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На Шевченковском жилмассиве дорогу залило водой — машины едут по затопленной дороге

На месте работают сотрудники СГК

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От воды поднимается пар

От воды поднимается пар

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Сегодня днем, 15 марта, в Новосибирске разлилась вода на дороге в Шевченковском жилмассиве. Это заметили рядом с домом на улице Лескова, 15.

— На Лескова,15 опять потоп! — сообщил читатель НГС в 15:00.

Причины происшествия пока неизвестны

Причины происшествия пока неизвестны

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По данным корреспондента НГС Елизаветы Шаталовой, которая находится на Шевченсковском жилмассиве, на место приехали сотрудники «Сибирской генерирующей компании». Жители дома сообщили, что у них в кранах есть горячая вода.

В пресс-службе СГК сообщили, что прорыв произошел не на их сетях.

В начале декабря прорвало трубу на улице Бориса Богаткова. В результате вода разлилась по разным частям Шевченковского жилмассива, в том числе рядом с домом на Лескова, 15. НГС следил за происходящим в онлайн-трансляции.

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