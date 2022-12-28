12 новосибирских врачей ради фото сменили белые халаты на яркие костюмы — что они думают об уходящем годе

Галина Шищенко, главный специалист отдела медицинской техники:

— Моя страсть — кроссворды и детективы. Уже более 40 лет я постоянный читатель библиотеки. А еще я путешествую — эта семейная традиция сложилась очень давно. Вместе с дочкой нам удалось объехать много интересных мест — Золотое кольцо России, Италию. Но уже три года моя дочь живет с мужем в Мексике. В дорогу я, конечно, положила ей наши любимые кроссворды, чтобы вспоминала о доме и не забывала русский язык. Мы рассчитывали, что будем продолжать совместные путешествия каждый год, но в связи с пандемией, а потом и международной обстановкой никак не удавалось приехать друг к другу. И вот наконец в этом году мы встретились в Стамбуле! Красивый город, вкусная еда, отличная погода и возможность просто поболтать с дочкой. Жизнь заиграла самыми яркими красками!