Мэрия обязала дорожников засыпать провал у долгостроя на Ватутина

С территории рядом с долгостроем на улице Ватутина, 31 в Новосибирске, около которого местная жительница недавно заметила стихийную свалку, вывезли случайный мусор. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии, при этом не приложили фото с места работ. Также власти отчитались о том что поручили задание дорожникам засыпать яму у этого долгостроя.

