«Очереди были на улице»: новосибирцы атаковали «Додо» и сломали приложение — они хотели купить пиццу за тысячу рублей

Любители пиццы стояли в очереди часами Источник: Дмитрий/ Джош Ратун











В Новосибирске сегодня, 18 сентября, Додо Пицца на Геодезической на время прекратила принимать заказы, а в трех других точках возникли огромные очереди. Причина такого ажиотажа — коллаборация пиццерии и китайской игры Genshin Impact. Там начали продавать акционные комбо с фигурками и брелоками. А дополнение — QR-код, по которому можно получить костюм в игре.

В комментариях под постом Додо о начале акции сотни новосибирцев поделились впечатлениями о старте коллаборации. Так, например, на Геодезической в 11 утра посетители уже не смогли сделать заказ. Как объяснили в комментариях представители пиццерии, в приложении компании произошла технический сбой.

Позже поклонники не могли заказать фигурку — только пиццу, коктейль и брелок.

Как рассказала НГС поклонница Genshin Елизавета, новость о коллаборации ее потрясла, так как это возможность получить эксклюзивный мерч.

— В самом приложении Додо начали вести отсчёт до ивента по всей России с указанной датой начала — 17 сентября — с момента открытия пиццерии. Конечно же, волнительный момент, когда ты постоянно заходишь в приложение, ждёшь этот самый момент, чтобы заказать всё это (комбо на выбор), потому что все призы в ограниченном количестве, — вспоминает Елизавета.

Во вторник, 17 сентября, к открытию пиццерий Додо в Новосибирске люди собрались на улицах, чтобы первыми забрать заказ. Накануне важного дня Елизавета даже отпросилась с работы и пошла к зданию на Красном проспекте, 17. За акционными товарами собрались жители со всего Новосибирска. В 10:00 в группе Вконтакте появилось сообщение, в котором Додо рассказали, что акции в этот день не будет.

— Большой удар. Все планы и настроение под откос, я уверена, что кто-то прогуливал учёбу ради этого и такой результат. Тысячи недовольных людей начали высказывать негативное мнение в самом группе Додо НСК, занижать рейтинги компании всех точек. Только к вечеру, часам к 20:00, сеть удалила большой пост с 1500+ негативных комментариев и высказалась о случившимся. Они перенесли это событие на 18 сентября, — объяснила Елизавета.

Сегодня девушка проверяла приложение, чтобы получить мерч. Там были цены на комбо-наборы, описание их составов. Но заказать заранее было нельзя, а доставку на этот продукт пиццерия отменила по всей России из-за большой нагрузки.

— Заказать можно в приложении Додо или в самом терминале пиццерии, на кассе не принимали заказы, только на выдачу. Очереди были на улице, я подошла как только появилась иконка забрать. Стояла я 47 минут на выдачу! На самом деле никакого негатива ни со стороны работников, ни со стороны покупателей. Но с утра очереди были, конечно огромные. Всё потому что приложение «накрылось», — отмечает Елизавета.

Покупатели оставили сотни возмущенных комментариев Источник: Додо Пицца Новосибирск/ Вконтакте











Другая участница акции Арина Ледко считает, что компания не была готова к наплыву заказов. Как рассказала девушка НГС, самое неприятное было то, что приложение перестало принимать заказы.

— Периодически у кого-то получалось оформить заказ, но дальше новая неприятность — долгое ожидание заказа и отсутствие электронной очереди (так как все это время табло с заказами не работало и не работает). То есть ты часами стоишь в очереди, потом 1-2 часа ждешь готовности заказа, и если повезёт, забираешь свою уже остывшую пиццу. Идешь домой с полным чувством, что плюнули в душу, — пожаловалась Арина, которая купила комбо на Геодезической.

Всего акция работала на четырех точках: на Геодезической, 4/1, Красном проспекте, Кошурникова и Богдана Хмельницкого.

Комбо стоит больше тысячи рублей Источник: Ольга











Как рассказал в комментариях житель Новосибирска Максим, он забрал комбо с Красного проспекта и там была небольшая очередь. А вот Варвара простояла в очереди в центре города много времени и решила сдаться.

— На Красном жуть. Я ждала в очереди кучу времени, когда дошла моя очередь на кассе, сказали оформлять заказ в приложении — там ничего не дает оформить. Я уехала обратно в уник, щас с 10-го раза дали оформить заказ в приложении. Не знаю, как я с Ядринцевской на Красный побегу. Но там просто ужас, — пожаловалась Варвара.

Также в точке на Богдана Хмельницкого пользователи отмечают, что очереди были, но в целом все прошло спокойно.

— На Богдана Хмельницкого все круто было. Да, вначале приложение отлетело, но на выдаче сказали, что приложение сбоит (прикалывались над самой ситуацией, предлагали переводом в шутку), как раз прошла очередь и все спокойно заказалось. Сил и терпения работникам Додо, — написал Дмитрий.

Завтра в пиццерии также ожидается высокий спрос Источник: Додо Пицца Новосибирск/ Вконтакте











Акция в Додо закончится завтра, 19 сентября. Как написала в комментариях одна из поклонниц игры — на Геодезической мерч закончился. Ей ответили в Додо, что завтра будет новое поступление.