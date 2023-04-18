«Вуаля — и ты просветлен». Как работодатель отправил сибирячку на сомнительный тренинг, где людей доводили до слез

Посещение тренингов и прохождение инфокурсов в тренде уже достаточно давно, но, кажется, они всё так же популярны. На модные семинары и лекции людей заманивают рассказами о важности осознанной жизни и предлагают заглянуть вглубь себя. Порой, правда, на тренинги отправляют ультимативно — например, работодатели. Так случилось с жительницей Новосибирска Ольгой (имя изменено по ее просьбе), которая отправилась познавать себя, но ничего полезного из утомительных многочасовых бесед не почерпнула. Далее — ее рассказ от первого лица.
На тренинг «Принятие себя» я пошла не по своей воле — отправило руководство компании, где я тогда работала. На тот момент я занималась прямыми продажами. О тренингах, семинарах и других подобных вещах у меня было весьма слабое представление, поскольку на такие мероприятия я раньше не ходила. И вообще больше склонна доверять психологам. Если у тебя есть какие-то проблемы с принятием самого себя, то, наверное, стоит все-таки в первую очередь идти к ним.
Но руководители были под очень большим впечатлением от тренинга. Говорили, что многое поняли для себя, решили проблемы в семье и у них появились новые цели. А потом всех нас (тогда в компании работало примерно десять человек) просто поставили перед фактом, что через пару дней мы идем на тренинг. Идти, конечно, я не хотела, но выбора особо не было. Нам сказали: либо тренинг, либо увольнение.
Придя в центр, мы заполнили анкеты, в которых нас просили указать личные данные максимально подробно. Вопросы были довольно стандартные, но почему-то касались в основном детства. Некоторые меня неприятно удивили. Например, нужно было расписать самую тяжелую историю из детства и самую позитивную.
В первый день, а это был вечер, нас завели в комнату, где мы находились около четырех часов. Всего нас было человек пятнадцать, тренеров же — три человека. Всё началось со знакомства: нужно было немного рассказать о себе. Мне было максимально некомфортно рассказывать незнакомым людям о своем, личном. После знакомства провели какую-то странную игру. Она заключалась в том, что ты должен рассказать, почему ты любишь человека, который сидит напротив тебя. А его ты видишь впервые в жизни! Придя домой почти в двенадцать ночи, я легла спать, думать вообще ни о чем не хотелось.
Тренинг на второй день продлился двенадцать часов. Мы продолжили делать упражнения, которые мне показались странноватыми, играли в такие же непонятные игры, а еще танцевали и обнимались. После обеда начался разбор проблем человека. Чувства ужасные: тебе задают максимально неприятные вопросы из детства и просто из жизни. При этом ты стоишь, а все остальные смотрят на тебя, и они тоже могут задавать вопросы. Ситуации примерно такие: вот девушку в детстве папа обижал, бил, а повзрослев, она поняла, что не может нормально быть в отношениях с мужчинами и есть страх, что всё повторится. И эту историю нужно рассказать максимально откровенно среди этих пятнадцати человек.
Вуаля — и ты просветлен. И так с каждым из пятнадцати человек по очереди. Потом вы снова обнимаетесь, танцуете и просветленные идете домой.
Люди мне показались доброжелательными, но странными. Было ощущение, что ты оказался в каком-то тесном кругу, потому что многие знают друг друга — я так поняла, это те, кто посещает эти тренинги регулярно. При этом контингент очень разный — ходят люди от 18 до 60 лет. Но пенсионеров я заметила человек пять-шесть.
Многие из тех, кто попал на тренинг в первый раз, находились под впечатлением. Кто-то не понимал, откуда тренеры много знают о них. Но на самом деле очевидно, что большую часть информации о себе человек дает, когда заполняет анкеты и общается со своим наставником. Ну а дальше идет просто психология.
В последний день тренинга происходило что-то типа медитации. Мы лежали на полу, слушали музыку, читали какой-то текст и стихи.
Спустя четыре часа всё наконец закончилось. К счастью, после этого меня никто из этого центра повторно не завлекал к ним на какой-нибудь очередной тренинг. Но в тот день нас увещевали, что на тренинги можно ходить постоянно, да и лучше звать с собой друзей, чтобы те тоже просвещались. Работодатель, кстати, тоже больше ничего подобного не навязывал — наверное, потому, что я сразу поделилась негативным впечатлением.
По итогу всех этих дней откровений, лежания, обнимашек и медитации я ничего кроме печали и унижения не чувствовала. Повторюсь, что делиться своими личными проблемами и проблемами в отношениях стоит, пожалуй, у квалифицированного психолога. Если нужны какие-то техники продаж, то, в принципе, можно почитать книги.
На мой взгляд, зачастую на тренинги ходят для общения с людьми, у которых такие же проблемы. Может, кому-то так проще в себе разобраться, кто-то хочет, чтобы его выслушали. Но я явно не такой человек.
Вероятно, тренинги могут кому-то помочь, но для этого важно желание — важно самому хотеть побывать там. Я такого «просветления» точно не хотела. Из той компании я спустя пару лет уволилась.
Недавно мы рассказывали историю коуча, погрязшего в долгах. Предприниматели требуют у новосибирского тренера Ольги Сайгашовой погасить миллионные долги. Женщина позиционирует себя как специалист по бизнес-стратегиям и дорого продает свои консультации, при этом сама находится на грани банкротства.