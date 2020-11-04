Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в своем блоге серию фотографий сооружений Новосибирска. Всего их 67. Мы выбрали 15 наиболее захватывающих дух снимков. Здания и мосты сняты с высоты птичьего полета.
— Новосибирск всё глубже вступает в фазу винегрета. В его облике, в отличие от Екатеринбурга, нет доминанты, и глазу не к чему прицепиться. Но хуже город точно не становится. На фотографиях, сделанных в разные периоды времени, прослеживается благоустройство, — говорит Слава Степанов.
Другие фотографии смотрите в блоге Славы Степанова.
Слава Степанов показывает Новосибирск так, как его не видит большинство людей. Посмотрите глазами фотографа на Кольцово с высоты птичьего полета. Также он снял запрещенную коронавирусную вечеринку на площади Ленина в мае 2020 года.