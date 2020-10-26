Шесть новосибирцев умерли от коронавируса — самой старшей погибшей было 90 лет

Еще шесть пациентов умерли в Новосибирской области от коронавируса
В Новосибирской области от коронавируса скончались 6 пациентов.
— Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 66 и 74 лет и женщины, им было 64, 72 года, 86 и 90 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Всего в регионе от коронавируса умерли 566 человек.
— В отделениях интенсивной терапии находятся 137 человек. На ИВЛ — 33 пациента, — добавили в оперштабе.
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