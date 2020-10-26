Минздрав Новосибирской области объяснил расхождения в статистике по пациентам в реанимации и на ИВЛ

Минздрав и оперштаб разошлись в данных по тяжелым пациентам с COVID-19
Минздрав Новосибирской области объяснил, почему сегодня, 26 октября, появились расхождения в статистике числа пациентов, которые лежат в реанимации с коронавирусом.
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время заседания в правительстве говорил о том, что в отделениях интенсивной терапии лежат 312 пациентов, из них 72 — на искусственной вентиляции легких. Позже в сообщении оперштаба написали, что в реанимациях находятся 137 человек, а на ИВЛ — 33.
В ведомстве объяснили, что цифры, названные министром, — это общее число занятых реанимационных коек, на которых лежат не только пациенты с ковидом, но и с подозрением на него. Также коронавирус диагностировали не у всех, кто находится на ИВЛ.
— В сводке оперштаба с самого начала пандемии публикуется количество пациентов в отделениях интенсивной терапии всех инфекционных стационаров только с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения НСО.
На прошлой неделе в статистике разошлись региональный и федеральный оперштабы по ковиду. В НСО сообщали, что за сутки коронавирусом в области заболели 169 человек, а, по данным всероссийского штаба, таких было 184. Ситуацию прокомментировала заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова.