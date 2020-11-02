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«Заболеваемость коронавирусом минимальна»: детские поликлиники продолжат диспансеризацию в пандемию

Замминистра НСО Елена Аксёнова сообщила, что на прием не пускают тех, у кого есть температура

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Ситуация с пациентами в детских поликлиниках сейчас стабильная

Ситуация с пациентами в детских поликлиниках сейчас стабильная

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Минздрав НСО решил не ограничивать диспансеризацию для детей

В Новосибирске, несмотря на распространение коронавируса, продолжается диспансеризация детей. Родители пожаловались на это во время прямого эфира во «ВКонтакте» в официальном аккаунте правительства Новосибирской области. Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова ответила, что нет причин для их ограничения.

— В детских поликлиниках ситуация в настоящий момент более стабильная. Заболеваемость среди детей минимальна по коронавирусу. Если диспансеризация сейчас ребенку нужна и по срокам ее нужно проходить, то детские поликлиники также организуют свою работу с режимом повышенного внимания. Чтобы температурящие не заходили в поликлинику и были только здоровые дети. Если по срокам действительно нужно пройти, есть возможность и вас приглашают, то я не вижу какой-то проблемы в этом, — ответила Елена Аксёнова.

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При этом в регионе сейчас ограничена плановая медицинская помощь, а организация профосмотров и диспансеризации для взрослых оставлена на усмотрение главных врачей медучреждений.

Вашему ребенку понадобилась медицинская помощь? Заставляют вести его на диспансеризацию? Расскажите нам, как сейчас обстоят дела с приемами детей

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диспансеризация
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