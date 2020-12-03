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В Новосибирской области возобновили диспансеризацию и профосмотры

Жителей вновь приглашают проверить свое здоровье

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В регионе, по данным министра здравоохранения, достаточно стабильная ситуация с коронавирусом

В регионе, по данным министра здравоохранения, достаточно стабильная ситуация с коронавирусом

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Медучреждения Новосибирской области начали вновь проводить диспансеризацию и профосмотры. Об этом на брифинге сегодня, 3 декабря, рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Не был продлен мой приказ о приостановлении диспансеризации и профилактических осмотрах, поэтому с 1 декабря эта работа в наших медучреждениях была возобновлена, — рассказал Константин Хальзов.

По его словам, в регионе достаточно стабильная для этого ситуация.

В Новосибирске при этом, несмотря на распространение коронавируса, не останавливалась диспансеризация детей.

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Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сегодня также объяснил, зачем в Новосибирске закрывают три ковидария, — в городе стало больше свободных коек для больных коронавирусом.

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коронавирус в Новосибирске
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