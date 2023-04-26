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«Следят, насколько разнообразно и дорого одеваются коллеги»: 75% новосибирцев считают, что одежда влияет на карьеру

Почти половина горожан носит на работу джинсы

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Треть опрошенных тратят 10–15% бюджета на рабочий гардероб

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Новосибирцы следят за гардеробом коллег и считают, что одежда может повлиять на карьеру. К таким выводам пришли исследователи из «Зарплаты.ру».

75% опрошенных ответили, что одежда и внешний вид влияют на карьеру, а 22% считают такое влияние возможным.

— Также 66% признались, что всегда обращают внимание, насколько разнообразно и дорого одеваются коллеги, — отметили в «Зарплата.ру». — 52% опрошенных считают, что одежда повышает авторитетность/компетентность в глазах коллег, клиентов и начальства, а 15% — что удобство одежды влияет на производительность.

Почти половина новосибирцев признались, что стараются часто менять наряды, а 4% носят униформу.

— Большинство новосибирцев покупают новую одежду для работы раз в 2–3 месяца (41%), раз в полгода (27%), 17% — раз в месяц. Раз в год гардероб обновляют 15%, — добавили в компании. — Чаще всего для работы респонденты покупают (множественный выбор вариантов ответа) рубашки (61%), платья (46%), джинсы (43%), деловые костюмы (37%), футболки (32%).

Треть опрошенных тратят 10–15% бюджета на рабочий гардероб.

В опросе принимали участие 1875 россиян в возрасте 25–55 лет, в том числе в Новосибирской области.

При этом среднестатистическому жителю Новосибирской области для счастья нужна зарплата 200 тысяч рублей в месяц.

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