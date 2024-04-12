«Многолетняя свалка»: у крупного долгостроя на Ватутина провалился асфальт

Около долгостроя на улице Ватутина, 31 в Новосибирске образовалась дыра в асфальте и скопился мусор. Ситуацию заметила читательница НГС и местная жительница Елена — она опасается за безопасность прохожих.
На снимках от 11 апреля, которые женщина прислала в редакцию, видно, что внутри разломавшегося покрытия накопилась влага. Среди многочисленного мусора, лежащего на земле у стены — различные банки, бутылки, картон.
— Такой провал я обнаружила сегодня около дома-недостроя на Ватутина, рядом с «Миротелем» и ГУМом «Россия». Мальчишки им очень заинтересовались, несмотря на мои протесты. По этой же стороне многолетняя свалка, — утверждает сибирячка.
В МУП «САХ» корреспонденту НГС сообщили, что на фото — несанкционированное место размещения мусора. За его очистку организация не ответственна.
— МУП осуществляет сбор, транспортирование, обработку и захоронение ТКО на полигонах. Их сбор осуществляется исключительно с площадок накопления отходов, утвержденных территориальной схемой и включенных органами местного самоуправления в реестр мест накопления, — сообщили там.
Редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска.
Ранее на тротуаре на Сибиряков-Гвардейцев образовались ямы — это прокомментировали в мэрии.