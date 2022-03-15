На Шевченковском жилмассиве дорогу залило водой — машины едут по затопленной дороге

Сегодня днем, 15 марта, в Новосибирске разлилась вода на дороге в Шевченковском жилмассиве. Это заметили рядом с домом на улице Лескова, 15.
— На Лескова,15 опять потоп! — сообщил читатель НГС в 15:00.
По данным корреспондента НГС Елизаветы Шаталовой, которая находится на Шевченсковском жилмассиве, на место приехали сотрудники «Сибирской генерирующей компании». Жители дома сообщили, что у них в кранах есть горячая вода.
В пресс-службе СГК сообщили, что прорыв произошел не на их сетях.
В начале декабря прорвало трубу на улице Бориса Богаткова. В результате вода разлилась по разным частям Шевченковского жилмассива, в том числе рядом с домом на Лескова, 15. НГС следил за происходящим в онлайн-трансляции.