«Следят, насколько разнообразно и дорого одеваются коллеги»: 75% новосибирцев считают, что одежда влияет на карьеру

Новосибирцы следят за гардеробом коллег и считают, что одежда может повлиять на карьеру. К таким выводам пришли исследователи из «Зарплаты.ру».
75% опрошенных ответили, что одежда и внешний вид влияют на карьеру, а 22% считают такое влияние возможным.
— Также 66% признались, что всегда обращают внимание, насколько разнообразно и дорого одеваются коллеги, — отметили в «Зарплата.ру». — 52% опрошенных считают, что одежда повышает авторитетность/компетентность в глазах коллег, клиентов и начальства, а 15% — что удобство одежды влияет на производительность.
Почти половина новосибирцев признались, что стараются часто менять наряды, а 4% носят униформу.
— Большинство новосибирцев покупают новую одежду для работы раз в
Треть опрошенных тратят
В опросе принимали участие 1875 россиян в возрасте
При этом среднестатистическому жителю Новосибирской области для счастья нужна зарплата 200 тысяч рублей в месяц.