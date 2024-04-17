«Разгоняют песок по воздуху»: новосибирец снял странную уборку улиц — видео, от которого чешутся глаза

В Новосибирске сегодня, 17 апреля, водитель Александр снял видео уборки улицы. Четыре специальные машины проехали по улице и подняли огромные облака пыли.
Как рассказал Александр, видео было снято на улице Станционной напротив Экспоцентра. Когда мужчина поехал в другую сторону, то увидел такую же картину.
— Разгоняют песок и пыль по воздуху. Ничего не собирают и не моют. Обратно ехали то же самое с другой стороны дороги, — объяснил мужчина.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.
В мэрии Новосибирска назвали способы уборки дорог и тротуаров в городе этой весной. Дорожные учреждения приступили к комплексной уборке проезжей части и тротуаров от грязи и пыли в конце марта.