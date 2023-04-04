Решили не стоять в пробке: семья с двумя детьми пробежала по обочине дороги в аэропорт — видео

В Новосибирске семье с двумя детьми и рюкзаками на плечах пришлось бежать по обочине дороги в сторону аэропорта Толмачево из-за пробок. Видео с пробежки появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Вероятно, так семья решила не стоять в длинной пробке на Толмачевском кольце. Там автомобили почти не двигались из-за аварии с фурой.
Видео опубликовали еще утром, сейчас пробки, по данным сервиса 2ГИС, на том месте нет.
На момент публикации в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не прокомментировали ситуацию.
Недавно на Бердском шоссе новосибирцы встали в огромную пробку из-за массовой аварии, в которой столкнулись грузовики и легковые машины. В результате ДТП несколько человек пострадали.