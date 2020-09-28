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Новосибирский фотограф сделал снимки утреннего тумана с высоты — 7 захватывающих кадров

Сверху заметно, как город скрывается в тумане

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Сегодня Новосибирск окутал густой туман — некоторые здания совсем пропали из видимости

Сегодня Новосибирск окутал густой туман — некоторые здания совсем пропали из видимости

Известный фотограф сделал снимки утреннего тумана над Новосибирском

Известный фотограф из Новосибирска Вадим Махоров опубликовал мистические фотографии утреннего тумана, который повис над городом.

— Сегодня был плотный утренний туман, который держался дольше обычного, — рассказал фотограф на своей странице в Instagram.

Публикуем фотографии с разрешения Вадима Махорова.

Снимки фотограф сделал в районе 8 часов утра

Снимки фотограф сделал в районе 8 часов утра

Особенно красиво из утренней дымки проявляется Бугринский мост&nbsp;

Особенно красиво из утренней дымки проявляется Бугринский мост 

От этих кадров захватывает дух

От этих кадров захватывает дух

Завораживающее сочетание утреннего тумана и солнечной погоды

Завораживающее сочетание утреннего тумана и солнечной погоды

На снимках видно, как постепенно просыпается утренний Новосибирск, а туман рассеивается

На снимках видно, как постепенно просыпается утренний Новосибирск, а туман рассеивается

Здесь Новосибирск уже не кажется таким мистическим и пугающим

Здесь Новосибирск уже не кажется таким мистическим и пугающим

Сегодня утром мы публиковали фотографии читателей, которые сделали кадры утреннего тумана по дороге домой — посмотреть их можно здесь.

Другой новосибирский фотограф, Александр Антощенко, снял с высоты птичьего полёта посёлок Краснозёрское, расположенный в Новосибирской области. Посёлок основан в 1773 году, его население сейчас составляет около 9 тысяч человек. Александр поехал в эти края, чтобы посмотреть на музей, который основали его предки. Он запечатлел водоёмы, поля и прочие красоты сельской местности — посмотрите 10 красивейших кадров тут.

А ещё можно вспомнить, как выглядел пустынный город в конце марта, когда в Новосибирске были самые строгие ограничительные меры. Новосибирец Роман Шаленкин сделал несколько фотографий пустынного города с высоты — в объектив попали городские магистрали и мосты.

Здесь можно посмотреть видео из опустевшего Новосибирска с высоты птичьего полёта.

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