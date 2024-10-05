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Роспотребнадзор проверил более 400 точек общепита

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Еда Более 400 точек общепита проверил Роспотребнадзор с начала года — сколько заведений закрылось

Более 400 точек общепита проверил Роспотребнадзор с начала года — сколько заведений закрылось

В этом году зарегистрировали несколько вспышек массовых отравлений готовой едой

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4 комментария

Особое внимание экспертов привлекли заведения по изготовлению суши

В Новосибирске с начала года сотрудники Роспотребнадзора проверили более 400 заведений общественного питания. Как отметили в управлении, больше всего внимание экспертов привлекли заведения по изготовлению суши и роллов.

— Наиболее небезопасными являются готовые кулинарные изделия японской кухни (суши, роллы). Данная продукция не подвергается термической обработке, и при отсутствии должного контроля и несоблюдении санитарных требований создаются риски микробиологического загрязнения продукции, в том числе патогенной флорой, — пояснили в Роспотребнадзоре.

По данным управления, в регионе с начала года зарегистрировали три вспышки отравления суши: один случай выявили в Искитиме, два — в Новосибирске. Во время проверок в заведениях выявили нарушения санитарных норм, а в части продукции обнаружили сальмонеллез. В итоге одна фирма полностью прекратила существование, вторая закрыла заведение, в котором произошло отравление.

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Комментарии
4
Zemb
23 минуты
гастро-дисбактериоз-диарея-корт проверяли?
Гость
21 минута
🧕 все помыла
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