Минздрав Новосибирской области объяснил расхождения в статистике по пациентам в реанимации и на ИВЛ

Минздрав Новосибирской области объяснил, почему сегодня, 26 октября, появились расхождения в статистике числа пациентов, которые лежат в реанимации с коронавирусом.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время заседания в правительстве говорил о том, что в отделениях интенсивной терапии лежат 312 пациентов, из них 72 — на искусственной вентиляции легких. Позже в сообщении оперштаба написали, что в реанимациях находятся 137 человек, а на ИВЛ — 33.

В ведомстве объяснили, что цифры, названные министром, — это общее число занятых реанимационных коек, на которых лежат не только пациенты с ковидом, но и с подозрением на него. Также коронавирус диагностировали не у всех, кто находится на ИВЛ.