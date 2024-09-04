Закрыли большинство дверей: сибирячка попала в тупик на Центральном рынке

На выходах висят таблички, куда идти Источник: Читательница НГС











На Центральном рынке Новосибирска закрыли многие входы и выходы. Зайти сейчас можно только через двери со внешней стороны. Это возмутило читательницу НГС.

— Внутри рынка все закрыто, все двери заперты. Почему так сделали — непонятно, но ходить в помещении, зная, что выйти не везде можно, как-то не хочется. Открыты двери только с внешней стороны рынка, — отметила читательница.

Директор Центрального рынка Алексей Виноградов объяснил, что закрыли большинство дверей этим летом. Причиной оказалось постановление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о дополнительных мерах безопасности.

Владельцев торговых объектов обязали до 1 августа 2024 года установить металлодетекторы на всех входах и выходах. По словам директора Центрального рынка, чтобы удобнее было контролировать потоки людей, количество входов решили ограничить.

— Нам таким образом потоки удобней контролировать. На рынок поток контролируется лояльнее, на «Гастрокорт» поток контролируем более внимательно, — объяснил директор рынка.

Постановление было опубликовано 11 июня 2024 года.