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Город Закрыли большинство дверей: сибирячка попала в тупик на Центральном рынке

Закрыли большинство дверей: сибирячка попала в тупик на Центральном рынке

Ограничение входов и выходов связали с безопасностью

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23 комментария

На выходах висят таблички, куда идти

На Центральном рынке Новосибирска закрыли многие входы и выходы. Зайти сейчас можно только через двери со внешней стороны. Это возмутило читательницу НГС.

— Внутри рынка все закрыто, все двери заперты. Почему так сделали — непонятно, но ходить в помещении, зная, что выйти не везде можно, как-то не хочется. Открыты двери только с внешней стороны рынка, — отметила читательница.

Директор Центрального рынка Алексей Виноградов объяснил, что закрыли большинство дверей этим летом. Причиной оказалось постановление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о дополнительных мерах безопасности.

Владельцев торговых объектов обязали до 1 августа 2024 года установить металлодетекторы на всех входах и выходах. По словам директора Центрального рынка, чтобы удобнее было контролировать потоки людей, количество входов решили ограничить.

— Нам таким образом потоки удобней контролировать. На рынок поток контролируется лояльнее, на «Гастрокорт» поток контролируем более внимательно, — объяснил директор рынка.

Постановление было опубликовано 11 июня 2024 года.

В Новосибирске в июле загорелся мини-рынок в Плехановском жилмассиве. Корреспондент НГС пообщалась с продавцами-погорельцами и работниками другого филиала рынка, а также с руководством ТЦ и выяснила, как произошло возгорание и как себя чувствуют торговцы сейчас.

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Центральный рынок Новосибирск Двери Безопасность
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Комментарии
25
Grape Reflection 🍇
4 сентября 2024, 11:28
Мы все помним Зимнюю Вишню и её безопасность
Вoван щербатый
4 сентября 2024, 11:40
там еще рынок где-то остался?! куда ни зайдешь - одни жральни
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