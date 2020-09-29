«Ручьями течёт вода»: в Бердске залило больницу — главврач рассказала, почему случился потоп

В центральной городской больнице Бердска случился потоп — там протекла крыша, пациенты сняли, как воду из коридора вычерпывает медперсонал. Главврач больницы Алла Дробинская объяснила, что протечки уже устраняют.



О потопе редакции НГС рассказала пациентка, представившаяся Анной, — она лежала в стационаре на Боровой в хирургическом корпусе пять дней и за это время несколько раз становилась свидетельницей потопов.

— Сейчас сезон дождей, здание четырехэтажное, кровлю не починили, и поэтому топит этажи ниже, — рассказала Анна. — Утром начался ливень и идет до сих пор, по всем стоякам в стенах третьего этажа, где сейчас расположены отделения ЛОР, травматологии и урологии, ручьями льется вода. Медперсонал вынужден ликвидировать этот потоп, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Персонал прекрасный, но нервы у всех на пределе, потому что это длится не первый месяц.