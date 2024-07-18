«Просто замкнуло»: в Новосибирске загорелся мини-рынок — как теперь будут работать продавцы

Снаружи следов пожара на мини-рынке не заметно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На мини-рынке «Вереница» в Плехановском жилмассиве в июле произошел пожар. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, идет расследование, но читатель НГС забеспокоился, не было ли на рынке нарушений и кто возместит торговцам убытки. Корреспондент НГС выяснила, как это произошло, пообщалась с продавцами-погорельцами и работниками другого филиала рынка, а также с руководством ТЦ и выяснила, как произошло возгорание и как себя чувствуют торговцы сейчас.



Как в бане

У входа в ТЦ «Вереница» в Плехановском жилмассиве нас встречают баннеры магазина напитков с примерами тостов. Мы долго ищем вход внутрь, но всюду или двери заперты, или проход перегорожен лавочками.

Центр крутого рынка пустует, холодильные витрины закрыты темной пленкой. Рядом ходит охранник и с подозрением нас осматривает. Туда-сюда снуют продавцы. Они оживленно работают: кто-то всё отмывает, кто-то выносит товары. В части точек совсем пусто.

У входа в ТЦ висят забавные баннеры Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пожар случился глубокой ночью с 11 на 12 июля. По словам продавцов, в холодильнике из мясного отдела в центре мини-рынка замкнуло проводку. Именно по центру тут сосредоточены продуктовые ряды, а точки с хозтоварами, одеждой, техникой и прочим рассредоточены по краям.

Из сгоревшего мясного отдела на месте никого не оказалось.



— Предварительная версия, что холодильник замкнул и всё загорелось. Просто неисправность холодильника, я думаю. Это ночью было, тут никого не было, — рассказывает предприниматель с соседней точки Вячеслав. — Три дня электричества не было, и, думаю, неделю работать не будем. Сейчас, видите, никто не работает, отмываем всё.

Точки в ТЦ пока не работают, а сотрудники занимаются уборкой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мужчина торгует тут не первый год, и, отмечает он, раньше подобных инцидентов не случалось. Своим бизнесом он доволен — считает, что у него богатый ассортимент, который интересен покупателям: разные хозтовары. Хорошие точки, добавил Вячеслав, и у всех его соседей.



— Продукты тут продают нормальные, выпечку тоже — они пекут прямо на месте хлеб. Соки тут натуральные продаются, насколько я знаю. Просто хожу в одно место, покупаю там компот, который не химический, — рассказывает предприниматель. — Рынок существует давно, покупателей много постоянных. Раньше вместо рынка тут киоски стояли обычные.

При пожаре никто не пострадал, но последствия приходится устранять Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Товары Вячеслава после пожара уцелели, но на витринах повсюду копоть и гарь. Едкий запах, скорее всего, удастся выветрить нескоро.



— Вот тут у меня ножики лежали, — мужчина демонстрирует черные следы на стекле. — Это самое безобидное.

После этой короткой беседы с предпринимателем охранник прогнал нас из неработающего зала.

На витринах скопилась сажа Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Юрист администрации ТЦ «Вереница» Ольга Селитра согласилась прокомментировать НГС ситуацию.



— Рынок построен в 2010 году. Мы владеем зданием около 5 или 6 лет, и за это время никаких инцидентов подобных тут не было. Регулярно проходим проверки, есть паспорт безопасности — он согласован со всеми органами. Также у нас есть ответственные за пожарную безопасность, в штате есть главный инженер, есть организация, которая обслуживает пожарную сигнализацию, то есть это всё у нас имеется и согласовано, — отметила юрист.



Запах гари выветрится из помещения, скорее всего, нескоро Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Она также добавила, что не может, пока идет расследование, назвать официальную причину пожара. При этом, по ее словам, пожарная сигнализация сработала своевременно.



— Произошла ночью сработка пожарной сигнализации в установленном порядке. Сразу была передана информация в пункт пожарной охраны. Пожарные приехали оперативно — с момента звонка прошло не больше 5 минут. Они ликвидировали пожар, всё оперативно устроили, за что мы им благодарны, — отметила Ольга Селитра.

Арендаторы отнеслись к ситуации с пониманием Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Представитель администрации рынка также отметила, что все арендаторы спокойно отнеслись к произошедшей ситуации и сами вызвались отмывать витрины от следов копоти.



