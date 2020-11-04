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Фотограф показал, как выглядят здания Новосибирска с высоты. 15 самых удивительных фото

Посмотрите на город глазами Славы Степанова

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«Стоквартирный дом» на Красном проспекте&nbsp;получил Гран-при на Международной выставке искусств и техники 1937 года в Париже

«Стоквартирный дом» на Красном проспекте получил Гран-при на Международной выставке искусств и техники 1937 года в Париже

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Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в своем блоге серию фотографий сооружений Новосибирска. Всего их 67. Мы выбрали 15 наиболее захватывающих дух снимков. Здания и мосты сняты с высоты птичьего полета.

«Бэтмен» на Коммунистической до 2015 года был самым высоким зданием Новосибирска

«Бэтмен» на Коммунистической до 2015 года был самым высоким зданием Новосибирска

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Туман над Новосибирском

Туман над Новосибирском

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Бугринский мост

Бугринский мост

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— Новосибирск всё глубже вступает в фазу винегрета. В его облике, в отличие от Екатеринбурга, нет доминанты, и глазу не к чему прицепиться. Но хуже город точно не становится. На фотографиях, сделанных в разные периоды времени, прослеживается благоустройство, — говорит Слава Степанов.

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Другие фотографии смотрите в блоге Славы Степанова.

Слава Степанов показывает Новосибирск так, как его не видит большинство людей. Посмотрите глазами фотографа на Кольцово с высоты птичьего полета. Также он снял запрещенную коронавирусную вечеринку на площади Ленина в мае 2020 года.

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Слава Степановфотограф из Новосибирска
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