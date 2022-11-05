«Устал бегать туда-сюда»: история айтишника, который пожил в шести странах после начала СВО

улетел на игрушечном самолете в Германию;

перешел пешком через колючую проволоку;

полетел на пассажирском самолете и разбился, я видел происходящий кошмар и себя, лежащим в окопе, стрелявшим туман.

Billie Eilish — популярная американская певица и автор песен. Лауреат премии «Оскар» за песню No Time to Die.



«А ты служил?»

Путешествие Максима началось в апреле. Во время пересечения границ сотрудники КПП спрашивали, проходил ли Максим воинскую службу и есть ли у него военный билет.

— Боялся допросов. В пик эмиграции многих допрашивали и выясняли разные личные вещи. Не только рядовые вопросы: «Какая цель поездки?», «Есть ли обратный билет?», но и «Есть ли военный билет?» Второй раз было не так уже страшно. Уже немного привык к происходящей ситуации. Сначала я улетел в Грузию, затем вернулся в Россию, чтобы забрать визу. После через Санкт-Петербург и Финляндию оказался в Германии. Полгода как я, можно сказать, скитаюсь по разным странам. Пять дней в Узбекистане, месяц в Таджикистане, неделю в Турции, несколько дней в Финляндии, почти полгода в Грузии, — рассказал Максим.

