Новосибирский фотограф сделал снимки утреннего тумана с высоты — 7 захватывающих кадров

Сегодня утром мы публиковали фотографии читателей, которые сделали кадры утреннего тумана по дороге домой — посмотреть их можно здесь.

Другой новосибирский фотограф, Александр Антощенко, снял с высоты птичьего полёта посёлок Краснозёрское, расположенный в Новосибирской области. Посёлок основан в 1773 году , его население сейчас составляет около 9 тысяч человек. Александр поехал в эти края, чтобы посмотреть на музей, который основали его предки. Он запечатлел водоёмы, поля и прочие красоты сельской местности — посмотрите 10 красивейших кадров тут.