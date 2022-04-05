Памятник Покрышкину убрали с площади Маркса — как это происходило и когда его вернут

Сегодня, 5 апреля, в Новосибирске на Карла Маркса убрали памятник маршалу Александру Покрышкину. Монумент должен переехать в центр транспортного кольца, но пока его увезли на чистку. Всё это время рабочие будут подготавливать новую площадку. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте и задокументировал весь процесс. Смотрите, как это было.
Как ранее рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, работы завершат к
— Будем еще смотреть, как снег растает, но к празднику должны закончить, — уточнила вице-мэр города.
Как сообщает фотокорреспондент НГС, памятник увезли на соседнюю автостоянку, где он и будет храниться, пока его не установят на новом месте. Для этого сначала разберут старый постамент (который состоит из шести монолитных блоков), соберут его в центре кольца. Открытие планируется
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова уточнила, что памятник увезли на очистку перед установкой.
Общественное обсуждение проекта закончилось 28 февраля. Сам дизайн-проект транспортного кольца на площади Карла Маркса мэрия Новосибирска опубликовала в середине февраля. По новому проекту памятник Александру Покрышкину перенесут с частной территории на муниципальную. Вокруг памятника установят подсветку, вымостят дорожки и озеленят территорию. На кольце появятся гладкий вяз, яблоня, сирень и розы.