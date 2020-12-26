Когда мясо пахнет хлоркой: странные последствия COVID-19 и как с ними бороться

Последствия перенесенной коронавирусной инфекции иногда затягиваются надолго — пациенты говорят о том, как к ним месяцами не возвращается нормальное самочувствие. При этом постковидные симптомы могут быть самыми разными: от одышки до выпадения волос. Мы собрали истории нескольких пациентов про странные последствия коронавируса и попросили врачей рассказать, откуда они берутся.
Потеря обоняния и неприятные запахи
Екатерина из Новосибирска потеряла обоняние еще в начале июля, а вернулось оно только пять месяцев спустя и то не полностью. Сейчас девушка жалуется, что вещи пахнут не так, как на самом деле, — однажды в мясном отделе ей показалось, что один из кусков мяса пахнет хлоркой.
76.RU собрал истории пациентов, которые столкнулись с той же проблемой, — запах хоть и возвращается, но искаженный. Одни говорят, что все время чувствуют запах дыма, другим мерещится запах тухлой курицы или канализации, а кто-то просто не может узнать знакомые продукты.
— Отвратительный запах в носу. Сначала думала, от лекарств, теперь поняла, что он меня просто преследует и извращает вкус и запахи. Запах химический, — рассказала Ксения.
Пульмонолог Наталья Эсаулова говорит, что обоняние, по последним данным клинических исследований, теряют около 88% пациентов с ковидом. У каждого пятого пациента оно восстанавливается в течение недели-двух, у трети пациентов — в течение двух-четырех недель, бывают редкие случаи, когда обоняние восстанавливается до шести месяцев.
— Существует три версии возникновения данного симптома у пациентов с
Наталья Эсаулова — пульмонолог, кандидат медицинских наук.
Восстановление происходит тогда, когда проходит отек слизистой вокруг обонятельного нерва. Специфического лечения нет, но есть упражнения на тренировку обоняния.
— Искажение запахов может также быть нарушением со стороны центральной нервной системы. Существуют международные наблюдения, которые объясняют нарушения восприятия привычных запахов и вкусов именно поражением клеток головного мозга, что чаще всего является обратимым, — объясняет Эсаулова.
— Вирус проникает в клетки организма, цепляясь за определенный белок — рецептор на поверхности клетки. Такие рецепторы есть большом количестве в слизистой оболочке носа и в чувствительных обонятельных клетках, отвечающих за первичное восприятие запахов. Нарушение коронавирусом работы этих клеток — одна из версий проблем с обонянием, — говорит невролог Анастасия Клименко.
Анастасия Клименко — врач-невролог, кандидат медицинских наук.
Механизмы воздействия вируса на нервную систему очень разнообразны: возможно не только прямое повреждающее действие на ткань головного мозга и нервные волокна, описаны случаи таких серьезных воспалительных осложнений, как энцефалит, миелит. К счастью, такие осложнения довольно редки. При тяжелом течении отмечаются нарушения в свертывающей системе крови, вирус может стимулировать процессы атеросклероза, что, как известно, является фактором риска для развития инсульта. Головной мозг также может страдать на фоне недостатка кислорода, возникающего на в результате воспалительного процесса в легких.
Проблемы с пищеварением
Наталья из Свердловской области после болезни заметила ухудшение прежних проблем с печенью. Тяжесть и раньше была, но тут усилилась, появились боли. Врачи говорят, что у пациентов, перенесших инфекцию
— Это могут быть последствия непосредственного повреждения вирусом клеток желудочно-кишечного тракта, клеток печени, а также последствия применения необходимых лекарственных препаратов, которые пациент вынужден был принимать для лечения коронавирусной инфекции, — говорит гастроэнтеролог Наталья Щанова. — Возможно появление склонности к послаблению стула, изменение биохимической активности печеночных проб. Степень тяжести симптомов может варьировать от легкой до серьезной. При появлении любой симптоматики со стороны органов пищеварительной системы необходимо обратиться к врачу-терапевт или гастроэнтерологу, получить информацию по терапии и проведению необходимого дообследования.
Наталья Щанова — заведующая гастроэнтерологическим отделением, кандидат медицинских наук.
