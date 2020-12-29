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Застройщика Тульской осудили за махинации с 359 миллионами рублей дольщиков

Валерий Наливкин получил условный срок

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Свои деньги дольщики смогут вернуть только в гражданском суде

Свои деньги дольщики смогут вернуть только в гражданском суде

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В Новосибирске бывшего директора ООО «СтройЦентр» Валерия Наливкина признали виновным в мошенничестве — он проводил махинации с деньгами дольщиков, вложивших миллионы в строительство проблемных долгостроев на улице Тульской.

— Наливкину назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, с возложением на осужденного обязанностей: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, встать на учет в специализированный орган, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц, — говорится на сайте Октябрьского районного суда.

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По данным суда, Валерий Наливкин смог получить более 359 миллионов рублей.

— Директор общества выступил генподрядчиком при строительстве жилых домов № 80, 82 стр. по улице Тульской в Новосибирске. С 2012 по 2016 год руководитель строительной фирмы привлекал денежные средства граждан, обещая предоставить им квартиры в строящихся домах, однако исполнять взятые на себя обязательства не намеревался, — рассказывали подробности дела в прокуратуре Новосибирской области.

За дольщиками при этом закрепили право взыскивать ущерб с осужденного в гражданском суде.

Дольщики на Тульской долгое время добивались внимания властей к их проблеме. Они часто устраивали пикеты и грозились голодовками.

В 2018 году Октябрьский районный суд вынес приговор бывшим руководителям строительного холдинга «Неоград», которых обвиняли в обмане дольщиков жилого комплекса «Закаменский».

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