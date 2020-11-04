— Новосибирск всё глубже вступает в фазу винегрета. В его облике, в отличие от Екатеринбурга, нет доминанты, и глазу не к чему прицепиться. Но хуже город точно не становится. На фотографиях, сделанных в разные периоды времени, прослеживается благоустройство, — говорит Слава Степанов.