как в Новосибирске проходит третья волна, НГС ранее рассказали врачи.

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вакцинациякоронавирус в Новосибирскетретья волнаЕлена Аксёнова
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