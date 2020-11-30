Снижают иммунитет или сажают печень? Что на самом деле вы знаете об антибиотиках

В условиях пандемии многие начали запасаться лекарствами впрок, в том числе антибиотиками. Но на самом деле эти знакомые и даже вполне привычные нам препараты окружены массой мифов о том, как правильно их принимать и что будет, если принимать неправильно. Мы поговорили с врачом-терапевтом Иваном Скороходовым, чтобы выяснить, что из этого правда, а что — распространенная ошибка. Отвечая на вопросы, вы получите верную информацию, а пока проверьте себя — всё ли вы знаете об антибиотиках?
Внимание! Это ознакомительная информация, а не руководство к действию. Любой препарат должен назначать врач. Не занимайтесь самолечением — это может быть опасно.
Ранее в этом материале мы разбирались, кому на самом деле нужны антибиотики при COVID-19 и почему нельзя принимать их самовольно. Вот здесь врачи отвечают на главные вопросы об иммуномодуляторах, а в этом тексте — список лекарств из домашней аптечки, от которых пора избавиться раз и навсегда.