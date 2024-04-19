НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

6 м/c,

с-з.

 748мм 59%
Подробнее
5 Пробки
USD 94,09
EUR 100,53
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Как проверяют на прочность новый самолет SSJ-100

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Карта грибных мест на май
Идет жара — куда бежать
Куда пропали 37 миллиардов
Когда откроют «Спортивную»
Испытания «Суперджета»
Долгострой на Сибирской
Кто нажился на светофорах
НГС в Telegram
Город Мэрия обязала дорожников засыпать провал у долгостроя на Ватутина

Мэрия обязала дорожников засыпать провал у долгостроя на Ватутина

Ранее там также образовалась дыра в асфальте

2 000
13 комментариев
Провал обещают засыпать

С территории рядом с долгостроем на улице Ватутина, 31 в Новосибирске, около которого местная жительница недавно заметила стихийную свалку, вывезли случайный мусор. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии, при этом не приложили фото с места работ. Также власти отчитались о том что поручили задание дорожникам засыпать яму у этого долгостроя.

На прошлой неделе читательница НГС Елена заявила, что рядом со зданием образовалась дыра в асфальте и накопился мусор. На фотографиях, которые женщина прислала в редакцию, было видно, что среди последнего — различные банки, бутылки, картон.

Жительница Новосибирска называла это многолетней свалкой

— Силами мобильной бригады МКУ «Ленинское» проведена работа по сбору и вывозу случайного мусора с обозначенной территории. Провал асфальтобетонного покрытия образовался, предположительно, над инженерными коммуникациями. Администрацией Ленинского района выставлено ограждения, направлены письма ресурсоснабжающим организациям. Во избежание несчастных случаев ДЭУ № 3 выдано задание на отсыпку провала, — говорится в ответе мэрии.

Недавно НГС писал, что новосибирскую улицу завалило мусором и грязью — жители жалуются уже 30 лет.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мусор Долгострой Мэрия Новосибирска
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Елена,  52

Привет,  37

Pov_13,  36

Alena,  43

Nisa,  40

Vladimir1990,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление