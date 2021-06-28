«Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19

«Вектор» подал заявку на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию нового препарата от коронавирусной инфекции, который будет называться «ЭпиВакКорона-Н».
«Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021... Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», — говорится в государственном реестре лекарственных средств Минздрава РФ.
Согласно документу, вакцина выпускается в форме суспензии и вводится внутримышечно.
Клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона-Н» начались в апреле этого года. После мы спросили экспертов, как может работать новый препарат и чем он будет отличаться от ранее зарегистрированной вакцины «ЭпиВакКорона».
Ранее власти Новосибирска сообщили, что с нынешним темпом вакцинации препаратов, поставляемых в регион, хватит в лучшем случае до конца недели.