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Слава Степанов показал снимки Кольцово с высоты — рассматриваем 10 живописных кадров наукограда

В подборку попали фото, сделанные в разное время года

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Посёлок Кольцово располагается в 25 км от центра Новосибирска и имеет статус наукограда

Посёлок Кольцово располагается в 25 км от центра Новосибирска и имеет статус наукограда

Слава Степанов сделал снимки Кольцово с высоты

Новосибирский фотограф Слава Степанов поделился в своём блоге фотографиям наукограда Кольцово, которые он сделал в разные времена года.

Мы выбрали 10 самых ярких и впечатляющих снимков посёлка Кольцово, который располагается под Новосибирском.

Центр «Вектор» стал градообразующим предприятием&nbsp;— вокруг него появился рабочий посёлок Кольцово

Центр «Вектор» стал градообразующим предприятием — вокруг него появился рабочий посёлок Кольцово

Сейчас посёлок Кольцово известен как место, где разработали одну из вакцин от коронавируса

Сейчас посёлок Кольцово известен как место, где разработали одну из вакцин от коронавируса

Посёлок Кольцово чем-то похож на Академгородок&nbsp;— он находится в лесной зоне

Посёлок Кольцово чем-то похож на Академгородок — он находится в лесной зоне

Биотехнопарк в Кольцово, по мнению новосибирцев, входит в тройку самых крутых&nbsp;зданий последнего десятилетия

Биотехнопарк в Кольцово, по мнению новосибирцев, входит в тройку самых крутых зданий последнего десятилетия

На этом снимке запечатлён большой живописный сквер — он также располагается в Кольцово&nbsp;

На этом снимке запечатлён большой живописный сквер — он также располагается в Кольцово 

Сквер переходит в большой парк&nbsp;— здесь есть пруд с уточками

Сквер переходит в большой парк — здесь есть пруд с уточками

Кстати, этот сквер назван в честь основателя центра «Вектор»

Кстати, этот сквер назван в честь основателя центра «Вектор»

Не верится, что уже совсем скоро мы снова будем наблюдать снежные пейзажи, как на этом снимке

Не верится, что уже совсем скоро мы снова будем наблюдать снежные пейзажи, как на этом снимке

На дальнем плане виден сияющий Новосибирск, но Кольцово ему не уступает по яркости

На дальнем плане виден сияющий Новосибирск, но Кольцово ему не уступает по яркости

Недавно мы публиковали снимки другого известного новосибирского фотографа Вадима Махорова — он сделал снимки густого утреннего тумана с высоты. Посмотрите их здесь.

А новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта посёлок Краснозёрское, расположенный в Новосибирской области. Посёлок основан в 1773 году, его население сейчас составляет около 9 тысяч человек. Александр поехал в эти края, чтобы посмотреть на музей, который основали его предки. Он запечатлел водоёмы, поля и прочие красоты сельской местности — посмотрите 10 красивейших кадров тут.

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КольцовоСлава Степановфотограф
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