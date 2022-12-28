12 новосибирских врачей ради фото сменили белые халаты на яркие костюмы — что они думают об уходящем годе

Новосибирские врачи поделились рассказами о своей жизни вне работы и снялись в ярких костюмах.
— Попытка увидеть другими глазами 12 героев: врачей, ученых, медицинского техника, регистратора и даже провизора — обернулась новым, неожиданным для них опытом. Впервые в жизни участники проекта ощутили себя в роли модели. С каждым работала команда стилистов и визажистов, чьей задачей было максимально ярко проявить индивидуальный образ. Быть «героем глянца» оказалось не менее сложно, чем стоять за операционным столом, шутили врачи, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе Центра Мешалкина — именно его сотрудники стали участниками проекта.
В глазах окружающих медики — это люди в белых халатах — строгие, собранные. Однако, если приглядеться, в каждом откроется многогранная личность с яркими увлечениями и активной жизненной позицией.
Наталия Ничай, врач — сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения врожденных пороков сердца:
— Июнь. Марокко. Седьмой съезд Всемирного общества детской и врожденной кардиохирургии. Я впервые на атлантическом побережье Африки. Солнце. Пустыня. Обжигающая жара. Марракеш. Тенистые садики и небольшие парки, как оазисы среди раскаленного камня. Петляющие узкие улочки медины, ярко-красные стены домишек, резные двери бесконечных лавок и магазинчиков. Мягчайшие бабуши (тапочки из тонкой кожи), замысловато расписанная глиняная посуда. Специи, горячие лепешки и чай с мятой. А в трех часах езды — белоснежная Касабланка. Освежающий ветер и набегающие волны Атлантического океана, в которых резвятся дети.
Александр Афанасьев, врач — сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения приобретенных пороков сердца:
— В уходящем году закончил докторскую диссертацию. Защита только предстоит, но ощущение большого сделанного дела присутствует. Вне профессии давно увлекаюсь бегом, а в этом году удалось освоить бадминтон и приобщиться к горным лыжам. Теперь в ближайших планах покататься в Сочи и посетить другие горнолыжные курорты. Много читаю — супруга в этом поддерживает, дарит хорошие книги. Заинтересовался экономикой: из чистого интереса пытаюсь разобраться в этой далекой от медицины области. Начал с учебников по микро- и макроэкономике, потом увлекся инвестициями и продолжаю этим заниматься. Из последних прочитанных, определенно, полезной была книга «Правила инвестирования Уоррена Баффета».
Оксана Щекодько, заведующая физиотерапевтическими кабинетами отдела медицинской реабилитации:
— Впечатление года — весеннее Приэльбрусье, где удалось побывать в рабочей поездке на конференцию. Ессентуки, Кисловодск, ослепительно зеленые предгорья вокруг них. Но с какой бы стороны мы ни подбирались к Эльбрусу, он никак не хотел нам показываться: тучи плотно затягивали всё небо. «Видимо, не судьба», — решили мы с коллегами. И только в самый последний момент, когда мы мысленно покидали этот удивительный уголок мира, на несколько минут небо словно распахнулось — и на ярко-голубом фоне выросла огромная белая шапка. Высочайший пик Европы проводил нас в дорогу. Пусть и на каждом нашем пути обязательно случаются такие долгожданные открытия!
Павел Ведерников, врач — анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения:
— Нашей семье удалось добраться до самых отдаленных уголков Алтая. Восхождение на Поперечное Мультинское озеро оказалось сложнее, чем мы планировали, да и младшему туристу было всего 3 года. Но те красоты, что мы увидели, те эмоции, что испытали, оказавшись на высокогорном озере, полностью компенсировали наши старания. Я считаю, что для детей — а у нас их четверо — это реальная школа выживания, закалка характера перед взрослой жизнью.
Татьяна Воробьева, врач-радиотерапевт:
— Радость жизни черпаю в друзьях и лыжах. У нас с подругами есть давняя традиция, родившаяся из совместных прогулок с собаками. Зимой особенно не погуляешь, а общение так дорого! Ведь мы вместе с юности, все работаем в здравоохранении, только в разных медицинских организациях. Решение нашлось спонтанно: мы встали на беговые лыжи и теперь каждый год вместе катаемся по зимнему лесу. Без этого уже и зима — не зима! А иногда любимый лес под Новосибирском меняем на бор Шерегеша, куда выбираемся поездом «Зимняя сказка». Близкие люди и романтика природы — это то, что спасает в любых ситуациях, как бы тревожно ни было сейчас многим.
