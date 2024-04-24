«Моя жизнь стала другой»: куда пропала популярная ведущая «Квартирного вопроса»

Чем сейчас занимается телеведущая популярного шоу о ремонте Источник: НТВ «Мальцева» (12+)











На протяжении долгих лет субботнее утро у многих российских семей начиналось с «Квартирного вопроса» (12+). Популярная программа на НТВ стала объединяющим звеном людей разных поколений. Прикованные к экранам зрители следили, как преображали квартиры других. Каждый тайно мечтал, что однажды команда Натальи Мальцевой постучится и к ним в дверь.

Мало кто знает, что ведущая той самой программы про ремонт — из Ярославля. 54-летняя Наталья Мальцева родилась и выросла в этом городе. Училась на историческом факультете в Демидовском университете. Правда, отчислилась, не доучившись, поскольку решила поехать покорять столицу. И это у нее получилось.

За десятки лет работы на телевидении Наталья Мальцева стала лицом «Квартирного вопроса» и телеканала НТВ. Наши коллеги из 76.RU рассказывают, как простая девочка из Ярославля стала ведущей на федеральном канале и почему на взлете пропала с экранов телевизоров. И публикуем эксклюзивное интервью со звездой НТВ.

Уехала из Ярославля в студенчестве

Еще в детстве Наталья Мальцева решила, что хочет заниматься тележурналистикой. В канун выпускных экзаменов стало понятно: в Ярославле желанного образования ей не получить, в то время в городе просто не было нужного факультета. А переезд в Москву в этот период для Натальи был невозможен. Поэтому она решила поступить на исторический факультет Демидовского университета.

На третьем курсе студентка всё же решилась исполнить мечту детства. Так Наталья отчислилась и рванула покорять столицу. После переезда неудавшийся историк перепоступила на первый курс журналистики в МГУ, попав в одну группу с Андреем Малаховым.

Работать на ТВ Наталья Мальцева начала с первого курса. Правда, вначале в роли помощника продюсера. В кадр она вошла уже после окончания университета Источник: НТВ «Хай-тег с человеческим лицом», выпуск от 05.03.2013











На ТВ Наталья пошла с первого курса — и сразу помощником продюсера. Несколько лет после выпуска она помогала журналисту Владиславу Листьеву в создании программ «Тема» (16+) и «Час пик» (16+) на ОРТ. После Мальцева перешла на НТВ и стала редактором популярных телепередач «Герой дня» (12+) и «Герой дня без галстука» (12+) с Ириной Зайцевой.

Помогая коллегам по цеху в реализации их авторских проектов, Наталья Мальцева придумала идею для своей программы про ремонт квартир. Правда, дали ее снять не сразу.

— Я сначала сделала программу «Растительная жизнь» с Пашей Лобковым. Тогда главным продюсером НТВ был Семен Левин. Я к нему пришла и сказала: «Хочу сделать программу про дом». Он мне ответил: «Сначала Паша Лобков хочет ботанику. Сделайте такой формат», — рассказывала Мальцева в интервью актеру Вячеславу Манучарову. — Я сделала формат, где во время программы что-то делали. Такого не было еще на телевидении. Мне говорили: «Ты с ума сошла? Мы что, копать будем?» «Да, будем», — отвечала я им.

Наталья редко дает интервью Источник: «Эмпатия Манучи» / YouTube.com











Так была создана программа «Растительная жизнь» (12+). Суть проекта была в том, что ведущие ездили по дачам и собирали советы по уходу за растениями. При этом в передаче принимали участие не только эксперты, но и простые дачники. Эта «фишка» и помогла завоевать сердца миллионов россиян.

Как создавался «Квартирный вопрос»?

Собрав хорошие рейтинги программой про цветы, Наталья пошла к продюсеру и повторно предложила «Квартирный вопрос». На этот раз ей не смогли отказать. Первый выпуск телепередачи про переделку квартир вышел в эфир в 2001-м.

— Мы просто принесли пилот, положили Левину на стол. Он прочитал и сказал: «Через неделю — в эфире!» Моя реакция: «Как? У нас ничего нет!» Он ответил: «Когда так говорят, надо говорить спасибо», — делилась телеведущая.



Так Мальцева стала не только ведущей программы, но и продюсером, и идейным вдохновителем проекта.



— Героями пилотной версии были мои друзья. Мы переделали у них гостиную, — вспоминает она первые съемки программы для ТВ.



Вы не можете обустроить страну, если у вас не обустроена квартира, подъезд и двор. Наталья Мальцева, телеведущая

Пропала с экранов телевизоров

В 2014-м Наталье пришлось оставить детище, радовавшее россиян по субботам. Врачи диагностировали у нее рак. Времени на раздумья, как быть с работой, у телеведущей не было. Уже после болезни Наталья призналась, что онкология помогла ей выбраться из бесконечной рабочей рутины, из которой самой уйти было страшно.

