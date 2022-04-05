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Памятник Покрышкину убрали с площади Маркса — как это происходило и когда его вернут

Монумент увезли на чистку и хранение

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Памятник маршалу Александру Покрышкину убрали с площади Карла Маркса

Памятник маршалу Александру Покрышкину убрали с площади Карла Маркса

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Сегодня, 5 апреля, в Новосибирске на Карла Маркса убрали памятник маршалу Александру Покрышкину. Монумент должен переехать в центр транспортного кольца, но пока его увезли на чистку. Всё это время рабочие будут подготавливать новую площадку. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте и задокументировал весь процесс. Смотрите, как это было.

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Как ранее рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, работы завершат к 9 Мая.

— Будем еще смотреть, как снег растает, но к празднику должны закончить, — уточнила вице-мэр города.

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Как сообщает фотокорреспондент НГС, памятник увезли на соседнюю автостоянку, где он и будет храниться, пока его не установят на новом месте. Для этого сначала разберут старый постамент (который состоит из шести монолитных блоков), соберут его в центре кольца. Открытие планируется 9 мая.

Скульптором монумента выступил народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Михаил Переяславец

Скульптором монумента выступил народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Михаил Переяславец

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова уточнила, что памятник увезли на очистку перед установкой.

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Сначала монумент переложили на доски, а уже оттуда перенесли в кузов грузовика

Сначала монумент переложили на доски, а уже оттуда перенесли в кузов грузовика

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Изначально памятник открыли 8 мая 2005 года, в канун <nobr class="_">60-летия</nobr> Великой Победы. В торжественном открытии монумента приняла непосредственное участие вдова летчика

Изначально памятник открыли 8 мая 2005 года, в канун 60-летия Великой Победы. В торжественном открытии монумента приняла непосредственное участие вдова летчика

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Место установки памятника выбрано неслучайно — Александр Покрышкин жил и работал на левом берегу

Место установки памятника выбрано неслучайно — Александр Покрышкин жил и работал на левом берегу

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Площадку пока подготавливают. Открытие памятника на новом месте планируется 9 мая

Площадку пока подготавливают. Открытие памятника на новом месте планируется 9 мая

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О прежнем расположении памятника напоминает лишь пустой <nobr class="_">6-метровый</nobr> постамент. Но скоро и его перенесут

О прежнем расположении памятника напоминает лишь пустой 6-метровый постамент. Но скоро и его перенесут

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Общественное обсуждение проекта закончилось 28 февраля. Сам дизайн-проект транспортного кольца на площади Карла Маркса мэрия Новосибирска опубликовала в середине февраля. По новому проекту памятник Александру Покрышкину перенесут с частной территории на муниципальную. Вокруг памятника установят подсветку, вымостят дорожки и озеленят территорию. На кольце появятся гладкий вяз, яблоня, сирень и розы.

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