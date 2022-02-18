Доступ по праздникам: как можно будет попасть к памятнику Покрышкину в центре транспортного кольца — ответ мэрии

Мэрия Новосибирска объяснила, каким образом будет сделан доступ к памятнику Покрышкину, если будет принят новый дизайн-проект транспортного кольца на площади Маркса. Сейчас проект проходит обсуждения. Если он будет принят, памятник окажется в центре кольца, к которому не будет пешеходных переходов.
— Доступ пешеходов к памятнику будет осуществляться только при проведении конкретных мероприятий (возложений цветов и проч.): в таких случаях проезд транспорта будет временно перекрываться сотрудниками ДПС. Необходимо отметить, что аналогичный проект без дополнительного пешеходного перехода разработан для благоустройства кольца на площади Калинина в связи с установкой стелы «Город трудовой доблести».
Начало работ по реконструкции площади Маркса запланировано на март 2022 года.
— Обсуждение проекта на портале «Зеленый Новосибирск» проходит до 28 февраля 2022, по его завершении будет опубликован протокол обсуждения с ответами на поступившие вопросы. Окончательное решение мэрия города Новосибирска будет принимать коллегиально по итогам обсуждения и рассмотрения мнений жителей: совместно с департаментом строительства и архитектуры мэрии, департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, — уточнили в мэрии Новосибирска.
Неделю назад сообщалось, что легендарную гостиницу «Турист» на площади Маркса достроят к чемпионату мира по хоккею, внутрь планируют перенести выход из метро.