«Разгоняют песок по воздуху»: новосибирец снял странную уборку улиц — видео, от которого чешутся глаза

Во время видео проехали четыре спецтехники

В Новосибирске сегодня, 17 апреля, водитель Александр снял видео уборки улицы. Четыре специальные машины проехали по улице и подняли огромные облака пыли.

Как рассказал Александр, видео было снято на улице Станционной напротив Экспоцентра. Когда мужчина поехал в другую сторону, то увидел такую же картину.

После проезда спецтехники на какое-то время теряется обзор из-за пыли

— Разгоняют песок и пыль по воздуху. Ничего не собирают и не моют. Обратно ехали то же самое с другой стороны дороги, — объяснил мужчина.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

В мэрии Новосибирска назвали способы уборки дорог и тротуаров в городе этой весной. Дорожные учреждения приступили к комплексной уборке проезжей части и тротуаров от грязи и пыли в конце марта.