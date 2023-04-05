Дети плакали, оставалось еще 3 километра: семья, которая бежала по обочине в Толмачево, успела на самолет

Семья из Новосибирска, которая бежала по обочине дороги в аэропорт Толмачево, успела на самолет до Сочи. Им помогла доехать девушка с того места, где пробки уже не было. Теперь новосибирцы отдыхают у родственников.
Как рассказала НГС Анна (имя изменено по ее просьбе), она с мужем и двумя детьми выехали из Бердска за три часа до вылета. Навигатор показывал, что ехать придется примерно час с учетом пробок.
— Выехали с Верх-Тулы, а машины стоят, буквально за 10 минут до этого случилась авария, оставалось 6 километров до аэропорта и 50 минут запаса, навигатор показал, что через 20 минут мы проедем пробку, — отметила женщина.
Когда же семья простояла в пробке 20 минут, а машина сдвинулась на несколько метров, то все поняли, что придется бежать или отпуска не будет.
— Две сумки и двое маленьких детей 3 и 9 лет. Бежали по грязи, пыли более 2 километров, пока пробка не закончилась, дети начали плакать, оставалось 10 минут до начала регистрации и еще 3 километра бежать. Тогда нам помогла девушка Марина и подвезла нас. Спасибо ей.
Анна отметила, что ее семья оказалась в аэропорту за 15 минут до конца регистрации, их везде быстро пропустили.
Недавно мы писали о том, что новосибирский аэропорт переходит на летнее расписание. Там увеличится частота рейсов на существующих направлениях и откроются новые.