Застройщика Тульской осудили за махинации с 359 миллионами рублей дольщиков

В Новосибирске бывшего директора ООО «СтройЦентр» Валерия Наливкина признали виновным в мошенничестве — он проводил махинации с деньгами дольщиков, вложивших миллионы в строительство проблемных долгостроев на улице Тульской.



— Наливкину назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, с возложением на осужденного обязанностей: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, встать на учет в специализированный орган, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц, — говорится на сайте Октябрьского районного суда.