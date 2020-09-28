Новосибирский фотограф сделал снимки утреннего тумана с высоты — 7 захватывающих кадров

Известный фотограф сделал снимки утреннего тумана над Новосибирском
Известный фотограф из Новосибирска Вадим Махоров опубликовал мистические фотографии утреннего тумана, который повис над городом.
— Сегодня был плотный утренний туман, который держался дольше обычного, — рассказал фотограф на своей странице в Instagram.
Публикуем фотографии с разрешения Вадима Махорова.
Сегодня утром мы публиковали фотографии читателей, которые сделали кадры утреннего тумана по дороге домой — посмотреть их можно здесь.
Другой новосибирский фотограф, Александр Антощенко, снял с высоты птичьего полёта посёлок Краснозёрское, расположенный в Новосибирской области. Посёлок основан в
А ещё можно вспомнить, как выглядел пустынный город в конце марта, когда в Новосибирске были самые строгие ограничительные меры. Новосибирец Роман Шаленкин сделал несколько фотографий пустынного города с высоты — в объектив попали городские магистрали и мосты.
Здесь можно посмотреть видео из опустевшего Новосибирска с высоты птичьего полёта.