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«Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19

Новый препарат будет называться «ЭпиВакКорона-Н»

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Клинические испытания были начаты в апреле

Клинические испытания были начаты в апреле

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«Вектор» подал заявку на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию нового препарата от коронавирусной инфекции, который будет называться «ЭпиВакКорона-Н».

«Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021... Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», — говорится в государственном реестре лекарственных средств Минздрава РФ.

Согласно документу, вакцина выпускается в форме суспензии и вводится внутримышечно.

Клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона-Н» начались в апреле этого года. После мы спросили экспертов, как может работать новый препарат и чем он будет отличаться от ранее зарегистрированной вакцины «ЭпиВакКорона».

Ранее власти Новосибирска сообщили, что с нынешним темпом вакцинации препаратов, поставляемых в регион, хватит в лучшем случае до конца недели.

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вакцинакоронавирусцентр вирусологии «Вектор»
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