СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 79.16
eur 85.98
Тема дняКак Новосибирск 10 лет борется с пылью
Все новости
Все новости

На Кирова разлился «водопад» из-за дефекта на теплотрассе — его сняли на видео

Проблему обещают решить к завтрашнему утру

709
Виной всему дефект на магистральной теплотрассе на пересечении Богаткова и Ленинградской

Виной всему дефект на магистральной теплотрассе на пересечении Богаткова и Ленинградской

Поделиться

В Октябрьском районе у дома по улице Кирова, 11 появился «водопад» — бурный поток воды потек вниз по улице и попал на видео.

Видеозаписью поделились в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск 2020». На кадрах видно, как вода стекает вниз по тротуару вдоль дороги на Шевченко к перекрестку с Кирова.

Вода утекает на проезжую часть вдоль улицы Кирова

Вода утекает на проезжую часть вдоль улицы Кирова

Поделиться

В пресс-службе СГК прокомментировали ситуацию:

— Вода вышла наружу из-за дефекта на магистральной теплотрассе на пересечении улиц Богаткова и Ленинградская. В 19:00 трубопровод отключили — отопление и горячее водоснабжение отсутствует в трех жилых домах. Работы планируем завершить завтра, 13 апреля, утром — к 10:30.

Днем 15 марта в Новосибирске разлилась вода на дороге в Шевченковском жилмассиве. Машинам пришлось ехать по затопленной дороге.

По теме (5)

СГКводопадпрорыв
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2