Более 400 точек общепита проверил Роспотребнадзор с начала года — сколько заведений закрылось

Особое внимание экспертов привлекли заведения по изготовлению суши Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Новосибирске с начала года сотрудники Роспотребнадзора проверили более 400 заведений общественного питания. Как отметили в управлении, больше всего внимание экспертов привлекли заведения по изготовлению суши и роллов.

— Наиболее небезопасными являются готовые кулинарные изделия японской кухни (суши, роллы). Данная продукция не подвергается термической обработке, и при отсутствии должного контроля и несоблюдении санитарных требований создаются риски микробиологического загрязнения продукции, в том числе патогенной флорой, — пояснили в Роспотребнадзоре.