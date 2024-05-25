Уголовные дела и десятки пострадавших: в Роспотребнадзоре назвали места массовых вспышек отравления суши

В заведениях выявили нарушения санитарных норм Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Три вспышки отравления суши зарегистрировали в Новосибирской области с начала года. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, один случай выявили в Искитиме и два в Новосибирске.



— Зарегистрированы групповые заболевания острыми кишечными инфекциями у граждан, связанными с употреблением роллов и суши в предприятиях общественного питания «Харахири», «Японори суши» и «Лососнем», — пояснили в управлении.



Во время проверок, в заведениях выявили нарушения санитарных норм.



Первое в этом году сообщение о массовом отравлении роллами поступило от жителей Новосибирска в конце января 2024 года. Несколько человек обратились в больницу после употребления продукции службы доставки суши «Харахири». В итоге Советский суд Новосибирска на 90 дней приостановил работу общепита ООО «Тэслим», которой принадлежит «Харахири».

Общество с ограниченной ответственностью «Тэслим» образована 3 августа 2023 года. Компания занимается доставкой продуктов питания. Директор Любовь Поротникова, численность сотрудников — 2 человека. По данным на конец 2023 года баланс составил 2,6 миллионов, убыток 1,4 миллиона рублей.



Следующий случай зафиксировали в марте. В городскую инфекционную больницу № 1 поступило более десятка новосибирцев с пищевым отравлением — все они заказывали роллы или суши в службе доставки «Японори». Следственный комитет возбудил уголовное дело, а позже Кировский районный суд Новосибирска на 60 дней приостановил работу заведения «Японори Суши», продукцией которого отравились 37 человек.



По данным судов общей юрисдикции, заведение принадлежит индивидуальному предпринимателю Маничеву Л. В. Во время судебного заседания он признал вину.



А в середине апреля суд приостановил работу компании по продаже суши «Лососнем» в Искитиме после отравления 15 человек, которые покупали еду в сервисе. После сообщения о массовм отравлении клиентов, на предприятии была проведена внеплановая проверка сотрудниками Роспотребнадзора, которая выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В итоге суд приостановил работу компании «Лососнем» на 90 суток.

