«Ручьями течёт вода»: в Бердске залило больницу — главврач рассказала, почему случился потоп

В ЦГБ Бердска случился потоп
В центральной городской больнице Бердска случился потоп — там протекла крыша, пациенты сняли, как воду из коридора вычерпывает медперсонал. Главврач больницы Алла Дробинская объяснила, что протечки уже устраняют.
О потопе редакции НГС рассказала пациентка, представившаяся Анной, — она лежала в стационаре на Боровой в хирургическом корпусе пять дней и за это время несколько раз становилась свидетельницей потопов.
— Сейчас сезон дождей, здание четырехэтажное, кровлю не починили, и поэтому топит этажи ниже, — рассказала Анна. — Утром начался ливень и идет до сих пор, по всем стоякам в стенах третьего этажа, где сейчас расположены отделения ЛОР, травматологии и урологии, ручьями льется вода. Медперсонал вынужден ликвидировать этот потоп, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Персонал прекрасный, но нервы у всех на пределе, потому что это длится не первый месяц.
читательница НГС
Главный врач бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала корреспонденту НГС, что проблеме с кровлей больше десятка лет. Сейчас в указанном здании и ещё в четырех корпусах больницы идёт капитальный ремонт кровли.
Алла Дробинская подтвердила, что протечки на третьем этаже хирургического корпуса действительно есть. Сейчас там установлены временные ливнёвки, но вода всё равно попадает в здание.
— Основные демонтажные работы уже сделаны, проведена стяжка, там планируется гидроизоляция, — рассказала Алла Дробинская. — Нам выделили финансирование в конце сентября, поэтому, я думаю, что ещё три-четыре тёплых дня, и мы все основные ремонтные работы по кровлям, которые обеспечат нам сухое помещение, завершим и все вопросы закроем уже на следующей неделе.
По словам главврача, работы ведутся, кроме упомянутого хирургического корпуса, в терапевтическом, противотуберкулезном диспансере, взрослом поликлиническом отделении № 1 и кожно-венерологическом диспансере. Все работы по пяти кровлям, которые находились в аварийном состоянии, должны быть завершены до 1 декабря.
— При демонтаже выявили много дефектов, сейчас всё приводим в порядок, устраняем протечки. Думаю, дожди закончатся, и мы уже завершим основные виды работ, которые предполагают герметизацию кровли. О проблеме знают и правительство, и Минздрав региона, поэтому все здания подлежали капитальному ремонту, и вот за них взялись, — пояснила главврач.
Ремонт делают по современным технологиям, с применением специального покрытия — мембранной кровли, которая хорошо защищает и дает гарантию на 10–15 лет без протечек кровли. Технологии подобраны с учетом технических возможностей и возраста зданий — они 1976–1977 года постройки, и раньше в них не проводили капитальный ремонт.
Прохудившаяся протекающая кровля — не редкая проблема для жилых и административных зданий. Например, прошлой зимой протекали крыши домов на улицах Бориса Богаткова и Колхидской, а по весне из-за протекающей крыши неделями заливало детский сад на улице Широкой.