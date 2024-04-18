«Неделю лежал в больнице»: что известно про доставку суши, которую закрыли за отравление 15 жителей Искитима

Сейчас заведение не принимает заказы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Клиенты искитимской службы доставки «Лососнём», которую закрыли на 90 суток из-за нарушений санитарных норм, рассказали НГС, как отравились в заведении. Владелица кафе говорить с журналистом отказалась.



«На вкус все было отлично»

По словам одного из местных жителей, последний раз он пользовался услугами доставки 11 марта, в тот же день он почувствовал недомогание.

— Заказывал сет «Сытый самурай», и по промокоду в подарок дали «Каби темпура». В итоге я неделю лежал в больнице. Заявление я никуда не писал. Но потом вызывали к следователю, проводили опрос, — сообщил Алексей.

При этом раньше у мужчины не было жалоб на доставку. Не почувствовал неладное он и в этот раз.

— Раньше заказывал: все было в порядке всегда, нареканий никаких не было. Да и в день отравления тоже ничего такого не было — все пахло отлично, на вкус все было тоже отлично, — вспоминает сибиряк.

Другой местной жительнице повезло больше — она после отравления не попала в больницу. Любовь заказывала роллы в заведении раньше Алексея.

— Заказали роллы, отравились, пару дней полечились — все прекрасно. Я никуда не стала обращаться, просто перестала там заказывать. Всем своим знакомым и друзьям я сразу же сказала, чтобы там ничего не заказывали. Поэтому все остались здоровы. Потом узнала из новостей, что много людей отравились там же, — сообщила НГС Любовь.

«Проверка еще не закончилась»

Заведение «Лососнём» принадлежит местной предпринимательнице Светлане Шевелёвой.

— Уважаем наших клиентов и соблюдаем все нормы санпина, — указано в описании компании в группе во «ВКонтакте».

В том же сообществе 15 марта появилось объявление о приостановке работы — тогда же начали поступать жалобы от клиентов.

Доставка не работает уже больше месяца Источник: «ВКонтакте»











НГС удалось связаться с владелицей доставки, однако она отказалась от комментариев.



— Проверка еще не закончилась, идет. Все можете узнать из официальных источников. Можно я не буду ничего комментировать, пожалуйста, — заявила Светлана Шевелёва, добавив, что у нее в Искитиме только одно заведение общественного питания.

«Лососнём» находится по адресу Барнаульская, 7. Там же расположена ещё одна служба доставки Food House, владельцем которой указан некий Александр Шевелёв. Заведение перестало работать в тот же день, сказано в группе доставки во «ВКонтакте».

По тому же адресу зарегистрирована компания ООО «Сибирь», директором которой числится ещё один однофамилец — Сергей Шевелёв. По данным Rusprofile, основной вид деятельности организации — торговля напитками. Выручка компании за 2023 год составила 11 миллионов, а чистая прибыль — 267 тысяч рублей. В 2018 году выручка достигала 50 миллионов рублей. С 2017 по 2019 годы Роспотребнадзор и Минпромторг региона проверяли компанию пять раз, но нарушений не выявили.

Ранее НГС писал, что 11 апреля суд приостановил работу «Лососнём» на 90 суток после того, как у 15 клиентов доставки выявили острую кишечную инфекцию. Внеплановая проверка Роспотребнадзора нашла множество нарушений. Например, сотрудники не разделяли потоки сырых и готовых продуктов, не вели журнал контроля температуры хранения сырья, а прием товаров проводили без необходимой документации. Решение суда не вступило в силу.

В марте стало известно о том, что в Новосибирске приостановили работу филиала заведения «Японори». Его клиенты отравились роллами.

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