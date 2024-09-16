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Здоровье «Бешеное утро»: новосибирцы массово скупают противовирусные — в некоторых аптеках закончился римантадин

«Бешеное утро»: новосибирцы массово скупают противовирусные — в некоторых аптеках закончился римантадин

В городе начался сезон простуд

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31 комментарий

В Новосибирской аптечной сети не оказалось римантадина, но были другие противовирусные

В Новосибирске из-за сезона простуд резко повысился спрос на противовирусные. Как рассказала читательница НГС, сегодня, 16 сентября, в центре города она в двух аптеках не смогла купить римантадин. Корреспондент НГС проверила, есть ли популярное противовирусное в других аптеках.

В Новосибирской аптечной сети на Ленина, 9 римантадина не оказалось, но сотрудницы отказались от комментариев. В соседней поликлинике «Доктор Столетов» тоже в наличии римантадина не было. Как объяснила фармацевт, всё скупили за утро.

— Сегодня, вообще, бешеное утро. Каждый день привозят партию. Обычно количество в сезон простуд увеличивают, но в этом году что-то пошло не так. Остальные противовирусные есть, — объяснила фармацевт.

В аптеке «Ноль Боль» на Октябрьской, 33 подтвердили, что спрос сильно вырос, но опровергли дефицит. По словам фармацевта, все в порядке и римантадин в филиале есть. Производят его в Новосибирске.

В соседней аптеки «Биомедика» отметили, что повышенный спрос сейчас на все противовирусные, в том числе на римантадин. В Новосибирской аптечной сети на Красном проспекте, 15/1 также все популярные противовирусные есть в наличии. В «АптекеПлюс» в БЦ «Бутон» добавили, что римантадин есть от трех разных производителей.

С приходом осени в Новосибирске начался сезон простуд. НГС попросил новосибирцев рассказать, как проходит течение их болезни, а терапевт Ольга Березовская назвала особенности эпидсезона в городе в этом году.

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Новосибирск Аптеки Болезнь ОРВИ
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Комментарии
31
Татьяна 53
16 сентября 2024, 17:44
Вполне объяснимо и закономерно
bla-bla-bla
16 сентября 2024, 18:22
От этой химии почки ваши совсем загнутся...
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