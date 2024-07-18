«Просто замкнуло»: в Новосибирске загорелся мини-рынок — как теперь будут работать продавцы

На мини-рынке «Вереница» в Плехановском жилмассиве в июле произошел пожар. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, идет расследование, но читатель НГС забеспокоился, не было ли на рынке нарушений и кто возместит торговцам убытки. Корреспондент НГС выяснила, как это произошло, пообщалась с продавцами-погорельцами и работниками другого филиала рынка, а также с руководством ТЦ и выяснила, как произошло возгорание и как себя чувствуют торговцы сейчас.
Как в бане
У входа в ТЦ «Вереница» в Плехановском жилмассиве нас встречают баннеры магазина напитков с примерами тостов. Мы долго ищем вход внутрь, но всюду или двери заперты, или проход перегорожен лавочками.
Центр крутого рынка пустует, холодильные витрины закрыты темной пленкой. Рядом ходит охранник и с подозрением нас осматривает. Туда-сюда снуют продавцы. Они оживленно работают: кто-то всё отмывает, кто-то выносит товары. В части точек совсем пусто.
Пожар случился глубокой ночью с 11 на 12 июля. По словам продавцов, в холодильнике из мясного отдела в центре мини-рынка замкнуло проводку. Именно по центру тут сосредоточены продуктовые ряды, а точки с хозтоварами, одеждой, техникой и прочим рассредоточены по краям.
Из сгоревшего мясного отдела на месте никого не оказалось.
— Предварительная версия, что холодильник замкнул и всё загорелось. Просто неисправность холодильника, я думаю. Это ночью было, тут никого не было, — рассказывает предприниматель с соседней точки Вячеслав. — Три дня электричества не было, и, думаю, неделю работать не будем. Сейчас, видите, никто не работает, отмываем всё.
Мужчина торгует тут не первый год, и, отмечает он, раньше подобных инцидентов не случалось. Своим бизнесом он доволен — считает, что у него богатый ассортимент, который интересен покупателям: разные хозтовары. Хорошие точки, добавил Вячеслав, и у всех его соседей.
— Продукты тут продают нормальные, выпечку тоже — они пекут прямо на месте хлеб. Соки тут натуральные продаются, насколько я знаю. Просто хожу в одно место, покупаю там компот, который не химический, — рассказывает предприниматель. — Рынок существует давно, покупателей много постоянных. Раньше вместо рынка тут киоски стояли обычные.
Товары Вячеслава после пожара уцелели, но на витринах повсюду копоть и гарь. Едкий запах, скорее всего, удастся выветрить нескоро.
— Вот тут у меня ножики лежали, — мужчина демонстрирует черные следы на стекле. — Это самое безобидное.
После этой короткой беседы с предпринимателем охранник прогнал нас из неработающего зала.
Юрист администрации ТЦ «Вереница» Ольга Селитра согласилась прокомментировать НГС ситуацию.
— Рынок построен в 2010 году. Мы владеем зданием около 5 или 6 лет, и за это время никаких инцидентов подобных тут не было. Регулярно проходим проверки, есть паспорт безопасности — он согласован со всеми органами. Также у нас есть ответственные за пожарную безопасность, в штате есть главный инженер, есть организация, которая обслуживает пожарную сигнализацию, то есть это всё у нас имеется и согласовано, — отметила юрист.
Она также добавила, что не может, пока идет расследование, назвать официальную причину пожара. При этом, по ее словам, пожарная сигнализация сработала своевременно.
— Произошла ночью сработка пожарной сигнализации в установленном порядке. Сразу была передана информация в пункт пожарной охраны. Пожарные приехали оперативно — с момента звонка прошло не больше 5 минут. Они ликвидировали пожар, всё оперативно устроили, за что мы им благодарны, — отметила Ольга Селитра.
Представитель администрации рынка также отметила, что все арендаторы спокойно отнеслись к произошедшей ситуации и сами вызвались отмывать витрины от следов копоти.
