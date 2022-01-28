Сибирячку сняли с биржи труда из-за участия в испытаниях вакцины — от нее требуют вернуть 50 тысяч

Центр занятости в Новосибирске снял с биржи труда безработную сибирячку Анастасию за то, что она приняла участие в клинических испытаниях вакцины от ковида. Теперь от девушки требуют вернуть более 50 тысяч рублей, которые ей выплатили как пособие по безработице за несколько месяцев. Анастасия не согласна с таким решением — она настаивает, что ее участие в испытаниях не было трудовыми отношениями.
«Мне заплатили за мое здоровье»
Анастасия, попросившая не указывать свою фамилию, рассказала корреспонденту НГС, что в мае 2021 года встала на учет в центре занятости населения. После этого она стала получать пособие по безработице, а параллельно приняла участие в клинических испытаниях вакцины «ЭпиВакКорона-Н», которую разработал новосибирский «Вектор».
Договор о проведении испытания лекарственного препарата был заключен с медсанчастью
— Центр занятости счел, что это мои доходы: приняли мое участие в испытаниях как договор услуг и сняли меня с учета. Теперь центр занятости требует вернуть деньги, которые мне выплачивали. Но у меня на руках не договор оказания услуг, а договор испытания лекарственного препарата, согласно которому я являюсь добровольцем. Мне заплатили компенсацию, грубо говоря, за мое здоровье, за мой риск, — объяснила Анастасия журналисту НГС.
Девушка написала в Минтруд, чтобы они отменили это решение, но ей ответили, что их требование правомерно.
— Я искренне считаю, что это неправомерно. Я не оказывала услуги в трудовой сфере, не получала доход. Я до сих пор безработная, а с меня требуют более 50 тысяч рублей, которые мне перечисляли полгода. У меня таких денег нет, у меня двое детей, ипотека, — переживает Анастасия.
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Журналист НГС направил запросы с просьбой прокомментировать ситуацию в медсанчасть
Что говорят в Минтруде
В своем ответе Анастасии Минтруд сообщает, что договор возмездного оказания услуг является одним из видов договоров гражданско-правового характера (все документы имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
Журналисту НГС Министерство труда и социального развития региона прислало такой же ответ, как и Анастасии. В нём ведомство ссылается на разные пункты закона, подтверждающие правомерность их действий:
— Сведения о факте осуществления трудовой деятельности Анастасией поступили в центр занятости через единую систему межведомственного электронного взаимодействия из Пенсионного фонда РФ. Согласно которым она заключила договор возмездного оказания услуг с медсанчастью
В Минтруде подчеркнули, что при постановке на регистрационный учет человек знакомится с порядком признания его безработным, делает отметку в пункте «Я предупрежден, что в случае получения пособия по безработице обманным путем (в том числе при предоставлении недостоверных сведений) центр занятости имеет право взыскать незаконно полученные денежные средства в судебном порядке…».
Возврат излишне выплаченного пособия по безработице предусмотрен пунктом 2 статьи 40 Закона о занятости. В ведомстве добавили, что факты незаконного получения пособия по безработице гражданами, оказывающими услуги по испытанию вакцин, появились в 2020 году.
— Судебная практика по этому поводу находится на этапе формирования. При этом у суда уже сложилось мнение о том, что договор возмездного оказания услуг по клиническим исследованиям лекарственных препаратов предполагает материальную компенсацию, которая является доходом гражданина, — объяснили в Минтруде.
Эти выплаты, по информации ведомства, подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и страховыми взносами на ОМС как выплаты по гражданско-правовому договору.
— Соответственно, поскольку данные выплаты являются доходом гражданина, это является основанием для прекращения выплаты пособия по безработице и снятия гражданина с регистрации в качестве безработного, уточняют в министерстве.
Мнение юристов
Юрист, старший партнер Targashov, Stebo & Partners Федор Стебо отмечает, что определение понятия «безработный» закреплено в Законе о занятости. Безработными считаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
— Центр занятости квалифицировал заключенный гражданином договор о проведении испытания лекарственного препарата как договор возмездного оказания услуг. В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать их (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги, — объясняет Федор Стебо.
По условиям заключенного договора Анастасия обязуется участвовать в испытании лекарственного препарата, а медицинское учреждение обязуется выплатить ей материальную компенсацию в случае полного прохождения испытаний при полном соблюдении всех условий договора.
— Таким образом, позиция центра занятости является законной и обоснованной, так как в соответствии с приведенными нормами Закона о занятости гражданин являлся занятым — получал материальную компенсацию за участие в испытании лекарственного препарата, в связи с чем не имел права на получение пособий по безработице, — подытожил Федор Стебо.
Юрист Анна Шилина говорит, что, несмотря на название договора об испытании лекарственного средства, этот контракт имеет черты, присущие договору возмездного оказания услуг или подряда:
— Он точно не является формой трудоустройства, не предусмотрен ТК, но это и необязательно для признания гражданина занятым. Так, в договоре указана, например, «дата начала выполнения услуг», предусмотрена обязанность «оплатить услуги», возможность расторгнуть договор с выплатой компенсации «в размере выполненных услуг», упоминается акт выполненных услуг. Вместе с тем ни стороны, ни суд не связаны ни названием, ни терминологией договора по рукам и ногам: важна правовая природа, суть договора.
Она уверена, что договор об испытании — это соглашение о предоставлении своего тела для изучения воздействия на него препаратов в научных целях.
— И его можно лишь с натяжкой назвать обязательством совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность. Как и компенсацию по такому договору, скорее, следует понимать, на мой взгляд, как компенсацию риска возможного ухудшения состояния здоровья, — считает Анна Шилина.
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