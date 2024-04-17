НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +7

5 м/c,

ю-в.

 751мм 41%
Подробнее
8 Пробки
USD 94,07
EUR 99,93
Реклама

СРОЧНО

Найден мертвым родственник блогера Яна Толеса

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Подборка дешевых дач
Как выбирали мэра
Кто нажился на светофорах
Новый поворот в деле Линейной
Село отрезало от мира
Медицинская ОПГ
Кто воровал на стройке ЛДС
НГС в Telegram
Город «Разгоняют песок по воздуху»: новосибирец снял странную уборку улиц — видео, от которого чешутся глаза

«Разгоняют песок по воздуху»: новосибирец снял странную уборку улиц — видео, от которого чешутся глаза

По мнению местного жителя, пыль просто перекидывают с одной стороны улицы на другую

1 363
28 комментариев
Во время видео проехали четыре спецтехники

В Новосибирске сегодня, 17 апреля, водитель Александр снял видео уборки улицы. Четыре специальные машины проехали по улице и подняли огромные облака пыли.

Как рассказал Александр, видео было снято на улице Станционной напротив Экспоцентра. Когда мужчина поехал в другую сторону, то увидел такую же картину.

После проезда спецтехники на какое-то время теряется обзор из-за пыли

— Разгоняют песок и пыль по воздуху. Ничего не собирают и не моют. Обратно ехали то же самое с другой стороны дороги, — объяснил мужчина.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

В мэрии Новосибирска назвали способы уборки дорог и тротуаров в городе этой весной. Дорожные учреждения приступили к комплексной уборке проезжей части и тротуаров от грязи и пыли в конце марта.

ПО ТЕМЕ
Пыль Новосибирск Видео Уборка
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Александра,  30

Andrey,  35

Вадим,  54

Николай,  29

Татьяна,  47

Виктория,  47

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление