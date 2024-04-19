Мэрия обязала дорожников засыпать провал у долгостроя на Ватутина

С территории рядом с долгостроем на улице Ватутина, 31 в Новосибирске, около которого местная жительница недавно заметила стихийную свалку, вывезли случайный мусор. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии, при этом не приложили фото с места работ. Также власти отчитались о том что поручили задание дорожникам засыпать яму у этого долгостроя.
На прошлой неделе читательница НГС Елена заявила, что рядом со зданием образовалась дыра в асфальте и накопился мусор. На фотографиях, которые женщина прислала в редакцию, было видно, что среди последнего — различные банки, бутылки, картон.
— Силами мобильной бригады МКУ «Ленинское» проведена работа по сбору и вывозу случайного мусора с обозначенной территории. Провал асфальтобетонного покрытия образовался, предположительно, над инженерными коммуникациями. Администрацией Ленинского района выставлено ограждения, направлены письма ресурсоснабжающим организациям. Во избежание несчастных случаев ДЭУ № 3 выдано задание на отсыпку провала, — говорится в ответе мэрии.
Недавно НГС писал, что новосибирскую улицу завалило мусором и грязью — жители жалуются уже 30 лет.