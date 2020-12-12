«У мяса — запах хлорки»: 5 сибиряков переболели коронавирусом и рассказали, чем теперь пахнет еда

К переболевшим ковидом жителям Новосибирска не вернулось обоняние
Потеря обоняния — один из ключевых симптомов коронавирусной инфекции. Многие заболевшие жалуются, что полностью перестают чувствовать любые (даже самые резкие) запахи. После выздоровления обоняние ещё долго не возвращается — человек либо не чувствует запахи, либо воспринимает их в искаженном виде. Кому-то шоколад пахнет ацетоном, кому-то мерещится фантомный запах дыма. Мы попросили наших читателей рассказать, как изменилось их обоняние после перенесенного коронавируса.
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Пахнет хлоркой или ацетоном. История Екатерины
Сибирячка Екатерина Стадницкая потеряла обоняние ещё в начале июля, а вернулось оно только пять месяцев спустя и то — не полностью. Сейчас девушка постоянно чувствует во всем запах хлорки или ацетона.
Проблемы с обонянием порой приносят девушке неприятности. Однажды в мясном отделе ей показалось, что один из кусков мяса пахнет хлоркой, из-за этого Екатерина устроила разборки — мол, почему они вымачивают продукты в хлорке.
Однажды перед операцией во время обработки рук Екатерине показалось, что вместо антисептика в бутылке находится вода. Так девушка поняла, что заболела коронавирусом.
— Без запахов мир кажется ужасно неинтересным, ты не можешь почувствовать любимые духи, насладиться привычной вкусной едой. Я обращалась к терапевту и неврологу, но все, что мне прописывали, стоило бешеных денег и не помогало. Так и живу, и уже мало верю, что все вернется на свои места, — говорит Екатерина Стадницкая.
Чувствуешь себя неполноценной. Рассказ Татьяны
Девушка обнаружила у себя симптомы коронавируса в середине сентября — сперва казалось, что это банальная простуда, но потом поднялась температура. Во время болезни у сибирячки стали пропадать вкусовые ощущения.
— Насторожилась, начала принюхиваться и поняла, что вообще ничего не чувствую. Сначала, конечно, непривычно, чувствовала себя какой-то неполноценной, иногда до паники доходило, но со временем привыкла. Врачи разводят руками, советуют промывать нос, пить витамины и тренироваться с помощью эфирных масел — всё само собой вернётся. Но я это делаю с самого начала, результата пока ноль, — с досадой рассказывает сибирячка Татьяна Рощенко.
Не почувствовал запаха нашатырного спирта. История Игоря
У Игоря пропало обоняние на третий день после появления слабости и небольшой температуры. Молодой человек побрызгался парфюмом, но ничего не почувствовал.
— Запаха не было никакого. После этого я достал из аптечки нашатырь и понюхал его. Реакции тоже никакой не было. При этом нос не был заложен, дышал абсолютно нормально, — рассказывает Игорь.
В его случае запахи стали возвращаться на седьмой день болезни: «Почувствовал запах еды с утра, когда готовил».
Как будто лидокаином намазали. История Елены
Девушка не сразу обнаружила потерю обоняния — сначала она перестала чувствовать неприятные запахи, а вот аромат духов и запах кофе по-прежнему ощущала. Поэтому не придала значения симптомам и даже не заметила, как переболела коронавирусом.
В начале октябре у девушки появились неприятные ощущения в носовой полости.
— Как будто в носу лидокаином помазали. Так у зубного бывает — лёгкий холодок и какое-то онемение. Я подумала, что у меня отёк в носу, начинается гайморит. Тогда я использовала сосудосуживающие и гормон — стало легче. Но я обратила внимание, что не чувствую запах при посещении туалета и уборки за котами. Все остальные запахи и ароматы я ощущала, в том числе аромат духов, вкус и запах кофе, цитрусовых. Тем запахам, которые не ощущала, значения не придала. Подумала, что это произошло из-за отёка слизистой носа. Через 2–3 дня, как отек прошел, все восстановилось, — вспоминает Елена Фомина.
После этого девушка не обращалась к врачам, но начала быстро утомляться. Елена посчитала, что это связано с большим объемом работы, а усталость — обычное дело по вечерам. Позже выяснилось, что ей повезло — это был коронавирус, который она перенесла в легкой форме.
Остались фантомные вкусы. Рассказ Григория
У молодого человека пропало обоняние на четвертый день после начала болезни, но затем всё достаточно быстро восстановилось.
— Мир без запахов ощущается так же, как мир, когда у тебя сильно заложен или пересох нос. Просто ничего не чувствуешь. Немного странно, но быстро привыкаешь. А вот мир без вкусов — это уже интереснее. Ты принимаешь пищу, осознаешь, сладкая она или соленая, но сами вкусы не чувствуешь. То есть рецепторы на языке раздражаются, и мозг дает тебе понять, сладкое это или нет, но самого вкуса нет. Это необычное ощущение — надо самому попробовать, чтобы понять. Остаются такие — фантомные вкусы, но самого вкуса не чувствуешь, — говорит Григорий Васин.
Месяц без запахов. История Татьяны
Татьяна Сауленко рассказывает, что уже больше месяца совсем не чувствует запахов.
— Только где-то дня три назад я впервые начала распознавать запахи. И первое, что я учуяла — это фекалии кота. Иногда думаю, что это фантомные запахи, что мозг ещё что-то помнит. Иногда ночью я просыпалась от запаха дыма, что на самом деле невозможно. Это просто страхи, что я могу не учуять пожар или что-то еще, — признается сибирячка.
На днях муж давал ей понюхать колбасу и паштет, но она ничего не почувствовала.
— Когда всё вернется, я не знаю. Это странное ощущение. Я даже не знаю, вдруг, я чем-то пахну, но не осознаю этого? Поэтому постоянно всё стираю и моюсь. Курица на вкус как тряпка. С кофе тоже отдельная грустная история. Обычно я каждое утро начинаю с кофе, но теперь он стал горьким по вкусу. Недели две я его вообще не пила, хотя руки тянулись. Сейчас варю, пью, но все равно не так вкусно, как раньше. Надеюсь, что однажды утром я все-таки испытаю тот кайф от чашечки кофе, как раньше, — рассказывает Татьяна Сауленко.
Пропажа обоняния не всегда является симптомом коронавируса. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, почему мы перестаем чувствовать запахи, как быстро восстановить обоняние и при каких еще заболеваниях оно пропадает.