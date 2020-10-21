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Региональный и федеральный оперштабы по ковиду разошлись в цифрах по заболевшим — почему, объясняет Минздрав НСО

Разница, по словам замминистра областного здравоохранения, возникла из-за технической ошибки

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Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова утверждает, что цифры должны исправить в ближайшее время

Замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова утверждает, что цифры должны исправить в ближайшее время

Минздрав НСО объяснил различия в федеральной и региональной статистике

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали ситуацию с расхождением статистики регионального и федерального оперштабов по коронавирусу.

Цифры разошлись за 20 октября. Оперштаб Новосибирской области заявил о 169 новых случаях коронавируса, федеральный оперштаб дал цифру в 184 заболевших. Разница составила 15 человек.

— Мы поправили. Это была техническая ошибка на 15 человек. Сейчас мы это выравняем. Я не могу сказать почему, — заявила сегодня заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Она ответила на вопрос во время прямого эфира в официальном аккаунте во «ВКонтакте» правительства Новосибирской области. При этом уточнила, что цифры были некорректны именно в федеральной статистике.

Цифра регионального оперштаба за <nobr class="_">20 октября</nobr>

Цифра регионального оперштаба за 20 октября

Цифры на федеральном сайте о коронавирусе

Цифры на федеральном сайте о коронавирусе

Сегодня стало известно, что из-за распространения коронавируса новосибирские власти приняли новые ограничения для заведений общественного питания.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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