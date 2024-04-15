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Город эксклюзив Сибирячка пожаловалась на сервис аренды пауэрбанков — с неё берут деньги после сдачи устройства

Сибирячка пожаловалась на сервис аренды пауэрбанков — с неё берут деньги после сдачи устройства

В компании намерены компенсировать стоимость зарядного устройства

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Ежедневно с сибирячки списывают по 150 рублей

Жительница Новосибирска Анна пожаловалась на работу сервиса аренды пуэрбанков «Бери заряд». С неё продолжают списывать деньги даже после завершения использования сервиса.

В беседе с редакций НГС сибирячка рассказала, что в минувшую пятницу, 12 апреля, она отправилась в кино в ТЦ «Галерея Новосибирск» вместе с коллегой. Во время сеанса девушка заметила, что зарядка её телефона почти кончилась и взяла пауэрбанк в автомате сервиса «Бери заряд».

— Я зарядила, мы сидим в кинозале, коллега говорит, дай мне, пожалуйста, у меня тоже сел телефон. Я дала ему подзарядиться, и в какой-то момент он вышел из зала на несколько минут, и просто засунул пауэрбанк в автомат. По правилам нужно отсканировать телефоном QR-код. Когда мы вышли из кинозала, я говорю — отдавай мне пауэрбанк. Сейчас мы его сдадим. И он говорит — а я его уже сдал, — рассказала Анна.

Сибирячка обратилась в техподдержку сервиса поздним вечером в пятницу. Ей ответили, что пока списание оплаты за сервис заморожено. К автомату сервис «Бери заряд» направит инженеров и проблема будет решена.

— Инженеры туда отправились, как я поняла из переписки с поддержкой, в середине дня в понедельник. Не очень удивительно, что они не нашли там пауэрбанк. Когда я спросила, что мне делать теперь, мне сказали, если вам что-то не нравится — пишите на почту, — отметила Анна.

После этого списание с карточки сибирячки возобновились. Ежедневно сервис будет забирать по 150 рублей, пока не спишет 3 тысячи рублей — именно в такую сумму сервис оценил стоимость пауэрбанка.

Корреспондент НГС направил запрос в сервис «Бери заряд», чтобы узнать детали произошедшего, а также как компания намерена урегулировать ситуацию с сибирячкой. На момент написания новости ответ не поступил.

Ранее жительница Новосибирска лишилась 10 тысяч рублей за поездки в такси. Машины она не вызывала.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пауэрбанк Потребительские расходы
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