— Благодарим их за сплоченность, за помощь. Все они заинтересованы в скорейшем возобновлении деятельности, все вышли на уборку, — сказала представитель торгового центра. — Когда мы откроемся в ближайшие дни, отпразднуем это событие.



Как дела в другом филиале?

В администрации ТЦ «Вереница» НГС подтвердили, что еще один рынок с таким же названием на Дуси Ковальчук, 75/3 — их собственность. Обоими, по словам торговцев, владеет предпринимательница Наталья Ерманова, но данных о ней в реестре юрлиц НГС найти не удалось. Указанный в 2ГИС контактный телефон в ЕГРЮЛ указан как номер бердского предпринимателя, который занимался арендным бизнесом, но в 2011 году переместил деятельность в Сочи.

ТЦ «Вереница» на Дуси Ковальчук открылся позже «Вереницы» в Плехановском жилмассиве Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











ТЦ на Дуси Ковальчук выглядит более современно — то, что его построили позже первого, подтвердили и местные торговцы. Продавцы этой «Вереницы» слышали о пожаре в «Веренице» на Плехановском, но подробностей не знают.

— Я тут четвертый год уже работаю, и тут абсолютно спокойно всё. Постоянно проверяют пожарную сигнализацию. Холодильники проходят профилактические проверки, кондиционеры — всё это под контролем, — уверяет местный продавец сыров Раиса.

Продавец сыров Раиса утверждает, что у нее много постоянных покупателей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Женщина отмечает, что, несмотря на пожар в другой «Веренице», продавцы чувствуют себя в безопасности. Покупатели ходят часто одни и те же — годами.

— Летом все разъезжаются по дачам, продажи в этот период падают. Сыр люди берут меньше, как и молоко, но покупатели всё равно есть — знают, что сыр у нас свежий и цена ниже, чем в остальных точках, — объясняет Раиса.

Работники этого ТЦ не боятся за пожарную безопасность Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Продавец отдела бакалеи Наталья отметила, что слышала о пожаре, но за себя не переживает.

— Контролируют тут или нет вопросы пожарной безопасности, я вам не могу сказать, но инцидентов никаких не было. Работаю тут третий год. Люди идут тоже нормально, клиенты, по сути, постоянные. У нас тут в отдельных точках вообще безопасно и всё на глазах, с камерами, — заключила продавец.

Почти все точки в ТЦ находятся под камерами наблюдения Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Галина, продавец мясного ряда, который, по аналогии со сгоревшим филиалом, находится в центре ТЦ, отметила, что всё зависит от самих работников.



— Считаю, что все должны контролировать состояние холодильников, тройников и прочего. Мы тут уже 10 лет стоим торгуем, — поясняет она.

В этом ТЦ продавцы пожаров не вспомнили Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Тут же ее соседка по точке Татьяна уточняет: работает мини-рынок уже 18 лет: до этого павильона здесь был другой, попроще.



Замечаем еще одну бросающуюся в глаза точку, словно из прошлого — с электронными часами и кнопочными мобильными телефонами. Сергей Майоров торгует тут 10 лет. На вопрос, как ему тут работается, мужчина отвечает двусмысленно.

Собственник точки с электроникой недоволен жуликами — о других проблемах в ТЦ предпочитает молчать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Как вам сказать, чтобы не обидеть? Если я правду скажу, меня же отсюда вышвырнут, — улыбается предприниматель. — 90% моих покупателей — это одни и те же люди. Некоторые ходят много лет. Сейчас что-то порой заказывают с маркетплейсов, но потом всё равно приходят ко мне, потому что заказанное у них ломается, а у меня можно на месте всё проверить и решить, если не работает.

В целом рынок на Дуси Ковальчук, по мнению продавцов, — место проходное Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Предприниматель ощущает себя на рынке в безопасности — работает камера видеонаблюдения, воришек нет. Правда, иногда тут орудуют жулики: они промышляют старыми методами обмана — подсовывают фальшивые деньги или показывают 5 тысяч рублей и, пока продавец ищет сдачу, прячут их, а затем доказывают, что деньги передали продавцу.



— Пинка им под зад даешь, и всё. Больше с ними ничего не сделать. Привлечь их невозможно, — улыбается Сергей Майоров.



Ранее НГС писал о том, чем живет рынок из 90-х в Дзержинке. Там есть и колбаса, и косметика из Кореи.

