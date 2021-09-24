С карты сибирячки списали больше 10 тысяч за поездки в такси, но машины она не вызывала

25 августа с банковской карты жительницы Новосибирска списали больше 10 тысяч рублей за поездки в такси агрегатора «Ситимобил». Сибирячка заявила, что никуда не ездила.
— Деньги с моей банковской карты «Сбербанк» в размере 10 тысяч рублей сняли тремя платежами. Все произошло рано утром, в 5 утра, когда я была дома и никакими услугами такси не пользовалась. Сумма списания могла быть гораздо больше, но, на свое счастье, я проснулась в начале шестого утра, увидела этот процесс и успела перевести остаток средств на карте на другой счет. Далее попытки списания не увенчались успехом только потому, что средств на карте не осталось — приходили оповещения, что перевод не осуществлен, — рассказывает Наталия, попросившая не указывать свою фамилию.
На утро женщина обратилась с претензией в «Сбербанк».
— Банк ответил, что они запросили информацию в «Ситимобил», а там банку ответили, что я воспользовалась их услугами, за что и были списаны средства. В «Ситимобил» я тоже звонила, ответили, что они вообще не в курсе, что там происходит с моей банковской картой. То есть банк ни за что не отвечает, компания, в пользу которой произошло списание, тоже ни за что не отвечает. Когда произошло списание средств, у меня приложение «Ситимобил» на телефон не было установлено, — добавила женщина.
На момент публикации женщине деньги не вернули и не предоставили информации о том, за какие поездки были сняты деньги.
В пресс-службе «Сбербанка» корреспонденту НГС ответили, что перенаправили запрос по ситуации в «Ситимобил».
— Нам искренне жаль, что подобный инцидент произошел с жительницей Новосибирска. Мы начали разбираться в ситуации сразу же, как получили информацию и провели собственное расследование. К сожалению, произошла ошибка, которую мы исправим в ближайшее время. Все списанные средства будут возвращены пользовательнице, — сообщили в пресс-службе компании «Ситимобил».
В январе с банковской карты Ильи Спиридонова списали больше 12 тысяч рублей за поездки в такси. Только вот мужчина утверждает, что никуда не ездил. На момент публикации оказалось, что деньги мужчине все-таки вернули. В пресс-службе «Яндекс.Такси» заверили, что уже разобрались в ситуации.