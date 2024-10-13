Такого чеснока вы еще не пробовали: 6 ароматных рецептов на зиму

Казалось бы, это ведь всего лишь чеснок — а сколько всего с ним можно сделать! Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Чеснок хорошо известен каждому, кто-то его любит, а кто-то — нет. Но отрицать, что он является богатым источником витаминов, никто не станет. Конечно, чеснок легко купить в любое время года, он хорошо хранится, а также в магазинах всегда в доступе гранулированный, измельченный или сушеный кусочками. Однако это далеко не все варианты, в которых можно использовать и хранить пряные головки. Есть несколько рецептов, которые способны удивить каждого и могут понравиться даже тем, кто не любит чеснок.

Чесночная паста

Чтобы приготовить чесночную пасту, вам понадобятся:

чеснок — 250 г;

соль — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

растительное масло — 30 мл.

Зубчики измельчаем в блендере. В середине процесса добавляем соль, масло и сок и перебиваем до однородной пастообразной массы. Перекладываем в стерильные баночки, закрываем крышкой и храним чесночную пасту в холодильнике.

Кстати, есть еще один вариант этой интересной заготовки. Он немного отличается и по ингредиентам, и по приготовлению. Вам понадобятся:

чеснок — 250 г;

соль — 1 ч. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

укроп — 2 пучка;

растительное масло — 30 мл.

Измельчаем зубчики в блендере. В середине процесса добавляем мелко нарезанный укроп, соль, уксус и масло. Доводим чеснок в блендере до пастообразного состояния и максимально однородной консистенции. Раскладываем по стерильным баночкам и храним готовую закуску в холодильнике.

Такая паста хранится около недели в холодильнике. Чтобы продлить срок годности, следует на ее поверхность, после того как заготовка была распределена по баночкам, налить чуть растительного масла. Тогда чесночная паста точно не испортится 2–3 недели. К тому же, если надо сохранить ее на больший срок, продукт можно попросту заморозить, расфасовав предварительно по пакетам.

Для любых заготовок используют только каменную соль. Особенно это важно в консервировании, так как с йодированной банки «взрываются».

Чеснок, маринованный головками

Изюминка этого рецепта в том, что чеснок маринуется целыми головками. Выглядит такая заготовка очень необычно, а вкус у нее просто замечательный.

Записывайте ингредиенты:

молодой чеснок;

перец черный горошком;

уксус 9%;

соль.

С головок чеснока аккуратно снимаем верхнюю сухую шелуху и срезаем сухие хвостики. Чеснок выкладываем в миску и заливаем холодной водой. Оставляем на 3 суток вымачиваться, чтобы убрать лишнюю горечь. При этом воду надо менять каждый день — утром и вечером. В каждую баночку 0,5 л засыпаем по 5–6 горошин перца. Плотно закладываем вымоченные головки чеснока. Добавляем соль и уксус — 10 г (1 ч. л.) и 15 мл (1 ст. л.) в каждую баночку соответственно. Заливаем в банки холодную воду и закрывают крышками — неплотно! Иначе во время брожения выделяющимся газам будет некуда уходить, и банка может попросту взорваться. Баночки с чесноком отправляем в темное место, ставим их на поддоны и оставляем на 2–3 месяца — до завершения процесса брожения.

Есть еще один вариант маринования целых головок чеснока, но уже без уксуса.

Ингредиенты:

молодой чеснок;

перец черный горошком — 1 пачка;

лавровый лист;

свекла;

соль.

С головок чеснока аккуратно снимаем верхнюю сухую шелуху и срезаем сухие хвостики. Чеснок выкладываем в миску и заливаем холодной водой. Оставляем на 3 суток вымачиваться, чтобы убрать лишнюю горечь. При этом воду надо менять каждый день — утром и вечером. В каждую баночку 1 л засыпаем по 10–15 горошин перца. Добавляем сырую свеклу, нарезанную кубиками, — для легкого привкуса и красивого цвета. Плотно закладываем вымоченные головки чеснока, но только до половины банки. Поверх чеснока насыпаем еще слой свеклы. И очень плотно укладываем чеснок уже до заполнения банки. В литр воды добавляем соль — 2 ст. л. с горкой. Ждем, пока соль растворится. Рассол заливаем в банки с чесноком до самого верха.

Чеснок, как и в прошлом рецепте, отправляем в темное место доходить до кондиции. Готов он будет где-то через полтора месяца.

Чесночные дольки в масле

Необычный формат заготовки чеснока на зиму, главная особенность которого — отсутствие соли.

Вот что вам понадобится для приготовления:

чеснок — 250 г;

масло подсолнечное — 220 мл;

паприка — 0,5 ч. л.;

перец черный — 2 щепотки;

розмарин — 2 веточки;

зира — щепотка.

Чеснок чистим и срезаем кончики у зубчиков. Сухие зубчики плотно укладываем в стерилизованную баночку и добавляем специи. Заливаем в банки подсолнечное масло по горлышко. Плотно закрываем крышками и храним в прохладном погребе или холодильнике.

Если чеснок плохо чистится, его можно замочить на 10 минут в теплой воде.

Консервированный чеснок с ягодами

Да, действительно, чеснок маринуют с ягодами. Вкус у такой заготовки специфический, но назвать его неприятным сложно. Поэтому стоит отважиться на такой эксперимент и заготовить хотя бы баночку чеснока с ягодами на зиму.

Ингредиенты:

чеснок;

смородина / клюква / любые кислые ягоды;

кориандр зерна;

семена укропа;

сахар;

соль;

уксусная эссенция.

Сначала приготовим маринад. На 1 литр воды требуется 50 грамм соли и 50 грамм сахара. Доводим до кипения. Плиту выключаем и добавляем 1 столовую ложку эссенции. Теперь бланшируем чеснок. Очищенные дольки ссыпаем в дуршлаг и опускаем в кипящую воду секунд на 5, а потом сразу окунаем в холодную. И опять в горячую. Повторяем процедуру 4–5 раз. На дно поллитровой банки насыпаем ягоды (не густо, в один слой), на кончике чайной ложки — семена укропа и половину чайной ложки кориандра.

Плотно укладываем горячий чеснок в баночки. И поверх него опять делаем прослойку из ягод. Заливаем горячий маринад до самого верха и закатываем крышкой. Пробовать можно уже через месяц.

Стерилизовать небольшие банки можно в микроволновке. На дно наливают чуть воды и включают печь на 4–5 минут при полной мощности.

Маринованный чеснок по-корейски

Чтобы замариновать чеснок по-корейски, вам понадобятся:

чеснок — 1,3 кг;

соевый соус — 3 ст. л.;

сахар — 190 г;

уксус 70% — 3 ст. л.;

перец черный горошком — 1 ч. л.;

соль — 3 ст. л.;

водка — 40 мл.

Чеснок чистим, заливаем холодной водой, добавляем 70 граммов сахара и 2 столовые ложки уксуса. Оставляем на сутки. Но в это время бех дела не сидим, а стерилизуем банки и крышки и приготовим рассол.

Чтобы сделать рассол, добавляем в 1,3 литра воды перец и соль, 120 граммов сахара и соевый соус. Доводим до кипения и даем остыть.

Чеснок слегка промываем холодной водой. После его откидываем на дуршлаг и даем воде стечь полностью. В остывший рассол вливаем водку и 1 столовую ложку эссенции. Чеснок распределяем по банкам, заливаем рассолом и закатываем крышками. Такой чеснок можно есть через 5–7 дней. Хранят его в прохладном месте или в холодильнике, где он спокойно может «прожить» больше года.