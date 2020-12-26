26 декабря суббота
СЕЙЧАС -32°С
Пробки 2/10
usd 73.69
eur 89.87
Тема дняВ тихом центре взялись за 20-летний долгострой

Все новости

Все новости

Когда мясо пахнет хлоркой: странные последствия COVID-19 и как с ними бороться

Большинство симптомов проходят за два месяца

448
15Обсудить

Поделиться

<nobr class="_">COVID-19</nobr> беспокоит переболевших им даже после выписки

COVID-19 беспокоит переболевших им даже после выписки

Поделиться

Последствия перенесенной коронавирусной инфекции иногда затягиваются надолго — пациенты говорят о том, как к ним месяцами не возвращается нормальное самочувствие. При этом постковидные симптомы могут быть самыми разными: от одышки до выпадения волос. Мы собрали истории нескольких пациентов про странные последствия коронавируса и попросили врачей рассказать, откуда они берутся.

Потеря обоняния и неприятные запахи

Екатерина из Новосибирска потеряла обоняние еще в начале июля, а вернулось оно только пять месяцев спустя и то не полностью. Сейчас девушка жалуется, что вещи пахнут не так, как на самом деле, — однажды в мясном отделе ей показалось, что один из кусков мяса пахнет хлоркой.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

76.RU собрал истории пациентов, которые столкнулись с той же проблемой, — запах хоть и возвращается, но искаженный. Одни говорят, что все время чувствуют запах дыма, другим мерещится запах тухлой курицы или канализации, а кто-то просто не может узнать знакомые продукты.

— Отвратительный запах в носу. Сначала думала, от лекарств, теперь поняла, что он меня просто преследует и извращает вкус и запахи. Запах химический, — рассказала Ксения.

Пульмонолог Наталья Эсаулова говорит, что обоняние, по последним данным клинических исследований, теряют около 88% пациентов с ковидом. У каждого пятого пациента оно восстанавливается в течение недели-двух, у трети пациентов — в течение двух-четырех недель, бывают редкие случаи, когда обоняние восстанавливается до шести месяцев.

— Существует три версии возникновения данного симптома у пациентов с COVID-19. Первая — это нарушение со стороны центральной нервной системы. Вторая — нарушение функции самих обонятельных рецепторов под воздействием вируса, вследствие чего восприятие запахов становится иным, у каждого — разным, потому что зависит от степени поражения. Третья версия самая жизнеспособная и имеет под собой значимую доказательную базу — отек слизистой в результате воздействия на клетки самого коронавируса, — объясняет доктор.

Наталья Эсаулова — пульмонолог, кандидат медицинских наук.

Восстановление происходит тогда, когда проходит отек слизистой вокруг обонятельного нерва. Специфического лечения нет, но есть упражнения на тренировку обоняния.

— Искажение запахов может также быть нарушением со стороны центральной нервной системы. Существуют международные наблюдения, которые объясняют нарушения восприятия привычных запахов и вкусов именно поражением клеток головного мозга, что чаще всего является обратимым, — объясняет Эсаулова.

Многие жалуются, что после болезни привычные вещи приобретают неприятный запах, в том числе — продукты

Многие жалуются, что после болезни привычные вещи приобретают неприятный запах, в том числе — продукты

Поделиться

— Вирус проникает в клетки организма, цепляясь за определенный белок — рецептор на поверхности клетки. Такие рецепторы есть большом количестве в слизистой оболочке носа и в чувствительных обонятельных клетках, отвечающих за первичное восприятие запахов. Нарушение коронавирусом работы этих клеток — одна из версий проблем с обонянием, — говорит невролог Анастасия Клименко.

Анастасия Клименко — врач-невролог, кандидат медицинских наук.

Механизмы воздействия вируса на нервную систему очень разнообразны: возможно не только прямое повреждающее действие на ткань головного мозга и нервные волокна, описаны случаи таких серьезных воспалительных осложнений, как энцефалит, миелит. К счастью, такие осложнения довольно редки. При тяжелом течении отмечаются нарушения в свертывающей системе крови, вирус может стимулировать процессы атеросклероза, что, как известно, является фактором риска для развития инсульта. Головной мозг также может страдать на фоне недостатка кислорода, возникающего на в результате воспалительного процесса в легких.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Проблемы с пищеварением

Наталья из Свердловской области после болезни заметила ухудшение прежних проблем с печенью. Тяжесть и раньше была, но тут усилилась, появились боли. Врачи говорят, что у пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, могут сохраняться и симптомы со стороны органов пищеварительной системы.

