Слава Степанов показал снимки Кольцово с высоты — рассматриваем 10 живописных кадров наукограда

Слава Степанов сделал снимки Кольцово с высоты
Новосибирский фотограф Слава Степанов поделился в своём блоге фотографиям наукограда Кольцово, которые он сделал в разные времена года.
Мы выбрали 10 самых ярких и впечатляющих снимков посёлка Кольцово, который располагается под Новосибирском.
Недавно мы публиковали снимки другого известного новосибирского фотографа Вадима Махорова — он сделал снимки густого утреннего тумана с высоты. Посмотрите их здесь.
А новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта посёлок Краснозёрское, расположенный в Новосибирской области. Посёлок основан в 1773 году, его население сейчас составляет около