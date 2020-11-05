Треть тестов на коронавирус дают ошибки

Около трети тестов на COVID-19 дают ошибки. Об этом сегодня заявил главный пульмонолог Минздрава, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев. Заявление было сделано на консилиуме по вопросам о коронавирусе, который проводят эксперты федерального Министерства здравоохранения. Эксперт отметил, что в 30–40% случаев тест может дать ложноотрицательный результат — показать отсутствие коронавируса, хотя он есть.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 63 миллионов тестов на коронавирус, 570 тысяч исследований — только за последние сутки. С подозрением и под наблюдением врачей остаются 405 318 человек , с начала пандемии в России зафиксировано 1 712 858 случаев ( 19 404 — за минувший день).