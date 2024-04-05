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Весна подробности «Тротуар превращается в квест»: на тротуаре на Сибиряков-Гвардейцев образовались ямы — что ответили в мэрии

«Тротуар превращается в квест»: на тротуаре на Сибиряков-Гвардейцев образовались ямы — что ответили в мэрии

Местные жители отмечают, что проблеме не один год

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Так загородили провалы на пешеходной дороге

На улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске обвалился грунт на тротуаре, а у канализационного люка исчезла крышка. Об этом редакции НГС рассказала местная жительница Анна. Происходящее прокомментировали в мэрии Новосибирска.

Яма на яме

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе дома №27 образовались провалы грунта возле пешеходной дорожки. Ямы прикрыли арматурами и старой деревянной дверью.

— Года два назад я уже эту проблему заметила. Там один провал плиты бетонные прикрывают, но они тоже уже расходятся, и видна щель в яму. Рядом еще один провал. Кто-то его в году 2021 дверью прикрыл. Наверно, с мусорки эту дверь притащили. Так она там и лежит, уже сгнила, а яму все никто не засыпает. И ничем не огорожено — любой может, в лучшем случае, ноги себе переломать, — считает местная жительница.

В конце марта, отметила женщина, неподалеку от провала, возле дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 25 у канализационного люка исчезла крышка. Дыру неизвестные заткнули ветками, старой покрышкой и строительным мусором.

— Тротуар превращается в квест постепенно. А это, на секундочку, крупнейшая улица левого берега, и далеко не выселки — метро в 10 минутах ходьбы, — возмутилась сибирячка.

Что говорят в мэрии

Корреспондент НГС направила запрос по поводу состояния пешеходной зоны на улице Сибиряков-Гвардейцев в мэрию Новосибирска. Там сообщили, что колодец и провал — зоны ответственности разных организаций.

Должностные лица администрации Кировского района осмотрели территорию возле указанных домов. Они выяснили, что открытый смотровой колодец, расположенный на пешеходном тротуаре, относится к подземной инженерной коммуникации Федерального агентства правительственной связи. Сейчас эта коммуникация не используется.

Сначала провалы загородили, потом колодец засыпали

— Работники филиала ПАО «Ростелеком» выставили сигнальное ограждение, а затем демонтировали смотровой колодец, засыпав его инертными материалами 1 апреля. С января 2024 года работники два раза заменяли смотровой комплект в этом колодце, — заявили в администрации Кировского района.

Корреспондент НГС направила в компанию запрос, чтобы получить комментарий по ситуации.

Возле дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 27 просел грунт из-за того, что там проходит теплосеть. Об этом рассказали в местной администрации.

— ООО «Новосибирская теплосетевая компания» на месте проседания выставила сигнальное ограждение. По информации компании, восстановить газон планируют до 7 апреля 2024 года.

Корреспондент НГС запросила комментарий в пресс-службе ООО «НТСК». В компании отметили, что работы на объекте много.

— На этой неделе ведем ремонт: бригады вскрыли все места просадок, восстанавливают строительные конструкции. Объем работ сотрудники оценивают как достаточно масштабный, но до понедельника планируют выполнить их в полном объеме, — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске почистили дорогу, но завалили грязью тротуар. Пешеходы негодовали.

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Тротуар Сибиряков-Гвардейцев Провал Грунт Колодец Мэрия
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