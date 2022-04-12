На Кирова разлился «водопад» из-за дефекта на теплотрассе — его сняли на видео
Проблему обещают решить к завтрашнему утру
В Октябрьском районе у дома по улице Кирова, 11 появился «водопад» — бурный поток воды потек вниз по улице и попал на видео.
Видеозаписью поделились в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск 2020». На кадрах видно, как вода стекает вниз по тротуару вдоль дороги на Шевченко к перекрестку с Кирова.
В пресс-службе СГК прокомментировали ситуацию:
— Вода вышла наружу из-за дефекта на магистральной теплотрассе на пересечении улиц Богаткова и Ленинградская. В 19:00 трубопровод отключили — отопление и горячее водоснабжение отсутствует в трех жилых домах. Работы планируем завершить завтра, 13 апреля, утром — к 10:30.
Днем 15 марта в Новосибирске разлилась вода на дороге в Шевченковском жилмассиве. Машинам пришлось ехать по затопленной дороге.