— Это могут быть последствия непосредственного повреждения вирусом клеток желудочно-кишечного тракта, клеток печени, а также последствия применения необходимых лекарственных препаратов, которые пациент вынужден был принимать для лечения коронавирусной инфекции, — говорит гастроэнтеролог Наталья Щанова. — Возможно появление склонности к послаблению стула, изменение биохимической активности печеночных проб. Степень тяжести симптомов может варьировать от легкой до серьезной. При появлении любой симптоматики со стороны органов пищеварительной системы необходимо обратиться к врачу-терапевт или гастроэнтерологу, получить информацию по терапии и проведению необходимого дообследования.

Наталья Щанова — заведующая гастроэнтерологическим отделением, кандидат медицинских наук.

Доктор говорит, что изменения чаще всего обратимы, однако нередко требуют своевременного назначения лекарственных препаратов.

Одышка и слабость

На одышку, как и на трудности с обонянием, жалуются очень многие переболевшие. Кто-то говорит, что дышать становится тяжело при физических нагрузках, а у кого-то трудности возникают практически на ровном месте.

— Сильная одышка, даже если я всего 20 минут пешком иду, прямо в груди давит, — говорит Дарья из Екатеринбурга.

Мы часто слышим убеждение, что у пациента развивается легочный фиброз, но врачи говорят: исследованиями доказано, что через три недели у 53% пациентов, выписанных из больниц, никаких остаточных изменений в легких нет. Хотя вопрос, конечно, еще изучается.

Не всегда одышка говорит о реальных поражениях легких — это могут быть субъективные ощущения пациента

Не всегда одышка говорит о реальных поражениях легких — это могут быть субъективные ощущения пациента

Поделиться

Пульмонолог Наталья Эсаулова говорит, что важно разделять: истинная это одышка, которая связана с дыхательной недостаточностью и поражением легочной ткани или одышка, связанная с субъективным восприятием пациента, то есть так называемый гипервентиляционный синдром.

— Если говорить про одышку в рамках дыхательной недостаточности, то пациентам обычно сложнее всего сделать выдох. Если мы говорим про гипервентиляционный синдром, то чаще, наоборот, трудно сделать вдох, — говорит доктор.

Общая слабость, тяжесть при ходьбе тоже может восприниматься как одышка. Слабость — это типичный симптом постковидного шлейфа, но такое бывает после гриппа, после ОРВИ.

— Это связано и с препаратами, и с инфекцией. Бывает довольно часто, что в этот период температура повышается до субфебрильных значений (37–37,1 °С). Это считается условной нормой, если нет других симптомов и не длится дольше трех-четырех недель, — объясняет пульмонолог.

Слабость или постинфекционная астения это своеобразная защитная реакция организма. После инфекционного процесса в организме происходит активация своеобразной системы сохранения энергии — снижения как физической, так и умственной деятельности.

— Справиться с проявлениями астении помогут физические нагрузки, как бы это ни казалось странным. Начинать нужно с элементарной дыхательной гимнастики, постепенно, постепенно добавлять ходьбу, для улучшения работы вегетативной системы применять методики закаливания, но тоже постепенно, начать хотя бы с контрастного душа на нижние конечности, — советует невролог Анастасия Клименко.

Темнеет в глазах

Проболевшая ковидом больше месяца Дарья жалуется на еще один симптом, сохраняющийся после болезни — периодически «выключается» зрение: садишься резко или встаешь и тут же темнеет в глазах.

— Подобные симптомы могут быть проявлением нарушения тонуса сосудов, работы вегетативной нервной системы, — объясняет невролог. — В медицине этот носит название ортостатической гипотензии. Если никаких других симптомов нет, то ничего особо делать не нужно. Уменьшению этих проявлений способствует достаточное употребление жидкости до 1,5-2 л в сутки.

Регулярные умеренные физические нагрузки улучшают состояние сосудистого тонуса в целом, а также уменьшают депонирование крови в венозном русле. Сон с приподнятым изголовьем может способствовать уменьшению выраженности симптомов. А вот стоять подолгу лучше не стоит — это, наоборот, может их усиливать.

После болезни может даже сохраняться температура — до месяца

После болезни может даже сохраняться температура — до месяца

Поделиться

Выпадение волос

Татьяна из Новосибирска переболела коронавирусом в июне, но последствия лечит до сих пор.

— Сейчас выпадают волосы. Ходила к трихологу, осмотр показал, что волос выпадет полностью, но мне назначили лекарства. Хотим добиться, чтобы не очень резко все происходило, — рассказывает она.

На волосы жалуются и другие пациенты. Кто-то говорит, что они секутся, кто-то, что выпадают.

— После выписки я ходил подстричься, и парикмахер заметила, что у меня что-то не так с волосами — сильно поредели, — рассказал Александр NGS.RU.

