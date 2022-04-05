Памятник Покрышкину убрали с площади Маркса — как это происходило и когда его вернут

Сегодня, 5 апреля, в Новосибирске на Карла Маркса убрали памятник маршалу Александру Покрышкину. Монумент должен переехать в центр транспортного кольца, но пока его увезли на чистку. Всё это время рабочие будут подготавливать новую площадку. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте и задокументировал весь процесс. Смотрите, как это было.