Треть тестов на коронавирус дают ошибки

Около трети тестов на COVID-19 дают ошибки. Об этом сегодня заявил главный пульмонолог Минздрава, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев. Заявление было сделано на консилиуме по вопросам о коронавирусе, который проводят эксперты федерального Министерства здравоохранения. Эксперт отметил, что в
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше
Пульмонолог также назвал основные симптомы коронавируса. По словам Авдеева, у 90% зараженных температура выше
— Кашель также примерно 40%, одышка — 30%, головная боль — 20%, боли в горле — около 10%, — сказал Сергей Авдеев.
Накануне в Роспотребнадзоре объявили о новом симптоме коронавируса — это заложенность в ушах, которая происходит из-за отека слизистой носоглотки, появляющегося при насморке.