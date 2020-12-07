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В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 178 жителей. Статистика за сутки

Всего за время пандемии заболели 24 тысячи новосибирцев

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Регион уже несколько недель находится на плато, но снижения заболеваемости пока не наблюдается

Регион уже несколько недель находится на плато, но снижения заболеваемости пока не наблюдается

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Еще 178 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки

В Новосибирской области еще 178 человек заразились коронавирусом, сообщил на оперативном совещании при губернаторе министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Зарегистрировано 23 945 случаев с нарастающим итогом. За прошедшие сутки 178 жителей заболели коронавирусной инфекцией, — рассказал министр.

В регионе на данный момент проведено 961 123 теста.

В конце ноября губернатор Андрей Травников заявил, что Новосибирская область вышла на плато по коронавирусу. Тем не менее каждые сутки в регионе регистрируют 170–180 новых заболевших. Люди рассказывают свои истории о том, как лежали в больницах или лечились самостоятельно за большие деньги. В соцсетях удивляются, что у каждого среди знакомых теперь больше переболевших, чем тех, кто пока не столкнулся с вирусом. Инфекцией переболели и известные горожане, в том числе представители власти. Корреспондент НГС узнала, как они болели и лечились во время пандемии.

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коронавирус в Новосибирске
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