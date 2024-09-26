НГС проверил, сколько стоит антивирусный набор в новосибирских магазинах — мы нашли имбирь по 700 рублей

Цена килограмма лимонов начинается от 150 рублей Источник: Виктория Корнеева/NGS.ru











В Новосибирске продолжает расти сезонная заболеваемость ОРВИ. Чтобы защитить себя от болезней, сибиряки прибегают в том числе к народным методам профилактики: едят лимоны, мёд, имбирь и чеснок. Корреспондент НГС прошёлся по сетевым магазинам, чтобы выяснить, во сколько горожанам обойдётся «антивирусный» набор.

Так, в магазинах «Ярче» лимоны продаются по доступной цене — 150 рублей за кг. Килограмм чеснока обойдётся в 350 рублей, а имбиря — в 399 рублей. Небольшую баночку мёда в 250 грамм можно приобрести за 75 рублей.

В «Ярче» одни из самых низких цен на товары для укрепления иммунитета Источник: Виктория Корнеева/NGS.ru











В сети «Пятёрочка» килограмм лимонов можно купить за 185 рублей, чеснока — также за 350 рублей. А вот имбирь здесь стоит на порядок дороже — 650 рублей за килограмм корней.

Цена банки мёда весом 250 грамм варьируется от 85 до 165 рублей. Также можно приобрести полкило мёда за 200 рублей.

Цена чеснока в магазинах начинается от 350 рублей за килограмм Источник: Виктория Корнеева/NGS.ru











В «Магните» лимоны стоят ещё больше — 220 рублей за килограмм. Килограмм чеснок обойдётся здесь уже в 400 рублей, а имбиря — в 620 рублей.

Цена 250 грамм мёда составляет от 100 до 170 рублей, 350 грамм — 220 рублей.

В «Магните» лимоны оказались самыми дорогими Источник: Виктория Корнеева/NGS.ru











В магазинах «Лента» кило лимонов стоит 180 рублей. Чеснок можно купить по цене 360 рублей за килограмм. А имбирь здесь нашелся самый дорогой — 700 рублей за килограмм.

Корень имбиря — самое дорогое составляющее «антивирусного» набора Источник: Виктория Корнеева/NGS.ru











Стоимость 500 грамм мёда в «Ленте» варьируется от 140 до 200 рублей. Также можно приобрести 700 грамм мёда за 240 рублей.

По данным Сибирского таможенного управления, за январь-август 2024 года поставки «антивирусного» набора в Сибирь увеличились в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его стоимость выросла в 2,4 раза.