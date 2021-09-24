С карты сибирячки списали больше 10 тысяч за поездки в такси, но машины она не вызывала

25 августа с банковской карты жительницы Новосибирска списали больше 10 тысяч рублей за поездки в такси агрегатора «Ситимобил». Сибирячка заявила, что никуда не ездила.



— Деньги с моей банковской карты «Сбербанк» в размере 10 тысяч рублей сняли тремя платежами. Все произошло рано утром, в 5 утра, когда я была дома и никакими услугами такси не пользовалась. Сумма списания могла быть гораздо больше, но, на свое счастье, я проснулась в начале шестого утра, увидела этот процесс и успела перевести остаток средств на карте на другой счет. Далее попытки списания не увенчались успехом только потому, что средств на карте не осталось — приходили оповещения, что перевод не осуществлен, — рассказывает Наталия, попросившая не указывать свою фамилию.