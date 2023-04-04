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Решили не стоять в пробке: семья с двумя детьми пробежала по обочине дороги в аэропорт — видео

На дороге в сторону Толмачево утром образовался затор из-за ДТП с фурой

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Автомобили утром встали в пробку в сторону аэропорта

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В Новосибирске семье с двумя детьми и рюкзаками на плечах пришлось бежать по обочине дороги в сторону аэропорта Толмачево из-за пробок. Видео с пробежки появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Вероятно, так семья решила не стоять в длинной пробке на Толмачевском кольце. Там автомобили почти не двигались из-за аварии с фурой.

Видео опубликовали еще утром, сейчас пробки, по данным сервиса 2ГИС, на том месте нет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На момент публикации в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не прокомментировали ситуацию.

Фура столкнулась с легковым автомобилем

Фура столкнулась с легковым автомобилем

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Недавно на Бердском шоссе новосибирцы встали в огромную пробку из-за массовой аварии, в которой столкнулись грузовики и легковые машины. В результате ДТП несколько человек пострадали.

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