«Многолетняя свалка»: у крупного долгостроя на Ватутина провалился асфальт

Около долгостроя на улице Ватутина, 31 в Новосибирске образовалась дыра в асфальте и скопился мусор. Ситуацию заметила читательница НГС и местная жительница Елена — она опасается за безопасность прохожих.

На снимках от 11 апреля, которые женщина прислала в редакцию, видно, что внутри разломавшегося покрытия накопилась влага. Среди многочисленного мусора, лежащего на земле у стены — различные банки, бутылки, картон.

— Такой провал я обнаружила сегодня около дома-недостроя на Ватутина, рядом с «Миротелем» и ГУМом «Россия». Мальчишки им очень заинтересовались, несмотря на мои протесты. По этой же стороне многолетняя свалка, — утверждает сибирячка.

