«Заболеваемость коронавирусом минимальна»: детские поликлиники продолжат диспансеризацию в пандемию

В Новосибирске, несмотря на распространение коронавируса, продолжается диспансеризация детей. Родители пожаловались на это во время прямого эфира во «ВКонтакте» в официальном аккаунте правительства Новосибирской области. Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова ответила, что нет причин для их ограничения.



— В детских поликлиниках ситуация в настоящий момент более стабильная. Заболеваемость среди детей минимальна по коронавирусу. Если диспансеризация сейчас ребенку нужна и по срокам ее нужно проходить, то детские поликлиники также организуют свою работу с режимом повышенного внимания. Чтобы температурящие не заходили в поликлинику и были только здоровые дети. Если по срокам действительно нужно пройти, есть возможность и вас приглашают, то я не вижу какой-то проблемы в этом, — ответила Елена Аксёнова.