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Тема дняПоследствия коронавируса: истории переболевших

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Шесть новосибирцев умерли от коронавируса — самой старшей погибшей было 90 лет

Самой молодой скончавшейся пациентке было 64 года

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От ковида умерли двое мужчин и четыре женщины

От ковида умерли двое мужчин и четыре женщины

Еще шесть пациентов умерли в Новосибирской области от коронавируса

В Новосибирской области от коронавируса скончались 6 пациентов.

— Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 66 и 74 лет и женщины, им было 64, 72 года, 86 и 90 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от коронавируса умерли 566 человек.

— В отделениях интенсивной терапии находятся 137 человек. На ИВЛ — 33 пациента, — добавили в оперштабе.

Если вы знаете, как протекала болезнь у погибших от ковида, то сообщите об этом в редакцию.

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8-923-157-00-00

Во время второй волны от ковида умерли двое молодых пациентов — 25-летняя девушка и 31-летний мужчина. НГС поговорил со специалистами и выяснил, почему сейчас погибают люди в таком возрасте.

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