Доктор говорит, что изменения чаще всего обратимы, однако нередко требуют своевременного назначения лекарственных препаратов.
Одышка и слабость
На одышку, как и на трудности с обонянием, жалуются очень многие переболевшие. Кто-то говорит, что дышать становится тяжело при физических нагрузках, а у кого-то трудности возникают практически на ровном месте.
— Сильная одышка, даже если я всего 20 минут пешком иду, прямо в груди давит, — говорит Дарья из Екатеринбурга.
Мы часто слышим убеждение, что у пациента развивается легочный фиброз, но врачи говорят: исследованиями доказано, что через три недели у 53% пациентов, выписанных из больниц, никаких остаточных изменений в легких нет. Хотя вопрос, конечно, еще изучается.
Пульмонолог Наталья Эсаулова говорит, что важно разделять: истинная это одышка, которая связана с дыхательной недостаточностью и поражением легочной ткани или одышка, связанная с субъективным восприятием пациента, то есть так называемый гипервентиляционный синдром.
— Если говорить про одышку в рамках дыхательной недостаточности, то пациентам обычно сложнее всего сделать выдох. Если мы говорим про гипервентиляционный синдром, то чаще, наоборот, трудно сделать вдох, — говорит доктор.
Общая слабость, тяжесть при ходьбе тоже может восприниматься как одышка. Слабость — это типичный симптом постковидного шлейфа, но такое бывает после гриппа, после ОРВИ.
— Это связано и с препаратами, и с инфекцией. Бывает довольно часто, что в этот период температура повышается до субфебрильных значений (37–37,1 °С). Это считается условной нормой, если нет других симптомов и не длится дольше трех-четырех недель, — объясняет пульмонолог.
Слабость или постинфекционная астения это своеобразная защитная реакция организма. После инфекционного процесса в организме происходит активация своеобразной системы сохранения энергии — снижения как физической, так и умственной деятельности.
— Справиться с проявлениями астении помогут физические нагрузки, как бы это ни казалось странным. Начинать нужно с элементарной дыхательной гимнастики, постепенно, постепенно добавлять ходьбу, для улучшения работы вегетативной системы применять методики закаливания, но тоже постепенно, начать хотя бы с контрастного душа на нижние конечности, — советует невролог Анастасия Клименко.
Темнеет в глазах
Проболевшая ковидом больше месяца Дарья жалуется на еще один симптом, сохраняющийся после болезни — периодически «выключается» зрение: садишься резко или встаешь и тут же темнеет в глазах.
— Подобные симптомы могут быть проявлением нарушения тонуса сосудов, работы вегетативной нервной системы, — объясняет невролог. — В медицине этот носит название ортостатической гипотензии. Если никаких других симптомов нет, то ничего особо делать не нужно. Уменьшению этих проявлений способствует достаточное употребление жидкости до 1,5-2 л в сутки.
Регулярные умеренные физические нагрузки улучшают состояние сосудистого тонуса в целом, а также уменьшают депонирование крови в венозном русле. Сон с приподнятым изголовьем может способствовать уменьшению выраженности симптомов. А вот стоять подолгу лучше не стоит — это, наоборот, может их усиливать.
Выпадение волос
Татьяна из Новосибирска переболела коронавирусом в июне, но последствия лечит до сих пор.
— Сейчас выпадают волосы. Ходила к трихологу, осмотр показал, что волос выпадет полностью, но мне назначили лекарства. Хотим добиться, чтобы не очень резко все происходило, — рассказывает она.
На волосы жалуются и другие пациенты. Кто-то говорит, что они секутся, кто-то, что выпадают.
— После выписки я ходил подстричься, и парикмахер заметила, что у меня что-то не так с волосами — сильно поредели, — рассказал Александр NGS.RU.
Причин выпадения волос может быть несколько, но в первую очередь они связаны не столько с самой инфекцией, сколько с ее лечением.
— Некоторые препараты, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, могут вызвать подобные нежелательные явления. Тот же эффект может дать бесконтрольный или необоснованный прием антибиотиков, — говорит Наталья Эсаулова.
