В Новосибирской области возобновили диспансеризацию и профосмотры

Медучреждения Новосибирской области начали вновь проводить диспансеризацию и профосмотры. Об этом на брифинге сегодня, 3 декабря, рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
— Не был продлен мой приказ о приостановлении диспансеризации и профилактических осмотрах, поэтому с 1 декабря эта работа в наших медучреждениях была возобновлена, — рассказал Константин Хальзов.
По его словам, в регионе достаточно стабильная для этого ситуация.
В Новосибирске при этом, несмотря на распространение коронавируса, не останавливалась диспансеризация детей.
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сегодня также объяснил, зачем в Новосибирске закрывают три ковидария, — в городе стало больше свободных коек для больных коронавирусом.