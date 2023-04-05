Дети плакали, оставалось еще 3 километра: семья, которая бежала по обочине в Толмачево, успела на самолет

Обновлено. НГС связался с Мариной, которая помогла семье добраться до аэропорта. Она объяснила, что ехала на работу и, когда была в пробке, увидела на мосту семью, которая бежит по обочине с детьми.



— Я понимала, что людям нужно попасть в аэропорт, но думала, что, наверное, кто-то их заберет и увезет, но нет. Когда я оказалась рядом с ними, не думая, остановила машину на мосту, предложила им помощь, — отметила Марина.