— Благодарим их за сплоченность, за помощь. Все они заинтересованы в скорейшем возобновлении деятельности, все вышли на уборку, — сказала представитель торгового центра. — Когда мы откроемся в ближайшие дни, отпразднуем это событие.
Как дела в другом филиале?
В администрации ТЦ «Вереница» НГС подтвердили, что еще один рынок с таким же названием на Дуси Ковальчук, 75/3 — их собственность. Обоими, по словам торговцев, владеет предпринимательница Наталья Ерманова, но данных о ней в реестре юрлиц НГС найти не удалось. Указанный в 2ГИС контактный телефон в ЕГРЮЛ указан как номер бердского предпринимателя, который занимался арендным бизнесом, но в 2011 году переместил деятельность в Сочи.
ТЦ на Дуси Ковальчук выглядит более современно — то, что его построили позже первого, подтвердили и местные торговцы. Продавцы этой «Вереницы» слышали о пожаре в «Веренице» на Плехановском, но подробностей не знают.
— Я тут четвертый год уже работаю, и тут абсолютно спокойно всё. Постоянно проверяют пожарную сигнализацию. Холодильники проходят профилактические проверки, кондиционеры — всё это под контролем, — уверяет местный продавец сыров Раиса.
Женщина отмечает, что, несмотря на пожар в другой «Веренице», продавцы чувствуют себя в безопасности. Покупатели ходят часто одни и те же — годами.
— Летом все разъезжаются по дачам, продажи в этот период падают. Сыр люди берут меньше, как и молоко, но покупатели всё равно есть — знают, что сыр у нас свежий и цена ниже, чем в остальных точках, — объясняет Раиса.
Продавец отдела бакалеи Наталья отметила, что слышала о пожаре, но за себя не переживает.
— Контролируют тут или нет вопросы пожарной безопасности, я вам не могу сказать, но инцидентов никаких не было. Работаю тут третий год. Люди идут тоже нормально, клиенты, по сути, постоянные. У нас тут в отдельных точках вообще безопасно и всё на глазах, с камерами, — заключила продавец.
Галина, продавец мясного ряда, который, по аналогии со сгоревшим филиалом, находится в центре ТЦ, отметила, что всё зависит от самих работников.
— Считаю, что все должны контролировать состояние холодильников, тройников и прочего. Мы тут уже 10 лет стоим торгуем, — поясняет она.
Тут же ее соседка по точке Татьяна уточняет: работает мини-рынок уже 18 лет: до этого павильона здесь был другой, попроще.
Замечаем еще одну бросающуюся в глаза точку, словно из прошлого — с электронными часами и кнопочными мобильными телефонами. Сергей Майоров торгует тут 10 лет. На вопрос, как ему тут работается, мужчина отвечает двусмысленно.
— Как вам сказать, чтобы не обидеть? Если я правду скажу, меня же отсюда вышвырнут, — улыбается предприниматель. — 90% моих покупателей — это одни и те же люди. Некоторые ходят много лет. Сейчас что-то порой заказывают с маркетплейсов, но потом всё равно приходят ко мне, потому что заказанное у них ломается, а у меня можно на месте всё проверить и решить, если не работает.
Предприниматель ощущает себя на рынке в безопасности — работает камера видеонаблюдения, воришек нет. Правда, иногда тут орудуют жулики: они промышляют старыми методами обмана — подсовывают фальшивые деньги или показывают 5 тысяч рублей и, пока продавец ищет сдачу, прячут их, а затем доказывают, что деньги передали продавцу.
— Пинка им под зад даешь, и всё. Больше с ними ничего не сделать. Привлечь их невозможно, — улыбается Сергей Майоров.
Ранее НГС писал о том, чем живет рынок из 90-х в Дзержинке. Там есть и колбаса, и косметика из Кореи.
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