Когда мясо пахнет хлоркой: странные последствия COVID-19 и как с ними бороться

Тревожность и рассеянность



— Все мои друзья, пережившие ковид и потерю обоняния, в один голос говорят о тревожности, которая не покидала, пока нюх не восстанавливался, описывают как величайшую радость тот момент, когда впервые после болезни смогли заново услышать любимые домашние ароматы: свежей наволочки, кофе и даже любимой сигареты. Лично мне их состояние очень понятно. Обоняние — первое из чувств, которое появляется у новорожденного, по нему он отличает маму. И с того самого момента все мы начинаем формировать свою собственную ароматную память, — пишет в своей колонке на E1.RU Наталья Шахова.



На тревогу жаловалась и доктор Ирина Волкова — в своей колонке она пишет, что потом тревога сменилась апатией и даже безразличием, какой-то обреченностью.



— Понимая, что нервной системе совсем плохо, очень боялась каких-нибудь когнитивных расстройств. Так как это расстройство оценить самой сложно, то решила ежедневно себя диагностировать. Взялась читать Стендаля «Красное и черное», по 50 страниц в день (а там всего 586), и на следующий день заставляла себя вспоминать события и имена героев. Книга не понравилась, но была полезной, — рассказывает она.



Как уже говорилось, после инфекционного процесса организм временно снижает не только физическую, но и умственную деятельность.



— Это необходимо для нормального восстановления. И поэтому не стоит ждать сразу слишком многого, нужно дать время организму на восстановление. Что же касается тревожного синдрома, то это скорее не проявление заболевания, а состояние общей невротизации населения, которое подогревается пугающими новостями, усиливается при самоизоляции. Кроме того, тех кто уже переболел, пугает мысль о повторном заражении либо о возможной болезни близких, — считает доктор.



Для восстановления когнитивных функций она рекомендует тренировки, упражнения на концентрацию внимания и память. Например, пересказ прочитанного или увиденного, отгадывание сканвордов, настольные игры. Также важно любое общение, социализация, но с учетом времени — лучше при помощи социальных сетей или телефона. Физическая нагрузка тоже улучшает интеллектуальные функции, элементарная ходьба в течение 20 минут повышает работу клеток головного мозга почти в 3 раза. Для уменьшения уровня тревоги доктор также советует ограничить просмотр или прослушивание угнетающих новостей.

