СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 79.36
eur 86.72
Тема дняСибирячка помогла семье не опоздать в аэропорт
Все новости
Все новости

Дети плакали, оставалось еще 3 километра: семья, которая бежала по обочине в Толмачево, успела на самолет

Попутная машина подхватила их по дороге, когда длинная пробка закончилась

12 234

Сейчас семья отдыхает в Сочи у родственников

Поделиться

Семья из Новосибирска, которая бежала по обочине дороги в аэропорт Толмачево, успела на самолет до Сочи. Им помогла доехать девушка с того места, где пробки уже не было. Теперь новосибирцы отдыхают у родственников.

Как рассказала НГС Анна (имя изменено по ее просьбе), она с мужем и двумя детьми выехали из Бердска за три часа до вылета. Навигатор показывал, что ехать придется примерно час с учетом пробок.

— Выехали с Верх-Тулы, а машины стоят, буквально за 10 минут до этого случилась авария, оставалось 6 километров до аэропорта и 50 минут запаса, навигатор показал, что через 20 минут мы проедем пробку, — отметила женщина.

Когда же семья простояла в пробке 20 минут, а машина сдвинулась на несколько метров, то все поняли, что придется бежать или отпуска не будет.

— Две сумки и двое маленьких детей 3 и 9 лет. Бежали по грязи, пыли более 2 километров, пока пробка не закончилась, дети начали плакать, оставалось 10 минут до начала регистрации и еще 3 километра бежать. Тогда нам помогла девушка Марина и подвезла нас. Спасибо ей.

Анна отметила, что ее семья оказалась в аэропорту за 15 минут до конца регистрации, их везде быстро пропустили.

Недавно мы писали о том, что новосибирский аэропорт переходит на летнее расписание. Там увеличится частота рейсов на существующих направлениях и откроются новые.

Обновлено. НГС связался с Мариной, которая помогла семье добраться до аэропорта. Она объяснила, что ехала на работу и, когда была в пробке, увидела на мосту семью, которая бежит по обочине с детьми.

— Я понимала, что людям нужно попасть в аэропорт, но думала, что, наверное, кто-то их заберет и увезет, но нет. Когда я оказалась рядом с ними, не думая, остановила машину на мосту, предложила им помощь, — отметила Марина.

По теме

ПробкаСочиАэропортСемьяДорогаТолмачево
  • ЛАЙК37
  • СМЕХ14
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter