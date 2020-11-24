Власти НСО закупают пять самых продвинутых планшетов IPad — за них готовы отдать почти 600 тысяч рублей

Правительство НСО закупит пять самых продвинутых планшетов IPad
Министерство цифрового развития Новосибирской области объявило аукцион на закупку пяти планшетных компьютеров Apple. Максимальная цена за них составляет 591 тысячу 900 рублей.
Информацию об аукционе разместили на сайте «Витрина закупок Новосибирской области». Согласно документации, заказчиком выступает Министерство цифрового развития НСО. Поставка планшетов планируется «для нужд администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области». Власти хотят приобрести три модели Apple iPad Pro 12.9 256GB и две Apple iPad Pro 11 256GB, которые выпустили в 2020 году. В комплекте с ними должен быть чехол с отсеком для стилуса.
По данным с сайта производителя, IPad Pro — «самый продвинутый IPad». У планшета есть две камеры на 10 и 12 мегапикселей, управлять им можно с помощью касаний, карандаша, клавиатуры или трекпада. Также на «Айпаде» установлены микрофоны студийного качества,
Аукцион объявили 23 ноября. Заявки на него закончат принимать сегодня,
В прошлом году мэрия Новосибирска объявила аукцион на закупку планшетов для самых занятых чиновников. На них были готовы потратить 360 тысяч рублей.