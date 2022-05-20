Общежитие, госпиталь, театр — во что превращалась первая мечеть Новосибирска и почему оттуда снова выгоняют мусульман

Превращение в барак

Вплоть до 1937 года мечеть на Фрунзе на постоянной основе принимала прихожан. 16 июля облисполком расторг договор об аренде мечети мусульманской общиной и разрешил горсовету использовать религиозное здание «по своему усмотрению». Было решено использовать мечеть в «культурно-просветительских целях». Минарет и гумбаз разобрали. Здание потеряло религиозные архитектурные особенности, превратившись в обычный деревянный барак.

Сначала здание было передано пожарному клубу. Затем в разное время его занимали госпиталь, поликлиника, пожарная часть, ДОСААФ, общежитие, отделение «Главстройпроекта», «Новосибирскдорстройтрест» и даже кукольный театр Сергея Образцова. Последний располагался в здании мечети в период Великой Отечественной войны.



— Однажды ночью, как раз накануне премьеры известного спектакля «Король-Олень», в мечети произошел пожар. Работники театра бросились спасать своих кукол, декорации «Короля-Оленя». Почти всё успели вытащить. Премьера кукольного спектакля не только блестяще состоялась, но и была очень востребована в воинских частях, училищах и госпиталях Сибирского военного округа, — рассказал НГС новосибирский краевед Константин Голодяев.