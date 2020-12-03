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Тема дняГород безработных: как увольняют людей

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Почему в Новосибирске закрывают три ковидных госпиталя? Отвечает министр здравоохранения НСО

К обычной работе уже вернулась больница № 19, на очереди роддом № 2 и гинекологическая больница

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Учреждения начнут работать в обычном режиме с 7 декабря

Учреждения начнут работать в обычном режиме с 7 декабря

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Министр здравоохранения НСО ответил, зачем закрывают три ковидария

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов объяснил, зачем в Новосибирске закрывают три ковидария — в городе стало больше свободных коек для больных коронавирусом.

— Тот коечный фонд, который у нас сегодня развернут, у нас есть свободных коек почти 1200 штук, мы приняли решение, что два медицинских учреждения — роддом №2 и гинекологическую больницу №2 — можем себе позволить перепрофилировать и возобновить деятельность по профилю, — рассказал Константин Хальзов.

Это два учреждения начнут работать в обычном режиме с 7 декабря. Ранее, с 1 декабря, как ковидный госпиталь перестала работать больница № 19.

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Перепрофилирование небольшого роддома № 2 в Новосибирске сопровождалось протестной кампанией в соцсетях — роженицы устроили бунт, потребовав от Минздрава отмены этого решения. Медик этого учреждения рассказал, как там готовились к приему первых больных коронавирусом. А сегодня врач объяснил, как медработники пережили этот тяжелый месяц и удалось ли избежать заражений среди медиков.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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