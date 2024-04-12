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Город Дороги и транспорт «Многолетняя свалка»: у крупного долгостроя на Ватутина провалился асфальт

«Многолетняя свалка»: у крупного долгостроя на Ватутина провалился асфальт

Рядом также скопилось много мусора

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Судя по снимку, дыра весьма крупная

Около долгостроя на улице Ватутина, 31 в Новосибирске образовалась дыра в асфальте и скопился мусор. Ситуацию заметила читательница НГС и местная жительница Елена — она опасается за безопасность прохожих.

На снимках от 11 апреля, которые женщина прислала в редакцию, видно, что внутри разломавшегося покрытия накопилась влага. Среди многочисленного мусора, лежащего на земле у стены — различные банки, бутылки, картон.

— Такой провал я обнаружила сегодня около дома-недостроя на Ватутина, рядом с «Миротелем» и ГУМом «Россия». Мальчишки им очень заинтересовались, несмотря на мои протесты. По этой же стороне многолетняя свалка, — утверждает сибирячка.

В МУП «САХ» корреспонденту НГС сообщили, что на фото — несанкционированное место размещения мусора. За его очистку организация не ответственна.

Жительница Новосибирска называет это многолетней свалкой

— МУП осуществляет сбор, транспортирование, обработку и захоронение ТКО на полигонах. Их сбор осуществляется исключительно с площадок накопления отходов, утвержденных территориальной схемой и включенных органами местного самоуправления в реестр мест накопления, — сообщили там.

Редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска.

Если вы стали очевидцем подобной ситуации на других улицах города, обратитесь в редакцию.
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Ранее на тротуаре на Сибиряков-Гвардейцев образовались ямы — это прокомментировали в мэрии.

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