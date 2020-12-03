Почему в Новосибирске закрывают три ковидных госпиталя? Отвечает министр здравоохранения НСО

Министр здравоохранения НСО ответил, зачем закрывают три ковидария
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов объяснил, зачем в Новосибирске закрывают три ковидария — в городе стало больше свободных коек для больных коронавирусом.
— Тот коечный фонд, который у нас сегодня развернут, у нас есть свободных коек почти 1200 штук, мы приняли решение, что два медицинских учреждения — роддом №2 и гинекологическую больницу №2 — можем себе позволить перепрофилировать и возобновить деятельность по профилю, — рассказал Константин Хальзов.
Это два учреждения начнут работать в обычном режиме с 7 декабря. Ранее, с 1 декабря, как ковидный госпиталь перестала работать больница
Перепрофилирование небольшого роддома