Вера Брусянская, врач-трансфузиолог отделения переливания крови:
— Этот год не обещал баловать путешествиями — заграничные поездки были под вопросом. Как же радостно было, когда всё удалось, и даже дважды! Особенно запоминающимся событием было то, что я освоила новый вид активного отдыха — парасейлинг. Представьте, что вы летите над морем на парашюте, прикрепленном к катеру. Невероятное ощущение свободы! Там, на высоте сотни метров, не хочется даже ничего говорить — так «страшно» красиво!
Сергей Чернов, врач-нейрохирург:
— Сын сделал первые шаги! Сейчас за пределами профессии мой мир — семья. И он так огромен, что некогда отвлекаться на другое. Когда дети совсем маленькие, возможность узнавать что-то вместе с ними делает каждый день ярким. С годовалым сыном знакомимся с голубями. Как он был неподдельно удивлен, что есть создания, которые так странно двигаются! Но прошло всего несколько минут — и он уже понял, как их нужно гонять. С 6-летней дочкой заново открываю советские детские фильмы и получаю от этого огромное удовольствие.
Галина Шищенко, главный специалист отдела медицинской техники:
— Моя страсть — кроссворды и детективы. Уже более 40 лет я постоянный читатель библиотеки. А еще я путешествую — эта семейная традиция сложилась очень давно. Вместе с дочкой нам удалось объехать много интересных мест — Золотое кольцо России, Италию. Но уже три года моя дочь живет с мужем в Мексике. В дорогу я, конечно, положила ей наши любимые кроссворды, чтобы вспоминала о доме и не забывала русский язык. Мы рассчитывали, что будем продолжать совместные путешествия каждый год, но в связи с пандемией, а потом и международной обстановкой никак не удавалось приехать друг к другу. И вот наконец в этом году мы встретились в Стамбуле! Красивый город, вкусная еда, отличная погода и возможность просто поболтать с дочкой. Жизнь заиграла самыми яркими красками!
Виктория Козырева, врач лаборатории клинической иммунологии отделения лабораторной диагностики:
— Яркий акцент моего года — стопроцентная «лесная перезагрузка». Отпуск с семьей в Белокурихе оказался самым нетривиальным: впервые мы взяли с собой собаку Юми, хотя обычно путешествуем втроем: я, муж и дочь. Присутствие Юми стало определяющим для всего путешествия: пришлось выбирать отель dog friendly, планировать время так, чтобы она могла сопровождать нас повсюду. Но десять дней прогулок по предгорьям Алтая — это невероятное наслаждение покоем, тишиной и единением с природой.
Екатерина Метельская, провизор аптеки:
— Кажется, я успешно открываю в себе талант садовода. Поездки с семьей — еще один источник вдохновения, даже если они не на море, как обычно, а на озеро Яровое, как в этом году. Ведь самая яркая часть моей жизни — две дочки 6 и 10 лет, с которыми интересно повсюду. И, конечно, я занимаюсь любимой работой — той, что приносит радость и удовольствие, не в этом ли счастье?
Илья Велюханов, врач — анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации для детей:
— В этом году открыл для себя природный парк «Ергаки», расположенный на юге Красноярского края в горной системе Западных Саян — на полпути между Абаканом и Кызылом. Это особо охраняемая зона, в которой сохранилась дикая природа неправдоподобной красоты: озера, синие скалистые пики, чистые ручьи, горы с висячими камнями. Всё это очень сильно впечатлило меня. Могу понять художников, которые массово приезжают сюда за вдохновением. Теперь «Ергаки» и для меня то место, куда хочется возвращаться снова и снова.
Анастасия Тараканова, руководитель группы очного взаимодействия отдела единая регистратура:
— Источник самых ярких эмоций года — путешествия по просторам нашей родины. Всё началось с традиции, объединившей друзей из Краснодара и Сибири, — приезжать друг к другу в гости. А в этом году сибиряки, в том числе и я, были приглашены на свадьбу, которую проводили в Абхазии, с поездками в горы, кавказским застольем, веселыми песнями и душевными разговорами. Путешествия объединяют, мысли очищаются, приходят новые идеи, а домой возвращаешься наполненным энергией и силами для взятия новых вершин.
Ранее мы рассказывали о другом фотопроекте Центра Мешалкина в Новосибирске и показали жизненные истории и фотографии женщин о борьбе с раком.