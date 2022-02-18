Доступ по праздникам: как можно будет попасть к памятнику Покрышкину в центре транспортного кольца — ответ мэрии

Мэрия Новосибирска объяснила, каким образом будет сделан доступ к памятнику Покрышкину, если будет принят новый дизайн-проект транспортного кольца на площади Маркса. Сейчас проект проходит обсуждения. Если он будет принят, памятник окажется в центре кольца, к которому не будет пешеходных переходов.

— Доступ пешеходов к памятнику будет осуществляться только при проведении конкретных мероприятий (возложений цветов и проч.): в таких случаях проезд транспорта будет временно перекрываться сотрудниками ДПС. Необходимо отметить, что аналогичный проект без дополнительного пешеходного перехода разработан для благоустройства кольца на площади Калинина в связи с установкой стелы «Город трудовой доблести».