Более 400 точек общепита проверил Роспотребнадзор с начала года — сколько заведений закрылось

В Новосибирске с начала года сотрудники Роспотребнадзора проверили более 400 заведений общественного питания. Как отметили в управлении, больше всего внимание экспертов привлекли заведения по изготовлению суши и роллов.
— Наиболее небезопасными являются готовые кулинарные изделия японской кухни (суши, роллы). Данная продукция не подвергается термической обработке, и при отсутствии должного контроля и несоблюдении санитарных требований создаются риски микробиологического загрязнения продукции, в том числе патогенной флорой, — пояснили в Роспотребнадзоре.
По данным управления, в регионе с начала года зарегистрировали три вспышки отравления суши: один случай выявили в Искитиме, два — в Новосибирске. Во время проверок в заведениях выявили нарушения санитарных норм, а в части продукции обнаружили сальмонеллез. В итоге одна фирма полностью прекратила существование, вторая закрыла заведение, в котором произошло отравление.