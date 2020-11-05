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Треть тестов на коронавирус дают ошибки

Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава

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По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше <nobr class="_">63 миллионов</nobr> тестов на ковид

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 63 миллионов тестов на ковид

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Около трети тестов на COVID-19 дают ошибки. Об этом сегодня заявил главный пульмонолог Минздрава, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев. Заявление было сделано на консилиуме по вопросам о коронавирусе, который проводят эксперты федерального Министерства здравоохранения. Эксперт отметил, что в 30–40% случаев тест может дать ложноотрицательный результат — показать отсутствие коронавируса, хотя он есть.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 63 миллионов тестов на коронавирус, 570 тысяч исследований — только за последние сутки. С подозрением и под наблюдением врачей остаются 405 318 человек, с начала пандемии в России зафиксировано 1 712 858 случаев (19 404 — за минувший день).

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Пульмонолог также назвал основные симптомы коронавируса. По словам Авдеева, у 90% зараженных температура выше 37,5 °С, на втором месте по частоте случаев — слабость, высокая утомляемость (40%).

— Кашель также примерно 40%, одышка — 30%, головная боль — 20%, боли в горле — около 10%, — сказал Сергей Авдеев.

Накануне в Роспотребнадзоре объявили о новом симптоме коронавируса — это заложенность в ушах, которая происходит из-за отека слизистой носоглотки, появляющегося при насморке.

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