«У мяса — запах хлорки»: 5 сибиряков переболели коронавирусом и рассказали, чем теперь пахнет еда

Потеря обоняния — один из ключевых симптомов коронавирусной инфекции. Многие заболевшие жалуются, что полностью перестают чувствовать любые (даже самые резкие) запахи. После выздоровления обоняние ещё долго не возвращается — человек либо не чувствует запахи, либо воспринимает их в искаженном виде. Кому-то шоколад пахнет ацетоном, кому-то мерещится фантомный запах дыма. Мы попросили наших читателей рассказать, как изменилось их обоняние после перенесенного коронавируса.

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