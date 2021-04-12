В НСО разрешили бесплатно тестировать всех родственников пациентов с ковидом

— Нужно удержать стабильную ситуацию. Речь не должна идти ни в коем случае о возврате каких-то ограничений, есть предложения по введению дополнительных профилактических мероприятий, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Тестировать семейные контакты — это разумно. Должно быть на добровольной основе. Это в программу ОМС не входит, поэтому потребует дополнительного финансирования из бюджета. Но с учетом того, что количества случаев не так много, расходы умеренные. Активное выявление в том числе, возможно, повлияет на статистику. Но мы это объясним. Для нас важнее эпидблагополучие, чем цифры.

Если раньше обязательно тестировали членов семьи, кто живет с заболевшим, то теперь по желанию тест сделают и тем родственникам, кто просто контактировал с ним.