В НСО разрешили бесплатно тестировать всех родственников пациентов с ковидом

В Новосибирской области на коронавирус разрешили бесплатно проверять всех родственников, кто как-либо контактировал с заболевшим коронавирусом. Тестирование будет проходить по желанию контактировавших.
— Считаю возможным расширить объем исследований за счет тестирования очагов в семьях на добровольной основе, — предложил сегодня на оперативном совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — У нас сейчас уже тестируются все пациенты с признаками ОРВИ.
Губернатор региона Андрей Травников согласился с его предложением.
— Нужно удержать стабильную ситуацию. Речь не должна идти ни в коем случае о возврате каких-то ограничений, есть предложения по введению дополнительных профилактических мероприятий, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Тестировать семейные контакты — это разумно. Должно быть на добровольной основе. Это в программу ОМС не входит, поэтому потребует дополнительного финансирования из бюджета. Но с учетом того, что количества случаев не так много, расходы умеренные. Активное выявление в том числе, возможно, повлияет на статистику. Но мы это объясним. Для нас важнее эпидблагополучие, чем цифры.
Если раньше обязательно тестировали членов семьи, кто живет с заболевшим, то теперь по желанию тест сделают и тем родственникам, кто просто контактировал с ним.
Сейчас в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Первый в городе мобильный пункт вакцинации заработал