Она отмечает, что при ковиде также снижается содержание витамина D, а это тоже может быть причиной выпадения волос. Некоторые исследования показали, что изначальный дефицит витамина D приводит к более быстрому снижению в острой фазе, но большой доказательной базы пока нет.
Нарушение сна
Светлана из Нижнего Новгорода говорит, что худшим последствием болезни стала бессонница. При этом прежде у нее никогда не было проблем с засыпанием, появились впервые. Хотя саму болезнь она перенесла легко. Она считает, что сон не идет не столько из-за самой болезни, сколько из-за карантина.
— Мы уже все в целом нормально себя чувствуем, но мужу никак не приходит отрицательный тест, поэтому мы уже больше месяца сидим дома. Явно не хватает физической активности и свежего воздуха, — говорит она.
Нарушение сна, по словам невролога, можно объяснить отсутствием физической нагрузки во время карантина и изоляции, нарушением режима, а еще это может быть одним из проявлений тревожного синдрома.
— Чтобы улучшить засыпание, нужно постараться вернуться к своему обычному режиму, ложится спать вовремя, ограничить пользование гаджетами перед сном, — советует невролог Анастасия Клименко. — Следует избегать приема пищи за три часа до сна, ограничить жирные и пряные, острые продукты, избегать приема алкоголя и никотина, они создают лишь иллюзию хорошего сна. Не стоит «считать баранов» это требует сосредоточения и, напротив, не способствует сну. Если не спится не нужно лежать и заставлять себя. Лучше займитесь чем-нибудь, что поможет вам расслабиться. Примите ванну, посмотрите любимый сериал, совершите виртуальный тур по музею, выпейте травяного чая или теплого молока (потребление триптофансодержащих продуктов может помочь вызвать сон).
Тревожность и рассеянность
— Все мои друзья, пережившие ковид и потерю обоняния, в один голос говорят о тревожности, которая не покидала, пока нюх не восстанавливался, описывают как величайшую радость тот момент, когда впервые после болезни смогли заново услышать любимые домашние ароматы: свежей наволочки, кофе и даже любимой сигареты. Лично мне их состояние очень понятно. Обоняние — первое из чувств, которое появляется у новорожденного, по нему он отличает маму. И с того самого момента все мы начинаем формировать свою собственную ароматную память, — пишет в своей колонке на E1.RU Наталья Шахова.
На тревогу жаловалась и доктор Ирина Волкова — в своей колонке она пишет, что потом тревога сменилась апатией и даже безразличием, какой-то обреченностью.
— Понимая, что нервной системе совсем плохо, очень боялась каких-нибудь когнитивных расстройств. Так как это расстройство оценить самой сложно, то решила ежедневно себя диагностировать. Взялась читать Стендаля «Красное и черное», по 50 страниц в день (а там всего 586), и на следующий день заставляла себя вспоминать события и имена героев. Книга не понравилась, но была полезной, — рассказывает она.
Как уже говорилось, после инфекционного процесса организм временно снижает не только физическую, но и умственную деятельность.
— Это необходимо для нормального восстановления. И поэтому не стоит ждать сразу слишком многого, нужно дать время организму на восстановление. Что же касается тревожного синдрома, то это скорее не проявление заболевания, а состояние общей невротизации населения, которое подогревается пугающими новостями, усиливается при самоизоляции. Кроме того, тех кто уже переболел, пугает мысль о повторном заражении либо о возможной болезни близких, — считает доктор.
Для восстановления когнитивных функций она рекомендует тренировки, упражнения на концентрацию внимания и память. Например, пересказ прочитанного или увиденного, отгадывание сканвордов, настольные игры. Также важно любое общение, социализация, но с учетом времени — лучше при помощи социальных сетей или телефона. Физическая нагрузка тоже улучшает интеллектуальные функции, элементарная ходьба в течение 20 минут повышает работу клеток головного мозга почти в 3 раза. Для уменьшения уровня тревоги доктор также советует ограничить просмотр или прослушивание угнетающих новостей.
По словам Анастасии Клименко, все постинфекционные нарушения носят обратимый характер и при соблюдении рекомендаций восстановление происходит в среднем через два месяца.