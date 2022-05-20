Общежитие, госпиталь, театр — во что превращалась первая мечеть Новосибирска и почему оттуда снова выгоняют мусульман

Правительство Новосибирской области потребовало от мусульманской организации «Ихлас» освободить здание мечети, расположенной на улице Фрунзе в Новосибирске. Чиновники полагают, что религиозные деятели нарушили правила пользования памятником архитектуры, которому насчитывается более 100 лет. Журналист НГС Павел Тиунов поднял исторические справки, выяснил, как строили первую мечеть в Новосибирске, во что она превращалась и почему раз за разом оттуда выгоняют мусульман.
Разрешил Столыпин
Мечеть на улице Фрунзе появилась по инициативе мусульманской общины Новониколаевска. Религиозное объединение оформилось к 1907 году и на тот момент состояло преимущественно из татар, которые компактно жили в исторически сложившейся татарской слободе на улице Татарской и части Центрального района города. К тому времени мусульмане начали активно пытаться получить участок земли под строительство мечети.
Первое обращение общины к заседанию уполномоченных чинов Новониколаевска датировано
Земля под мечеть была зарезервирована на улице Вагановской. Город активно расстраивался, и в 1908 году городским властям были поданы сотни заявлений от мусульманских семей о выделении участков под строительство личных усадеб. Чиновники предложили взять просимые земли в аренду, а также перенести строительство мечети на территорию будущего мусульманского поселения. Представители общины в свою очередь настаивали на строительстве двух мечетей — на улице Вагановской и в непосредственной близости от усадеб. Стороны не смогли прийти к компромиссу. В 1909 году спор вышел за пределы Томской губернии, к которой на тот момент относился Новониколаевск.
В 1910 году делегация мусульман-сибиряков отправилась в Санкт-Петербург на встречу с премьер-министром Петром Столыпиным. В результате разрешение на строительство мечети в центре города было получено. Общине выделили земельный участок на улице
С миру по нитке
Возводить мечеть планировалось на пожертвования мусульман. По первоначальному проекту здание должно было быть выполнено из камня, но собранных на первом этапе 1786 рублей хватило только на закладку фундамента. В 1912 году сбор средств был продлен на год в пределах губернии. Необходимо было собрать 20 тысяч рублей, но спустя год касса была пополнена только на 400 рублей.
Мусульмане объясняли небольшой сбор малочисленностью общины и низким уровнем жизни ее членов. К тому моменту из-за погодных условий заложенный фундамент начал разрушаться. Кроме того, из-за долгостроя городская дума могла забрать участок, безвозмездно выделенный в центре города. В 1913 году был организован трехлетний сбор в масштабах Российской империи, опубликованы воззвания в мусульманских газетах и журналах, но получить необходимой суммы не удалось — на экономическую реальность повлияла Первая мировая война. Чтобы не потерять участок, руководители общины приняли решение строить мечеть из дерева, а не из камня.
Официальной датой закладки мечети считается
После падения самодержавия и прихода на территорию Сибири армии Колчака в 1919 году в первой мечети Новониколаевска проходит Всесибирский мусульманский съезд, на котором ставится вопрос о получении мусульманами-сибиряками культурно-национальной автономии. Однако инициатива не была поддержана белогвардейскими чинами и осталась в рамках обсуждения. После установления на территории Сибири власти Советов активность мусульман перестала выходить за рамки религиозной деятельности. В мечети на Бурлинской проходят съезд мусульман Томской, Алтайской, Новониколаевской губерний, регулярные съезды Новосибирского мухтасибата.
Превращение в барак
Вплоть до 1937 года мечеть на Фрунзе на постоянной основе принимала прихожан.
Сначала здание было передано пожарному клубу. Затем в разное время его занимали госпиталь, поликлиника, пожарная часть, ДОСААФ, общежитие, отделение «Главстройпроекта», «Новосибирскдорстройтрест» и даже кукольный театр Сергея Образцова. Последний располагался в здании мечети в период Великой Отечественной войны.
— Однажды ночью, как раз накануне премьеры известного спектакля «Король-Олень», в мечети произошел пожар. Работники театра бросились спасать своих кукол, декорации «Короля-Оленя». Почти всё успели вытащить. Премьера кукольного спектакля не только блестяще состоялась, но и была очень востребована в воинских частях, училищах и госпиталях Сибирского военного округа, — рассказал НГС новосибирский краевед Константин Голодяев.
В 80-е годы здание занимало предприятие «Сибаэродромстрой», сотрудники которого установили рядом с мечетью скульптуру дракона. В 1991 году горсовет принял решение о передаче здания мечети Новосибирской религиозной общине мусульман. В 1994 году администрация Новосибирской области издала распоряжение передать здание в безвозмездное бессрочное использование общине, и мечеть была включена в список вновь выявленных памятников истории и культуры Новосибирска.
К тому времени мечеть уже требовала не просто масштабного ремонта, но полноценной реконструкции. Однако вопрос о начале работ подвис в воздухе до начала
Мечети было суждено исчезнуть полностью, чтобы появиться на том же месте в новом старом облике по дореволюционному проекту. За время реставрации сформировали новый фундамент, новый деревянный сруб из ангарской сосны (вручную), появился цокольный этаж с тепловым узлом. Реконструкция обошлась правительству Новосибирской области в 14 миллионов рублей. Торжественное открытие отреставрированной мечети состоялось в июле 2016 года. Вплоть до сегодняшнего дня религиозным зданием пользуется организация мусульман Новосибирска «Ихлас».
На выход?!
В феврале 2022 года в мечеть нагрянула проверка по приказу регионального департамента имущественных отношений. Эксперты центра по сохранению историко-культурного наследия НСО, осмотрев помещения и надворные постройки, пришли к выводу, что пользователи памятника архитектуры допустили существенные нарушения.
В частности, существует риск возгорания — помещения деревянной мечети захламлены, в том числе легковоспламеняющимися материалами, проводка в некоторых местах оголена; подвалы не предусмотрены планом реконструкции; на территории мечети расположены самовольные постройки — здание хозблока, в котором омывают усопших, и торговый павильон, где продают продукты питания и мусульманскую атрибутику; также во дворе незаконно установлен рекламный щит.
Месяц спустя департамент имущественных отношений НСО уведомил руководство мусульманской организации о расторжении договора о пользовании мечетью.
— Указанный договор считается расторгнутым по истечении трехмесячного срока с даты получения уведомления. В связи с чем необходимо освободить земельный участок от сторонних объектов и рекламного стенда, — говорится в документе (имеется в распоряжении редакции).
Руководство «Ихлас» комментировать ситуацию отказалось. При этом источник НГС в религиозных кругах предположил, что расторжение договора может быть связано с противостоянием конкурирующих мусульманских организаций.
В ответе на запрос журналиста НГС в департаменте затруднились пояснить, когда стартует очередной этап приведения мечети в первозданный вид. Представители ведомства отметили, что в настоящее время готовится экспертное заключение о техническом состоянии конструкций здания мечети.
В Новосибирске до сих пор стоят дома дореволюционной постройки, в которых жили врачи и учителя, принимали ставки на скачках и зарабатывали капиталы. НГС составил список красивых зданий с более чем столетней историей.