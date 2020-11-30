Снижают иммунитет или сажают печень? Что на самом деле вы знаете об антибиотиках

Ранее в этом материале мы разбирались, кому на самом деле нужны антибиотики при COVID-19 и почему нельзя принимать их самовольно. Вот здесь врачи отвечают на главные вопросы об иммуномодуляторах, а в этом тексте — список лекарств из домашней аптечки, от которых пора избавиться раз и навсегда.