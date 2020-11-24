Власти НСО закупают пять самых продвинутых планшетов IPad — за них готовы отдать почти 600 тысяч рублей

Министерство цифрового развития Новосибирской области объявило аукцион на закупку пяти планшетных компьютеров Apple. Максимальная цена за них составляет 591 тысячу 900 рублей.



Информацию об аукционе разместили на сайте «Витрина закупок Новосибирской области». Согласно документации, заказчиком выступает Министерство цифрового развития НСО. Поставка планшетов планируется «для нужд администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области». Власти хотят приобрести три модели Apple iPad Pro 12.9 256GB и две Apple iPad Pro 11 256GB, которые выпустили в 2020 году. В комплекте с ними должен быть чехол с отсеком для стилуса.

