Когда закончится третья волна? Почему долго едут скорые? Прямой эфир с замминистра здравоохранения НСО

Утром в эту среду, 30 июня, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с заместителем министра здравоохранения Новосибирской области Еленой Аксёновой. Поговорим с ней о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.



Начало в 10:00. Не пропустите!



Обсудим проблемы, с которыми сталкиваются новосибирцы: очереди за вакциной, сложности с вызовом скорой помощи. Кому положена госпитализация? Как долго ждать результатов теста на ковид?

Смотреть прямой эфир можно в нашем Instagram по этой ссылке (подписывайтесь на страничку, и при начале трансляции вам придет уведомление), а после эфира на сайте будет опубликована и текстовая версия.

