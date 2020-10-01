Слава Степанов показал снимки Кольцово с высоты — рассматриваем 10 живописных кадров наукограда

Недавно мы публиковали снимки другого известного новосибирского фотографа Вадима Махорова — он сделал снимки густого утреннего тумана с высоты. Посмотрите их здесь.



А новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта посёлок Краснозёрское, расположенный в Новосибирской области. Посёлок основан в 1773 году, его население сейчас составляет около 9 тысяч человек. Александр поехал в эти края, чтобы посмотреть на музей, который основали его предки. Он запечатлел водоёмы, поля и прочие красоты сельской местности — посмотрите 10 красивейших кадров тут.