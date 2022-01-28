Сибирячку сняли с биржи труда из-за участия в испытаниях вакцины — от нее требуют вернуть 50 тысяч

Договор о проведении испытания лекарственного препарата был заключен с медсанчастью № 168 ФМБА. Общая сумма, которую девушка должна была получить за четыре этапа, — около 40 тысяч. Анастасия поясняет, что после вычета налогов получила около 35 тысяч.



— Центр занятости счел, что это мои доходы: приняли мое участие в испытаниях как договор услуг и сняли меня с учета. Теперь центр занятости требует вернуть деньги, которые мне выплачивали. Но у меня на руках не договор оказания услуг, а договор испытания лекарственного препарата, согласно которому я являюсь добровольцем. Мне заплатили компенсацию, грубо говоря, за мое здоровье, за мой риск, — объяснила Анастасия журналисту НГС.



Девушка написала в Минтруд, чтобы они отменили это решение, но ей ответили, что их требование правомерно.



— Я искренне считаю, что это неправомерно. Я не оказывала услуги в трудовой сфере, не получала доход. Я до сих пор безработная, а с меня требуют более 50 тысяч рублей, которые мне перечисляли полгода. У меня таких денег нет, у меня двое детей, ипотека, — переживает Анастасия.