Причин выпадения волос может быть несколько, но в первую очередь они связаны не столько с самой инфекцией, сколько с ее лечением.

— Некоторые препараты, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, могут вызвать подобные нежелательные явления. Тот же эффект может дать бесконтрольный или необоснованный прием антибиотиков, — говорит Наталья Эсаулова.

Она отмечает, что при ковиде также снижается содержание витамина D, а это тоже может быть причиной выпадения волос. Некоторые исследования показали, что изначальный дефицит витамина D приводит к более быстрому снижению в острой фазе, но большой доказательной базы пока нет.

Нарушение сна

Светлана из Нижнего Новгорода говорит, что худшим последствием болезни стала бессонница. При этом прежде у нее никогда не было проблем с засыпанием, появились впервые. Хотя саму болезнь она перенесла легко. Она считает, что сон не идет не столько из-за самой болезни, сколько из-за карантина.

— Мы уже все в целом нормально себя чувствуем, но мужу никак не приходит отрицательный тест, поэтому мы уже больше месяца сидим дома. Явно не хватает физической активности и свежего воздуха, — говорит она.

Нарушение сна, по словам невролога, можно объяснить отсутствием физической нагрузки во время карантина и изоляции, нарушением режима, а еще это может быть одним из проявлений тревожного синдрома.

— Чтобы улучшить засыпание, нужно постараться вернуться к своему обычному режиму, ложится спать вовремя, ограничить пользование гаджетами перед сном, — советует невролог Анастасия Клименко. — Следует избегать приема пищи за три часа до сна, ограничить жирные и пряные, острые продукты, избегать приема алкоголя и никотина, они создают лишь иллюзию хорошего сна. Не стоит «считать баранов» это требует сосредоточения и, напротив, не способствует сну. Если не спится не нужно лежать и заставлять себя. Лучше займитесь чем-нибудь, что поможет вам расслабиться. Примите ванну, посмотрите любимый сериал, совершите виртуальный тур по музею, выпейте травяного чая или теплого молока (потребление триптофансодержащих продуктов может помочь вызвать сон).

Листать Instagram перед сном — плохая затея

Листать Instagram перед сном — плохая затея

Поделиться

Тревожность и рассеянность

— Все мои друзья, пережившие ковид и потерю обоняния, в один голос говорят о тревожности, которая не покидала, пока нюх не восстанавливался, описывают как величайшую радость тот момент, когда впервые после болезни смогли заново услышать любимые домашние ароматы: свежей наволочки, кофе и даже любимой сигареты. Лично мне их состояние очень понятно. Обоняние — первое из чувств, которое появляется у новорожденного, по нему он отличает маму. И с того самого момента все мы начинаем формировать свою собственную ароматную память, — пишет в своей колонке на E1.RU Наталья Шахова.

На тревогу жаловалась и доктор Ирина Волкова — в своей колонке она пишет, что потом тревога сменилась апатией и даже безразличием, какой-то обреченностью.

— Понимая, что нервной системе совсем плохо, очень боялась каких-нибудь когнитивных расстройств. Так как это расстройство оценить самой сложно, то решила ежедневно себя диагностировать. Взялась читать Стендаля «Красное и черное», по 50 страниц в день (а там всего 586), и на следующий день заставляла себя вспоминать события и имена героев. Книга не понравилась, но была полезной, — рассказывает она.

Как уже говорилось, после инфекционного процесса организм временно снижает не только физическую, но и умственную деятельность.

— Это необходимо для нормального восстановления. И поэтому не стоит ждать сразу слишком многого, нужно дать время организму на восстановление. Что же касается тревожного синдрома, то это скорее не проявление заболевания, а состояние общей невротизации населения, которое подогревается пугающими новостями, усиливается при самоизоляции. Кроме того, тех кто уже переболел, пугает мысль о повторном заражении либо о возможной болезни близких, — считает доктор.

Для восстановления когнитивных функций она рекомендует тренировки, упражнения на концентрацию внимания и память. Например, пересказ прочитанного или увиденного, отгадывание сканвордов, настольные игры. Также важно любое общение, социализация, но с учетом времени — лучше при помощи социальных сетей или телефона. Физическая нагрузка тоже улучшает интеллектуальные функции, элементарная ходьба в течение 20 минут повышает работу клеток головного мозга почти в 3 раза. Для уменьшения уровня тревоги доктор также советует ограничить просмотр или прослушивание угнетающих новостей.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

По словам Анастасии Клименко, все постинфекционные нарушения носят обратимый характер и при соблюдении рекомендаций восстановление происходит в среднем через два месяца.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19симптомы коронавирусаздоровьереабилитация после коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...