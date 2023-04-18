«Вуаля — и ты просветлен». Как работодатель отправил сибирячку на сомнительный тренинг, где людей доводили до слез

На тренинг «Принятие себя» я пошла не по своей воле — отправило руководство компании, где я тогда работала. На тот момент я занималась прямыми продажами. О тренингах, семинарах и других подобных вещах у меня было весьма слабое представление, поскольку на такие мероприятия я раньше не ходила. И вообще больше склонна доверять психологам. Если у тебя есть какие-то проблемы с принятием самого себя, то, наверное, стоит все-таки в первую очередь идти к ним.



Но руководители были под очень большим впечатлением от тренинга. Говорили, что многое поняли для себя, решили проблемы в семье и у них появились новые цели. А потом всех нас (тогда в компании работало примерно десять человек) просто поставили перед фактом, что через пару дней мы идем на тренинг. Идти, конечно, я не хотела, но выбора особо не было. Нам сказали: либо тренинг, либо увольнение.