— Я благодарна своей болезни за то, что она помогла мне выйти из привычной колеи. Меня муж посадил в самолет и повез в Израиль. Картинка перед моими глазами поменялась кардинально. Моя жизнь стала другой: началась химиотерапия, началась другая история. Я вдруг почувствовала, что мне хорошо, — поделилась телеведущая.

Моя роль не радовала меня, а я продолжала этим заниматься. Всё вокруг хорошо, а у тебя нехорошо. Наталья Мальцева, телеведущая

По словам телеведущей, освободившись от рабочих обязательств, она почувствовала облегчение.

— Со мной рядом муж, я сижу в квартире с видом на море. У меня никогда не было столько свободного времени. Да, мне плохо, меня тошнит после химиотерапии, выпадают волосы. Это всё было не главное. Мне не надо было это делать, и то не надо было делать. Я могла просто пойти погулять, — вспоминала Наталья в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Кстати, свою семью Наталья Мальцева бережет от зорких взглядов любопытных поклонников. О близких телеведущей известно немного: она замужем за бизнесменом Борисом Мальцевым. У супругов есть 21-летний сын Миша.

На фото Наталья Мальцева с мужем Борисом Источник: @maltseva_nata_ / Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ, компания Meta, куда она входит, признана экстремистской на территории РФ и запрещена)











В ноябре 2014 года был выпущен последний эфир «Квартирного вопроса» с Натальей Мальцевой в качестве ведущей. После небольшой паузы в 2015 году программа возобновилась, но уже с новыми ведущими: сначала Мальцеву заменила Татьяна Грамон. Через несколько месяцев «Квартирный вопрос» вышел с участием Оксаны Козыревой. Она вела программу до 2021 года. После на год ее заменил Илья Западенцев. Но что-то снова не сложилось, и в 2022-м на роль ведущего был выбран Виктор Панин, который по сей день еженедельно выходит в эфир программы про ремонт.

Чем сейчас занимается Наталья Мальцева?

После выздоровления еще несколько лет Наталья провела в тени. Неожиданно для зрителей она вернулась в эфир в 2018-м с авторской программой «Мальцева» (12+). Правда, недалеко ушла от привычного формата про дом. На этот раз она рассказывала об обустройстве квартир и давала советы по стилизации жилого пространства.

В новой программе Наталья Мальцева обсуждала вопросы ремонта и быта, а также собирала психологические и житейские советы Источник: передача «Мальцева» от 31.01.2020, телеканал НТВ











Программа «Мальцева» выходила с 2018 года ежедневно по будням. Позже телеведущая призналась, что такое расписание давалось тяжело.

— Я поняла, что не могу работать в ежедневном режиме. Не могу делать сюжеты, в которых просто перерывается картинка. Ну не могу я это делать. Мне хочется подумать, как красиво сделать. А ежедневный формат предполагает фабрику по производству программ: быстренькое сделал и выдал, — рассказывала телеведущая.



Яркого выстрела, как с предыдущими проектами, не случилось. В сетке вещания НТВ программы нет с зимы 2020 года. Одной из причин закрытия стали низкие рейтинги.

— Канал ждал от нас рейтингов до 10, а мы не вышли. Вначале у нас было 7, после начали понижаться. Я расстроилась, конечно. Но не столько от цифр, сколько от ощущения, что из-за ежедневного формата я не могу управлять процессом, — объясняла Мальцева. — Когда вы выкатились с ежедневным форматом, вы заложник этой фабрики и не можете сказать: «Стоп, мне не нравится, сейчас перемонтируем этот момент».

Новых проектов на других каналах Наталья не запускала. Сейчас она продюсирует родной «Квартирный вопрос» (12+) и «Дачный ответ» (12+).

«Возвращение на телевидение не планирую»

В разговоре с корреспондентом 76.RU Наталья Мальцева рассказала о своей связи с родным городом.

— Ярославль навсегда останется для меня местом, где я родилась и выросла. У моей семьи нет там глубоких корней: в СССР людей могли послать в любую точку страны и по распределению, и по работе. Но факт остается фактом: я и моя сестра оказались по рождению ярославнами, — отметила телеведущая.

В родном городе у нее остаются друзья и родственники, к которым она иногда заезжает.

— Любимые места, конечно, есть, и они, как вы понимаете, в центре. Набережная, конечно. Люблю по ней гулять. Площадь Подбельского (ныне — Богоявленская площадь) — памятное для меня место, — с ностальгией вспоминает Наталья. — Люблю представлять, какой бы она могла быть в руках профессиональных архитекторов после реконструкции. Ну что говорить, в такую игру я играю часто. Многому в городе нужна и реконструкция, и реставрация. Печалюсь очень.

На вопрос, ждать ли в ближайшее время новых программ с участием звездной ведущей, Наталья Мальцева ответила так:

— Возвращение на телевидение в роли ведущей пока не планирую. Но остаюсь в роли продюсера.