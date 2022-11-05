«Устал бегать туда-сюда»: история айтишника, который пожил в шести странах после начала СВО
Рассказываем откровенную историю скитаний эмигранта
Москвич Максим Кокорев покинул страну после начала спецоперации. Он побывал в разных местах и в итоге оказался в Германии — стране, куда немногие россияне эмигрируют из-за сложностей с получением визы, трудоустройством и поиском жилья. В Грузии, Казахстане, Турции с этим намного проще.
Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с Максимом и записали его честный рассказ о поисках другой жизни за пределами родины.
Максим с грустью и беспокойством на душе покидал страну, отправляясь в путешествие в никуда. Он не знал, когда увидит любимый город, вновь встретится с друзьями и близкими людьми.
— Я уезжал из России дважды. В первый раз было очень страшно. Думал, что никто меня не выпустит и придется остаться здесь навсегда. Помню, когда садился в самолет, в наушниках играла песня Billie Eilish Lovely. В моменте задавался вопросом: «Интересно, когда в следующий раз увижу Москву и Россию?» Оказалось, что ответ на него — через полгода. Я сидел в хвосте самолета и вспоминал сны, которые видел за неделю до отъезда. Вот что мне снилось:
- улетел на игрушечном самолете в Германию;
- перешел пешком через колючую проволоку;
- полетел на пассажирском самолете и разбился, я видел происходящий кошмар и себя, лежащим в окопе, стрелявшим туман.
Billie Eilish — популярная американская певица и автор песен. Лауреат премии «Оскар» за песню No Time to Die.
«А ты служил?»
Путешествие Максима началось в апреле. Во время пересечения границ сотрудники КПП спрашивали, проходил ли Максим воинскую службу и есть ли у него военный билет.
— Боялся допросов. В пик эмиграции многих допрашивали и выясняли разные личные вещи. Не только рядовые вопросы: «Какая цель поездки?», «Есть ли обратный билет?», но и «Есть ли военный билет?» Второй раз было не так уже страшно. Уже немного привык к происходящей ситуации. Сначала я улетел в Грузию, затем вернулся в Россию, чтобы забрать визу. После через Санкт-Петербург и Финляндию оказался в Германии. Полгода как я, можно сказать, скитаюсь по разным странам. Пять дней в Узбекистане, месяц в Таджикистане, неделю в Турции, несколько дней в Финляндии, почти полгода в Грузии, — рассказал Максим.
Скитания по Таджикистану
— 4 апреля я оказался в Кулябе. Это небольшой городок в Таджикистане на границе с Афганистаном. Вечером того же дня приехал в Душанбе вместе с такими же потерянными людьми, как и я. Мы не знали, что делать, куда податься и что вообще будет дальше. Никакого плана, никакого будущего, никакого понимания происходящего. Через 5 дней я оказался в Самарканде. Через несколько дней рассказывал о своем одиноком путешествии уже ребятам из Грузии, — поделился Максим.
Страна вина и семейного счастья
По словам Максима, в Грузии он прожил около полугода. Он скучает по тем местам.
— Помню, как по приезде в Грузию пел песню о дружной семье и о людях, которые потеряли дом, расстались с любимыми местами и друзьями. В первое время меня накрывала паника. В Тбилиси удалось познакомиться с классными ребятами из России, Белоруссии и Украины. В один из вечеров, борясь с собой и своим постмиграционным настроением, начал слушать подборку музыки. После достал мыльницу и начал фотографировать окружающие красоты. Я видел город с историей, деревья. От увиденного становилось немного легче, — рассказал о своих эмоциях Максим. — Квартиру я нашел здесь практически сразу: несколько месяцев жил на окраине Тбилиси.
Не всем так повезло, как Максиму, которого с радушием встретили в Грузии. Мы рассказывали историю россиянки, которая столкнулась с русофобией, переехав в Батуми. По ее словам, местные крайне негативно относятся к приезжим русским.
— Как оказалось, старшее поколение местных жителей дружелюбно относится к россиянам. Младшее тоже неплохо, если ты адекватный человек, — отмечает Максим. — Я не сталкивался с расизмом со стороны грузин. Может быть, были какие-то мелкие недопонимания. Например, не так давно поругался с местным жителем, когда пошел в клуб.
Трудности эмиграции в Берлине
После долгого путешествия Максим все-таки смог добраться до Германии. Эмигранту там нелегко. Он испытывает трудности с поиском работы и жилья. Из-за этого хочет подать на беженство.
Люди, имеющие право на получение убежища, и беженцы получают разрешение на пребывание сроком на три года с неограниченным доступом на рынок труда. Через три года или пять лет им выдается постоянный вид на жительство.
— За небольшой срок, что нахожусь в Германии, с агрессией не сталкивался. В Берлине всем всё равно на тебя, откуда ты и зачем приехал. Цены для нас тут стали ниже, потому что курс низкий. Хочу оформиться здесь как беженец. Честно, устал бегать туда-сюда и обратно. В Германию сложно будет попасть в ближайшее время в роли обычного туриста, — пояснил Максим.
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«Работы нет, но я держусь»
Максим на сегодняшний день продолжает работать на одну из российских компаний, но активно ищет место в Германии.
— Работу не нашел. Продолжаю работать с компанией, которая находится в Москве. Дела у нее идут не очень хорошо. Сейчас жду сообщение об увольнении и перечисление трех зарплат. Именно поэтому в поисках вакансии. Надеюсь, что получится где-нибудь найти хорошее место системного аналитика. Пока в Германии мне работать нельзя из-за туристической визы. Но всё, что произошло со мной в пути, не вызывает у меня никакого чувства сожаления.
Прочтите дневник россиянина, который откровенно рассказывает о своем эмиграционном пути. Кроме него, о жизни в новой реальности за границей поделился парень из российской провинции.